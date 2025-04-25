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從福岡市區到福岡機場超快速！
兩站地鐵就能到，非常省時
用四腿票搭長榮還可託運兩件行李
不過也是有小地方要注意一下啦
本篇依次分享市區到機場交通，Check in過程，及搭機心得
(以上都可以點選後快速跳轉喔!)
在日本的機場和市區的距離來說
福岡機場算是離市區非常近的
一般來說可以使用的大眾運輸有巴士，鐵路以及地下鐵
(以下交通圖取自福岡機場官網)
地下鐵有多方便呢?
從博多過來兩站就到了
所以在交通上可以省去很多的時間
如果把距離拉遠利用巴士或是新幹線
能夠通往的地方就更多了
再加上現在台籍航空公司有飛的機場
(熊本，宮崎,2025/02資料)
以現在台日航線的熱鬧程度
應該已經很難找到真正的淡季
所以就算是午回的班機也幾乎是全滿
check in過程約為30分鐘
以下為起飛時間線
12:10登機(原定11:50)
來機晚到有等一下
12:36登機完畢
13:05起飛(原定12:20)
13:50降落(原定13:45)
執飛的機型則為787-9
有傳統航空搭還是有餐可以吃
只是航線比較短，所以整體來說都蠻趕的
吃完好幾天的日式料理之後來個沙茶豬肉飯
純正的台式風味也可以說是為假期做個結束了
不過這是2024.08搭乘的心得
所以還沒有在福岡的新航廈搭過
就當作給大家的一個參考了喔!