高雄最大無印良品旗艦店，就在大立百貨1.2樓層

1.2樓超過870坪站地 商品不僅最齊全，還有眾多全台獨家商品、貼心服務

鄰近新堀江商圈，交通便利很多在地人、旅客也都會特地來逛

可以一站式的逛街購物，還能於大立百貨吃美食、還有小孩最愛的空中樂園

大家逛那麼多無印良品，這次來介紹一些 無印良品旗艦店的獨家秘密

高雄獨賣商品、獨家服務，超過十大亮點推薦給你們

無印良品 五月份優惠

5/1(二)-5/11 (三)全店滿千送百，滿2千送2百，以次類推。

MUJI無印良品 大立旗艦店

位置:高雄市前金區五福三路59號 高雄大立B館 1F-2F

電話號碼： 07 281 5551

營業時間：11:00~22:00

台灣無印良品 大立旗艦店 IG:https://www.instagram.com/muji_talees/

大立、大統五福店:粉絲團：Facebook

【停車資訊】大立假日合作停車場 https://reurl.cc/0dKrVA

你知道高雄最大無印良品、最多獨家商品就在 大立百貨嗎?!

這次跟著尼力的腳步來追一下

不僅有獨家商品與特色服務，還有很多貼心、結合高雄在地美食、永續循環再生

很喜歡來MUJI無印良品​​​​​​​大立旗艦店

可以逛街採買又能順路吃美食、逛書局以及DON DON DONKI

從客美多咖啡館旁的門口走進來就會看到南區獨家展覽區

12坪的展覽區塊都會不斷的更新，主軸都是永續發展、環保再生為主

都是無印良品一直以來的初衷，重視回收與再生循環的重要

這次尼力跟家人來逛，看到的是良品市場

產品上都是高雄在地特色小農商品，節水農作、鄉鎮鄰里

二樓有更多 良品市場商品陳列，一定要逛逛

你們知道嗎?!無印良品的陳列櫃子、木架，都是環保再利用

不是砍筏新的樹木製作的，都是使用廢棄木頭再生製作

無印良品 大立旗艦店不僅是全台最大旗艦店

也融入了高雄海港城的意象，使用大量的船舶廢棄金屬零件、鐵件來做裝置

甚至連牆壁都是使用廢棄貨櫃板材運用，一樓會充滿工業風的氣息

你們如果有來逛，可以仔細的觀察看看唷!

讓我自己最喜歡的就是 南部獨家引進 DIY刺繡服務

現代人都很愛DIY客製化，提供了超過50種以上的現成刺繡圖樣可以挑選

甚至還可以完全客製化，手繪彩繪或者寫字於門市提供之平板裝置上

直接把原始創作，用智能電動刺繡製作於布料上，完全是獨一無二款式

不僅可以自做自己專屬小物商品，朋友生日禮物亦可客製化，有夠窩心

對客製化刺繡有興趣，一定要來 大立門市

大立旗艦店領先上市 MUJI LABO，也是南部第一間獨家

MUJI LABO 早期都是男女共同的版型

現在全面升級，針對男生女生不同身形來打造、設計剪裁

跟日本同步的流行款式，這裡都有

可以穿出自己的特色、個性風格，都能免費試穿體驗

還有提供貼心的服飾搭配諮詢唷~~~

春夏季節最適合的麻服飾，充滿日系風格

很多文青系朋友都趁機來採買，穿出自己的個性風

如果不太會穿搭的，現場都有服務人員可諮詢

像我都會參考模特兒身上的穿搭

我個人很愛長版的麻服飾，可以多層次穿搭

還可以掩蓋女孩子在意的下半身、大屁股

加上南部相當的炎熱，趁母親節可以帶媽媽來採買天然素材麻服飾

很透氣越洗質地越柔軟

媽媽都很愛穿寬版服飾，可以挑選寬褲裙款式來穿搭

夏日悶熱天氣，就不擔心汗流浹背不舒服囉! 我自己先採買了~

現場都可以免費試穿，可以多搭配試穿，更能挑選到最適合自己的服飾

逛累口渴，還有 MUJI POCKET 自動販賣機

可以買飲料喝，還有孩子愛的點心、棉花糖

旁邊也有貼心設置休憩區可以吃個點心、喝個飲料再繼續逛

有注意到嗎?!大立旗艦店也很多家庭親子客來逛

貼心的設計規劃 <交換繪本> 專區

這裡的書籍可以讓孩子翻閱、閱讀

可以從家裡攜帶兩本繪本捐出，來換取一本繪本

也能教育孩子延續繪本書籍的使用生命

2樓提供餐飲料理與生活雜貨，帶有木質溫度感的環境逛起來格外輕鬆

二樓有OPEN MUJI 空間，連結鄰里的活動中心

可以讓民眾休憩交流，不定期都會舉辦在地職人講座、手作等活動

像這次尼力跟家人來參加 《春日穿搭調色盤講座》，免費報名參加

邀請無印良品的服裝造型顧問，職人教你如何穿搭

講座後還有實體的穿搭，於1樓直接試穿、教學配色穿搭

還提供專屬午茶(點心+飲品)

都是無印良品餐廳團隊，使用自家銷售的食材所配置

吃喜歡也能現場採買，回家輕鬆製作

有發現到2樓有貼心的免費補水站

就在OPEN MUJI旁，如果有攜帶水壺的可以來裝水唷~

餐廳內也有一台免費飲水機，可以無限補水

二樓有高雄地區最大 < 良品市場 > 專區，36坪的空間

以節水農作、水源生態、森林製造、鄉鎮鄰里等四種主題面向

攜手台灣、高雄在地產業製作的美食商品

開幕時就領先販售高雄在地農產，讓無印良品更具有高雄味的連結

不僅可以喝到國產豆奶，連瓶子都是環保再利用

不僅可以買到進口點心、高雄在地開發的零食飲品

高雄最盛產的土芭樂、檸檬與蜂蜜等農產製作的

土芭樂玫瑰醬、土芭樂香草茶、柚子蜂蜜香草醬、蜂蜜檸檬餅乾、鮮檸檬醬與檸檬香草茶等

讓很多外國旅客來逛大立旗艦店，也能品味到高雄在地農產美食

最近新上市的 手作響鈴捲(非油炸)，可以買回家烹飪

母親節都會有優惠檔期，可以趁機來採買送給媽媽的禮物

以及我這個做媽媽的，也需要一些香氛療癒用品、保養品

這款兩用的行動無水香氛機

可以搭配精油，無需加水

透過燈源的熱能讓精油香氣釋放出來、透過香氣紓壓

還可以當作小夜燈，可以變化光線亮度

你們知道這款熱銷的米糠發酵保養系列嗎?!

米糠發酵乳液賣到缺貨，很適合台灣人膚質使用

不黏膩好吸收，又很天然優雅味道

不刺激很溫和好吸收又滋潤，可以帶媽媽一起來試體驗

新推出可多種用法的甜甜圈抱枕，好Q好軟~

可以當抱枕、靠背、辦公室睡枕

MUJI無印良品大立旗艦店 從開幕就一直提倡 友善環境及永續

二樓也會看到有 RE Park 回收再生服務

於無印良品購買的衣物、瓶子拿回來回收，再生服務

設置 「丹寧衣物再生箱」、「玻璃再生箱」、「食物共享服務」與「保養瓶罐再生箱」

很棒的是還有<食物共享服務>

有效期限內且包裝完整的食品都可以拿到無印良品大立旗艦店

透過合作「台灣世界展望會高雄中心」轉贈給需要的家庭

大立旗艦店打造餐廳佔地48坪，可以容納40多人的座位

不僅有Brunch輕食料理，還有健康營養的現打果汁、果昔

每日新鮮出爐的麵包烘焙、點心蛋糕

還有超人氣的布丁、還有添加和本香糖製作的聖代霜淇淋也好吃

招牌布蕾布丁，絕對要吃

多層次的聖代冰淇淋，好拍又好吃

加入日本本和香糖製作的霜淇淋，獨特蔗香風味讓霜淇淋綿密又順口不膩

每種口味都好受歡迎，我自己最愛咖啡口味~裡面還添加咖啡凍!

跟尼力一樣有在露營的，也可以來逛逛露營專區

現場還有設置實體展示區，讓民眾可以參觀與體驗

輕巧還可以快速收納的 鋁製摺疊椅

有一人座、二人座，便利帶出門

野餐墊可多用途，是可以捲起收納不佔空間

加上還有防水功能，四周都可以釦起來

降低蟲子、雨水滲入，還可以當簡便型的天幕

還有很多功能的收納箱、收納籃、保冷袋

帶有溫度感的相思木桌板、立架，都能輕鬆組裝、節省收納空間運用

每次來 MUJI無印良品​​​​​​​大立旗艦店 都要逛很久

露營系列高雄僅有大立門市唷!

高雄大立首創 Modolii 謀多利．居工事，佔地高達550坪

隱藏在百貨樓層，可以一站式逛齊的客製化體驗空間

從建材、家電、居家用品、空間規劃等等都可以獨家客製化設計配置

集結設計建築師可以跟民眾互動的沉浸式體驗空間

IBENSO 壓克力獨立浴缸，五層實木實心建構、耐熱、耐重、耐踩

從100~160公分長度，甚至多種造型可以挑選

還可以客製化顏色，便利搭配居家浴室

可以調整地腳底部與地面可以控制高度，隔開高度降低發霉

不用裝潢、不用砌牆，直接採買就可以把浴缸搬進家裡

表面貼皮顏色完美一體成形融合，

甚至還有床墊可以順便參觀挑選

不用挖洞，直接注入水就可以輕鬆洗碗的 嘉儀KE 桌上型洗碗機

04/23~05/11 原價17,500元、優惠價 14800元，限量20台

洗加烘乾，還可以清洗水果

甚至很多新手媽媽都愛用這台，還可以清洗寶貝的奶瓶、嬰兒用品

這裡還有軟水機

Modolii謀多利 也引進 AI科技

讓居家設備更加智能、便利輕鬆運作

只要輕鬆揮手就可以輕鬆打開 AI 智能除油煙機

科技數位面板輕鬆操控，讓廚房的油煙降低、淨化PM

現代人都很愛客製化居家空間、家具

就很適合來 Modolii謀多利 走走

可以看到時下最新的科技家具、客製化家飾、最新建材用料

近期日本最新的 白洲土

白洲土是由岩漿形成的獨特火山土壤

被再利用成建材，具有濕度控制、釋放負離子、分解臭味

尤其是很多裝潢後空間都會有油漆、塑膠味道

如果室內有使用 白洲土 建材做牆面裝潢

就會發現差異很大~進入屋內不會有臭味!

現場也有販售 白洲土設計製作的畫作，可以買回家裝飾、還兼具除臭除濕功能

連台北的初魚鐵板燒都也使用 白洲土

台積電都在使用的行動辦公室，都能客製化大小、空間

只需要一個插頭，就能有自己的行動辦公室可作業

人的健康就是在腸胃的順暢與乾淨

這裡有堪稱最高等級的 PPspa排便神器，聽說要價20萬?!

家庭式淨腸 天天淨化清潔

專利渦旋水柱可以浸潤直腸末端 10~15公分

現場很多民眾有興趣，都直接到八樓體驗

八樓還隱藏可以喝茶休憩吃甜點的 有山茶房

喜歡喝茶都可以來這裡休憩坐坐，還有特製畫點心甜點餐點可以享用

歡慶母親節！大立「AI馨生活」 開跑囉!

可以帶家人、媽媽一起來逛逛

4/23(三)～5/11(日)

化妝品・內睡衣・SPA 滿3,000送400

• 首五日滿10,000加送200

• 全館指定櫃位滿5,000送400

• 刷大統集團聯名卡滿5,000加送100

母親節周年慶優惠折扣多，帶媽咪、家人一起來逛逛

順便體驗 MUJI無印良品 大立旗艦店 最多的獨家商品與貼心服務