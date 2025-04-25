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小蜜蜂砂糖橘農場（手作花生糖） | 大成沙拉油 | 雲林土庫特選花生 | 台糖二砂糖及麥芽糖 | 小農手工製作、南投縣政府的安心食品字號 M-20004469500000-9

小蜜蜂砂糖橘農場 南投縣旅遊 南投縣花生糖
2025-04-25 09:23:00 文字：新竹林依晨
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新竹林依晨

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今天來介紹來自南投小蜜蜂砂糖橘農場（手作花生糖），源於婆婆的好手藝；南投傳統市集都看的到的婆婆身影喔!!
非農忙砂糖橘產季、其婆婆都會前往市集擺攤! 手工花生糖減糖製作、相當新鮮、健康好吃!

小蜜蜂砂糖橘農場（手作花生糖） | 大成沙拉油 | 雲林土庫

這次推廣價格NT580元(含運費)，共有大盒花生糖550g，NT280與小盒花生糖350g,NT220、並贈送花生糖100g一包；限量100組!
可以郵局宅配(需先付款)或者超商取貨付款

小蜜蜂砂糖橘農場（手作花生糖） | 大成沙拉油 | 雲林土庫

小蜜蜂砂糖橘農場老闆娘手工製作花生糖，大成沙拉油、雲林土庫特選花生、台糖二砂、麥芽糖等，最真誠實在的原料、品嘗來自在地小農的手炒花生糖!!

小蜜蜂砂糖橘農場（手作花生糖） | 大成沙拉油 | 雲林土庫

小蜜蜂砂糖橘農場老闆娘手工製作花生糖，屬於傳統風味! 口感酥脆爽口好吃、嚴選的雲林土庫花生、顆顆飽滿、少劣質花生；口感一級棒!

小蜜蜂砂糖橘農場（手作花生糖） | 大成沙拉油 | 雲林土庫

老闆娘說原料花生有多少訂單，才會製作，一定不會買花生回來囤貨，是沒有現貨，花生原料都有通過（黃麴毒素的合格證明）；讓您拿到最新鮮的手炒花生糖!

小蜜蜂砂糖橘農場（手作花生糖） | 大成沙拉油 | 雲林土庫

彰化小蜜蜂砂糖橘農場（手作花生糖）祭拜神明、祖先；上班族補充營養點心，都很適合!!

小蜜蜂砂糖橘農場（手作花生糖） | 大成沙拉油 | 雲林土庫

南投縣中寮鄉小蜜蜂砂糖橘農場，不定期會有當地的土特產品；這次有紫蘇梅與鳳梨梅!

小蜜蜂砂糖橘農場（手作花生糖） | 大成沙拉油 | 雲林土庫

這款是小蜜蜂砂糖橘農場的鳳梨梅，我是頭一次品嘗；口感酸V、鳳梨酵素浸透梅子、口味hen新穎美味!!

小蜜蜂砂糖橘農場（手作花生糖） | 大成沙拉油 | 雲林土庫

晶瑩剔透，單吃就很ㄕㄨㄞˋ嘴!! 一口接著一口! 果然，南投的好山好水，果物也特別清新美味!

小蜜蜂砂糖橘農場（手作花生糖） | 大成沙拉油 | 雲林土庫

紫蘇梅，也相當酸爽好吃! 南投中寮鄉當地的農民手作! 推薦給大家! 旅途也可以拜會農場，不定期有土特產可以品嘗與帶回家喔!!

小蜜蜂砂糖橘農場（手作花生糖） | 大成沙拉油 | 雲林土庫
辦公室裏製作梅子黑咖啡，也格外有農場風味喔!! 

小蜜蜂砂糖橘農場 粉專 
連絡電話：0983 323 752
小蜜蜂砂糖橘 哀居 https://www.instagram.com/sars732000
信箱：sars0983323752@gmail.com
地址：南投縣中寮鄉永平路128-5號
#手工 #手工製作 #花生 #花生糖 #花生控

文章標籤
小蜜蜂花生糖 雲林土庫特選花生 台灣二砂 下訂單製作 手工保存期限 黃麴毒素的合格證明 新鮮好吃 小農精選 南投市集擺攤 傳承婆婆手藝 好媳婦小蜜蜂花生糖 小蜜蜂砂糖橘農場（手作花生糖）
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小蜜蜂砂糖橘農場

phone0983-323752
place南投縣中寮鄉永平路128-5號
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美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
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