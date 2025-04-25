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> 生活娛樂 > 高雄最愛逛的 MUJI無印良品 大立旗艦店 最多獨家商品與服務、870坪1.2層舒適好逛、最貼心的永續服務 X 客製化 Modolii謀多利…

高雄最愛逛的 MUJI無印良品 大立旗艦店 最多獨家商品與服務、870坪1.2層舒適好逛、最貼心的永續服務 X 客製化 Modolii謀多利．居工事都在高雄大立 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2025-04-25 08:47:00 文字：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

高雄最愛逛的 MUJI無印良品 大立旗艦店 最多獨家商品與服務、870坪1.2層舒適好逛、最貼心的永續服務 X 客製化 Modolii謀多利．居工事都在高雄大立 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

高雄最大無印良品旗艦店，就在大立百貨1.2樓層
1.2樓超過870坪站地 商品不僅最齊全，還有眾多全台獨家商品、貼心服務
鄰近新堀江商圈，交通便利很多在地人、旅客也都會特地來逛

可以一站式的逛街購物，還能於大立百貨吃美食、還有小孩最愛的空中樂園
大家逛那麼多無印良品，這次來介紹一些 無印良品旗艦店的獨家秘密
高雄獨賣商品、獨家服務，超過十大亮點推薦給你們

無印良品 五月份優惠
5/1(二)-5/11 (三)全店滿千送百，滿2千送2百，以次類推。

MUJI無印良品 大立旗艦店
位置:高雄市前金區五福三路59號  高雄大立B館 1F-2F
電話號碼： 07 281 5551
營業時間：11:00~22:00
台灣無印良品 大立旗艦店 IG:https://www.instagram.com/muji_talees/

大立、大統五福店:粉絲團：Facebook
【停車資訊】大立假日合作停車場 https://reurl.cc/0dKrVA

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你知道高雄最大無印良品、最多獨家商品就在 大立百貨嗎?!
這次跟著尼力的腳步來追一下
不僅有獨家商品與特色服務，還有很多貼心、結合高雄在地美食、永續循環再生

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很喜歡來MUJI無印良品​​​​​​​大立旗艦店
可以逛街採買又能順路吃美食、逛書局以及DON DON DONKI

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從客美多咖啡館旁的門口走進來就會看到南區獨家展覽區
12坪的展覽區塊都會不斷的更新，主軸都是永續發展、環保再生為主
都是無印良品一直以來的初衷，重視回收與再生循環的重要

這次尼力跟家人來逛，看到的是良品市場
產品上都是高雄在地特色小農商品，節水農作、鄉鎮鄰里
二樓有更多 良品市場商品陳列，一定要逛逛

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你們知道嗎?!無印良品的陳列櫃子、木架，都是環保再利用
不是砍筏新的樹木製作的，都是使用廢棄木頭再生製作

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無印良品 大立旗艦店不僅是全台最大旗艦店
也融入了高雄海港城的意象，使用大量的船舶廢棄金屬零件、鐵件來做裝置
甚至連牆壁都是使用廢棄貨櫃板材運用，一樓會充滿工業風的氣息

你們如果有來逛，可以仔細的觀察看看唷!

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讓我自己最喜歡的就是 南部獨家引進 DIY刺繡服務
現代人都很愛DIY客製化，提供了超過50種以上的現成刺繡圖樣可以挑選
甚至還可以完全客製化，手繪彩繪或者寫字於門市提供之平板裝置上

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直接把原始創作，用智能電動刺繡製作於布料上，完全是獨一無二款式
不僅可以自做自己專屬小物商品，朋友生日禮物亦可客製化，有夠窩心

對客製化刺繡有興趣，一定要來 大立門市

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大立旗艦店領先上市 MUJI LABO，也是南部第一間獨家

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MUJI LABO 早期都是男女共同的版型
現在全面升級，針對男生女生不同身形來打造、設計剪裁

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跟日本同步的流行款式，這裡都有
可以穿出自己的特色、個性風格，都能免費試穿體驗
還有提供貼心的服飾搭配諮詢唷~~~

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春夏季節最適合的麻服飾，充滿日系風格
很多文青系朋友都趁機來採買，穿出自己的個性風

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如果不太會穿搭的，現場都有服務人員可諮詢
像我都會參考模特兒身上的穿搭

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我個人很愛長版的麻服飾，可以多層次穿搭
還可以掩蓋女孩子在意的下半身、大屁股

加上南部相當的炎熱，趁母親節可以帶媽媽來採買天然素材麻服飾
很透氣越洗質地越柔軟
媽媽都很愛穿寬版服飾，可以挑選寬褲裙款式來穿搭
夏日悶熱天氣，就不擔心汗流浹背不舒服囉! 我自己先採買了~

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現場都可以免費試穿，可以多搭配試穿，更能挑選到最適合自己的服飾

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逛累口渴，還有 MUJI POCKET 自動販賣機
可以買飲料喝，還有孩子愛的點心、棉花糖

旁邊也有貼心設置休憩區可以吃個點心、喝個飲料再繼續逛

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有注意到嗎?!大立旗艦店也很多家庭親子客來逛
貼心的設計規劃 <交換繪本> 專區
這裡的書籍可以讓孩子翻閱、閱讀
可以從家裡攜帶兩本繪本捐出，來換取一本繪本
也能教育孩子延續繪本書籍的使用生命

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2樓提供餐飲料理與生活雜貨，帶有木質溫度感的環境逛起來格外輕鬆

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二樓有OPEN MUJI 空間，連結鄰里的活動中心
可以讓民眾休憩交流，不定期都會舉辦在地職人講座、手作等活動

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像這次尼力跟家人來參加 《春日穿搭調色盤講座》，免費報名參加
邀請無印良品的服裝造型顧問，職人教你如何穿搭

講座後還有實體的穿搭，於1樓直接試穿、教學配色穿搭

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還提供專屬午茶(點心+飲品)
都是無印良品餐廳團隊，使用自家銷售的食材所配置
吃喜歡也能現場採買，回家輕鬆製作

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有發現到2樓有貼心的免費補水站
就在OPEN MUJI旁，如果有攜帶水壺的可以來裝水唷~

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餐廳內也有一台免費飲水機，可以無限補水

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二樓有高雄地區最大 < 良品市場 > 專區，36坪的空間

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以節水農作、水源生態、森林製造、鄉鎮鄰里等四種主題面向
攜手台灣、高雄在地產業製作的美食商品

開幕時就領先販售高雄在地農產，讓無印良品更具有高雄味的連結

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不僅可以喝到國產豆奶，連瓶子都是環保再利用

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不僅可以買到進口點心、高雄在地開發的零食飲品

高雄最盛產的土芭樂、檸檬與蜂蜜等農產製作的
土芭樂玫瑰醬、土芭樂香草茶、柚子蜂蜜香草醬、蜂蜜檸檬餅乾、鮮檸檬醬與檸檬香草茶等
讓很多外國旅客來逛大立旗艦店，也能品味到高雄在地農產美食

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最近新上市的 手作響鈴捲(非油炸)，可以買回家烹飪

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母親節都會有優惠檔期，可以趁機來採買送給媽媽的禮物
以及我這個做媽媽的，也需要一些香氛療癒用品、保養品

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這款兩用的行動無水香氛機
可以搭配精油，無需加水
透過燈源的熱能讓精油香氣釋放出來、透過香氣紓壓
還可以當作小夜燈，可以變化光線亮度

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你們知道這款熱銷的米糠發酵保養系列嗎?!
米糠發酵乳液賣到缺貨，很適合台灣人膚質使用

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不黏膩好吸收，又很天然優雅味道

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不刺激很溫和好吸收又滋潤，可以帶媽媽一起來試體驗

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新推出可多種用法的甜甜圈抱枕，好Q好軟~
可以當抱枕、靠背、辦公室睡枕

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MUJI無印良品大立旗艦店 從開幕就一直提倡 友善環境及永續
二樓也會看到有 RE Park 回收再生服務

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於無印良品購買的衣物、瓶子拿回來回收，再生服務
設置 「丹寧衣物再生箱」、「玻璃再生箱」、「食物共享服務」與「保養瓶罐再生箱」

很棒的是還有<食物共享服務>
有效期限內且包裝完整的食品都可以拿到無印良品大立旗艦店
透過合作「台灣世界展望會高雄中心」轉贈給需要的家庭

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大立旗艦店打造餐廳佔地48坪，可以容納40多人的座位

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不僅有Brunch輕食料理，還有健康營養的現打果汁、果昔
每日新鮮出爐的麵包烘焙、點心蛋糕
還有超人氣的布丁、還有添加和本香糖製作的聖代霜淇淋也好吃

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招牌布蕾布丁，絕對要吃

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多層次的聖代冰淇淋，好拍又好吃
加入日本本和香糖製作的霜淇淋，獨特蔗香風味讓霜淇淋綿密又順口不膩

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每種口味都好受歡迎，我自己最愛咖啡口味~裡面還添加咖啡凍!

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跟尼力一樣有在露營的，也可以來逛逛露營專區

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現場還有設置實體展示區，讓民眾可以參觀與體驗

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輕巧還可以快速收納的 鋁製摺疊椅
有一人座、二人座，便利帶出門

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野餐墊可多用途，是可以捲起收納不佔空間
加上還有防水功能，四周都可以釦起來
降低蟲子、雨水滲入，還可以當簡便型的天幕

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還有很多功能的收納箱、收納籃、保冷袋
帶有溫度感的相思木桌板、立架，都能輕鬆組裝、節省收納空間運用
每次來 MUJI無印良品​​​​​​​大立旗艦店 都要逛很久

露營系列高雄僅有大立門市唷!

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高雄大立首創 Modolii 謀多利．居工事，佔地高達550坪
隱藏在百貨樓層，可以一站式逛齊的客製化體驗空間
從建材、家電、居家用品、空間規劃等等都可以獨家客製化設計配置

集結設計建築師可以跟民眾互動的沉浸式體驗空間

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IBENSO  壓克力獨立浴缸，五層實木實心建構、耐熱、耐重、耐踩
從100~160公分長度，甚至多種造型可以挑選

還可以客製化顏色，便利搭配居家浴室

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可以調整地腳底部與地面可以控制高度，隔開高度降低發霉
不用裝潢、不用砌牆，直接採買就可以把浴缸搬進家裡

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表面貼皮顏色完美一體成形融合，

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甚至還有床墊可以順便參觀挑選

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不用挖洞，直接注入水就可以輕鬆洗碗的 嘉儀KE 桌上型洗碗機
04/23~05/11 原價17,500元、優惠價 14800元，限量20台

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洗加烘乾，還可以清洗水果
甚至很多新手媽媽都愛用這台，還可以清洗寶貝的奶瓶、嬰兒用品

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這裡還有軟水機

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Modolii謀多利 也引進 AI科技
讓居家設備更加智能、便利輕鬆運作

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只要輕鬆揮手就可以輕鬆打開 AI 智能除油煙機
科技數位面板輕鬆操控，讓廚房的油煙降低、淨化PM

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現代人都很愛客製化居家空間、家具
就很適合來 Modolii謀多利 走走
可以看到時下最新的科技家具、客製化家飾、最新建材用料

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近期日本最新的 白洲土
白洲土是由岩漿形成的獨特火山土壤
被再利用成建材，具有濕度控制、釋放負離子、分解臭味

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尤其是很多裝潢後空間都會有油漆、塑膠味道
如果室內有使用 白洲土 建材做牆面裝潢
就會發現差異很大~進入屋內不會有臭味!

現場也有販售 白洲土設計製作的畫作，可以買回家裝飾、還兼具除臭除濕功能

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連台北的初魚鐵板燒都也使用 白洲土

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台積電都在使用的行動辦公室，都能客製化大小、空間
只需要一個插頭，就能有自己的行動辦公室可作業

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人的健康就是在腸胃的順暢與乾淨
這裡有堪稱最高等級的 PPspa排便神器，聽說要價20萬?!

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家庭式淨腸 天天淨化清潔
專利渦旋水柱可以浸潤直腸末端 10~15公分

現場很多民眾有興趣，都直接到八樓體驗

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八樓還隱藏可以喝茶休憩吃甜點的 有山茶房

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喜歡喝茶都可以來這裡休憩坐坐，還有特製畫點心甜點餐點可以享用

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歡慶母親節！大立「AI馨生活」 開跑囉!
可以帶家人、媽媽一起來逛逛

4/23(三)～5/11(日)
化妝品・內睡衣・SPA 滿3,000送400
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