岡山，這個位於日本本州西部的小城，以其豐富的歷史和美麗的風景吸引

著無數遊客。但你知道嗎？岡山車站不僅是通往這些景點的門戶，更是

一個購物和美食的天堂。

今天，我們將深入探索岡山一番街和さんすて岡山，這兩個購物中心如何

讓你的旅程更加便捷和愉快。

岡山一番街 地下購物的無限樂趣

岡山車站的B1樓層就是岡山一番街，這裡就像是你所熟悉的日本地下街

，充滿了各式各樣的商店。無論是流行服飾、配件、化妝品還是生活

雜貨，這裡應有盡有。

對於那些喜歡扭蛋的朋友，這裡的扭蛋機種類齊全，還提供換零錢機

，讓你能輕鬆找到心儀的人物。

逛累了嗎？岡山一番街還有各種美食店家，從美味可口的麵包到豐富的餐飲

選擇，保證讓你吃飽喝足，繼續你的購物之旅。

位於一樓二樓 さんすて岡山 更是提供名產與便利及美食主題餐廳的完美結合

名產購物的最佳選擇來這裡就對了!!

二樓的さんすて岡山，是購買岡山名產的最佳地點。這裡匯集了來自岡山各地

的特產，讓你不必東奔西跑就能買到最具代表性的岡山名產。

さんすて岡山 一樓及二樓還有許多主餐餐廳、麥當勞、星巴克、GU、

無印良品等知名購物店家，採買逛街吃美食，真的相當方便。



支付方式多樣化，在這裡，你可以使用現金、信用卡或是各種IC卡

（如ICOCA、Suica等）進行支付，選擇多元，相當方便。

嬰兒車租借與寄物服務這裡當然也有!!

有需要嬰兒車的朋友，可以至さんすて岡山的南館1F服務台租借。



此外，這裡還提供投幣式置物櫃，讓你能兩手空空，盡情享受購物的樂趣。

*圖片資料來源 來自岡山一番街 官網

逛街逛到一半會發現有部分區域沒有開放，原來是有改裝計畫。

岡山一番街目前部分場域正在進行改裝升級計劃，預計2026年秋季將以嶄新的面貌迎接大家。

來日本旅遊，注意營業時間可說是要注意的一件事情，日本購物商場都比

台灣營業時間來的短，一開始來還真的不習慣，岡山一番街和さんすて岡山

的店家基本上都營業到晚上八點，所以記得要前往的朋友要多留意時間，

以免錯過購物的好時機。

位於岡山車站B1的岡山一番街與一二樓的さんすて岡山，提供來往交通的

旅客一個購物用餐的好去處。無論你是想逛街購物還是品嘗美食，這裡都

能滿足你的需求。此外，さんすて岡山的二樓還有許多各式各樣的名產

可以購買，讓你不用東奔西跑就可以買到最具有岡山代表性的名產。

下次來岡山，別忘了把這兩個購物中心列入你的行程中，享受一次便捷而愉快的購物體驗吧！

岡山一番街 さんすて岡山

岡山縣岡山市北區驛元町1-2

營業時間:

岡山一番街 10:00～20:00

※詳細は各ショップページをご確認ください。

営業時間の異なる店舗

サンマルクカフェ+R 7:30～21:00

スターバックスコーヒー 7:00～22:00（⾦・土は22:30まで）

HAKUJUJI 9:00～20:00

星乃珈琲店 8:00～22:00

さんすて岡山 10:00～20:00

※詳細は各ショップページをご確認ください。

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