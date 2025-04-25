今天來介紹來自南投小蜜蜂砂糖橘農場（手作花生糖），源於婆婆的好手藝；南投傳統市集都看的到的婆婆身影喔!!

非農忙砂糖橘產季、其婆婆都會前往市集擺攤! 手工花生糖減糖製作、相當新鮮、健康好吃!

這次推廣價格NT580元(含運費)，共有大盒花生糖550g，NT280與小盒花生糖350g,NT220、並贈送花生糖100g一包；限量100組!

可以郵局宅配(需先付款)或者超商取貨付款

小蜜蜂砂糖橘農場老闆娘手工製作花生糖，大成沙拉油、雲林土庫特選花生、台糖二砂、麥芽糖等，最真誠實在的原料、品嘗來自在地小農的手炒花生糖!!

小蜜蜂砂糖橘農場老闆娘手工製作花生糖，屬於傳統風味! 口感酥脆爽口好吃、嚴選的雲林土庫花生、顆顆飽滿、少劣質花生；口感一級棒!

老闆娘說原料花生有多少訂單，才會製作，一定不會買花生回來囤貨，是沒有現貨，花生原料都有通過（黃麴毒素的合格證明）；讓您拿到最新鮮的手炒花生糖!

彰化小蜜蜂砂糖橘農場（手作花生糖）祭拜神明、祖先；上班族補充營養點心，都很適合!!

南投縣中寮鄉小蜜蜂砂糖橘農場，不定期會有當地的土特產品；這次有紫蘇梅與鳳梨梅!

這款是小蜜蜂砂糖橘農場的鳳梨梅，我是頭一次品嘗；口感酸V、鳳梨酵素浸透梅子、口味hen新穎美味!!

晶瑩剔透，單吃就很ㄕㄨㄞˋ嘴!! 一口接著一口! 果然，南投的好山好水，果物也特別清新美味!

紫蘇梅，也相當酸爽好吃! 南投中寮鄉當地的農民手作! 推薦給大家! 旅途也可以拜會農場，不定期有土特產可以品嘗與帶回家喔!!





辦公室裏製作梅子黑咖啡，也格外有農場風味喔!!



小蜜蜂砂糖橘農場 粉專

連絡電話：0983 323 752

小蜜蜂砂糖橘 哀居 https://www.instagram.com/sars732000

信箱：sars0983323752@gmail.com

地址：南投縣中寮鄉永平路128-5號

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