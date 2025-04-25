岡山，這個位於日本本州西部的小城，以其豐富的歷史和美麗的風景吸引
著無數遊客。但你知道嗎？岡山車站不僅是通往這些景點的門戶，更是
一個購物和美食的天堂。
今天，我們將深入探索岡山一番街和さんすて岡山，這兩個購物中心如何
讓你的旅程更加便捷和愉快。
岡山一番街 地下購物的無限樂趣
岡山車站的B1樓層就是岡山一番街，這裡就像是你所熟悉的日本地下街
，充滿了各式各樣的商店。無論是流行服飾、配件、化妝品還是生活
雜貨，這裡應有盡有。
對於那些喜歡扭蛋的朋友，這裡的扭蛋機種類齊全，還提供換零錢機
，讓你能輕鬆找到心儀的人物。
逛累了嗎？岡山一番街還有各種美食店家，從美味可口的麵包到豐富的餐飲
選擇，保證讓你吃飽喝足，繼續你的購物之旅。
位於一樓二樓 さんすて岡山 更是提供名產與便利及美食主題餐廳的完美結合
名產購物的最佳選擇來這裡就對了!!
二樓的さんすて岡山，是購買岡山名產的最佳地點。這裡匯集了來自岡山各地
的特產，讓你不必東奔西跑就能買到最具代表性的岡山名產。
さんすて岡山 一樓及二樓還有許多主餐餐廳、麥當勞、星巴克、GU、
無印良品等知名購物店家，採買逛街吃美食，真的相當方便。
支付方式多樣化，在這裡，你可以使用現金、信用卡或是各種IC卡
（如ICOCA、Suica等）進行支付，選擇多元，相當方便。
嬰兒車租借與寄物服務這裡當然也有!!
有需要嬰兒車的朋友，可以至さんすて岡山的南館1F服務台租借。
此外，這裡還提供投幣式置物櫃，讓你能兩手空空，盡情享受購物的樂趣。
*圖片資料來源 來自岡山一番街 官網
逛街逛到一半會發現有部分區域沒有開放，原來是有改裝計畫。
岡山一番街目前部分場域正在進行改裝升級計劃，預計2026年秋季將以嶄新的面貌迎接大家。
來日本旅遊，注意營業時間可說是要注意的一件事情，日本購物商場都比
台灣營業時間來的短，一開始來還真的不習慣，岡山一番街和さんすて岡山
的店家基本上都營業到晚上八點，所以記得要前往的朋友要多留意時間，
以免錯過購物的好時機。
位於岡山車站B1的岡山一番街與一二樓的さんすて岡山，提供來往交通的
旅客一個購物用餐的好去處。無論你是想逛街購物還是品嘗美食，這裡都
能滿足你的需求。此外，さんすて岡山的二樓還有許多各式各樣的名產
可以購買，讓你不用東奔西跑就可以買到最具有岡山代表性的名產。
下次來岡山，別忘了把這兩個購物中心列入你的行程中，享受一次便捷而愉快的購物體驗吧！
岡山一番街 さんすて岡山
岡山縣岡山市北區驛元町1-2
營業時間:
岡山一番街 10:00～20:00
※詳細は各ショップページをご確認ください。
営業時間の異なる店舗
サンマルクカフェ+R 7:30～21:00
スターバックスコーヒー 7:00～22:00（⾦・土は22:30まで）
HAKUJUJI 9:00～20:00
星乃珈琲店 8:00～22:00
さんすて岡山 10:00～20:00
※詳細は各ショップページをご確認ください。
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