來新竹吃烤鴨囉，母親節到了就是要吃烤鴨！新竹東區一家超夯的烤鴨店「福徠鴨」，他們家的烤鴨真的厲害到爆，尤其那個「歡樂全家餐」，份量爆炸多又有多種口味，根本是專為家庭聚餐、朋友派對設計的，今年一樣來 福徠鴨新台式烤鴨 帶一組歡樂全家餐回家，每隻3.5斤高標準的烤鴨金黃透亮，這個色澤光是看了就流口水，套餐有傳統的片鴨、醬爆鴨骨、酸菜鴨湯和鹽酥鴨骨，一鴨多吃在家就能享受飯店的尊榮菜色！而且歡樂全家餐是1.5隻鴨的大份量，小家庭絕對吃得夠，過母親節就是要好好吃一下啦！！

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福徠鴨新台式烤鴨 營業時間地址

📍福徠鴨新台式烤鴨Fu DUCK IN

電話 : 03 562 6208

地址 : 新竹市東區西大路74號

時間 : 10:30 ~ 19:30 (無公休日)

粉專 : https://www.facebook.com/FuDuckIn

福徠鴨的位置很好找，就在寶山路接到西大路往市區的方向，右手邊那間大紅色的門面就是它。門口還有看起來超好吃的烤鴨照片。下班時間和假日吃飯時間人真的超多。大家都喜歡他們家精緻又美味的烤鴨。建議大家最好先預訂，這樣就不用排隊啦。不過如果在現場等，可以看到大廚表演「烤鴨快閃秀」。看他們片鴨的刀法和爆炒的火花，越看越餓耶。

為了讓大家吃得安心，他們使用的鴨子都是合法屠宰的，而且還有送去SGS檢驗，衛生安全有保障。

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福徠鴨新台式烤鴨 菜單

歡樂全家餐是母親節他們主打的套餐，一份是1250元。裡面有經典片鴨、醬爆鴨骨、酸菜鴨湯和鹽酥鴨骨，總共用了1.5隻鴨，份量超霸氣。這次他們的外帶盒有改版，設計得比較穩，用機車載回家也不怕會倒。蔥段、洋蔥片和各種醬料都放得乾乾淨淨的，外帶或送禮都很有面子。新款的外帶盒把寬度縮小了一點，對我們機車族來說，放在腳踏墊上更穩更安全。

新款的外帶盒縮小一點寬度，讓我們機車族可以穩穩地放在腳踏墊上，帶回家安心也安全。

經典片鴨的部分。 1.5隻鴨切好的片鴨堆得像一座小山。仔細看，這個擺盤是「金翅鳳凰」的造型耶。每一片鴨皮的焦糖色看了就覺得好可口，咬下去還會有清脆的聲音。上面厚切的部分，鴨肉油脂分布得很均勻，肉質吃起來濕潤又很嫩。最香的就是他們會淋上鴨汁，瞬間讓鴨肉閃閃發亮，香氣立刻爆出來。經典吃法就是用荷葉餅包著洋蔥、蔥段和蔥花，再沾上秘製沾醬，就是最道地的味道啦。

他們本身用的鴨子就是3.5斤，已經比較大隻了。歡樂全家餐用1.5隻鴨來做片鴨，份量真的不是蓋的。秘製沾醬配上蔥段、蔥花，再用荷葉餅包起來，就是片鴨的經典吃法。

港式創意冰梅醬。 這個桂花冰梅醬可是福徠鴨的招牌沾醬。老闆娘是香港人，她用港式風味做出跟別人完全不一樣的冰梅醬。吃起來微酸帶甜，香氣很清爽。吃過的人一定會愛上它。

醬爆鴨骨 這個是把鴨骨拿去快炒收汁。香氣一端上桌立刻就爆出來。建議可以加一點小辣提味，剛剛好。鴨皮炒得香氣十足，邊吃邊啃真的超療癒。他們還有附專用手套喔，因為這個用筷子夾不住，直接用手抓來吃才過癮。

鹽酥鴨骨的部分。 鴨骨邊的肉吃起來有夠鮮甜，你吃過就知道。鴨骨炸得剛剛好，還加了九層塔用熱油爆香。炸好會用去油機快速甩油，所以吃起來口感乾爽，不會硬硬的。加上胡椒提味超讚，越啃越涮嘴。

酸酸菜鴨骨湯。 這鍋酸菜鴨骨湯讓整套烤鴨吃起來有個完美的結尾。鴨架跟酸菜一起熬煮，湯的顏色乳白乳白的，帶著一點微酸的香氣。他們的酸菜給得很大方，不手軟。裡面還加了薑絲，讓湯頭喝起來更清爽。這個口味連我這個很挑酸菜的客家人都可以接受，大家可以放心喝啦。

港式奶茶 是老闆娘按照香港的配方做的，喝起來很滑順，甜度也剛剛好。搭配鴨肉一起喝，可以平衡一下味道。

從片鴨到鴨湯，再到醬爆和鹽酥鴨骨，每一種吃法都有很多小細節，每一口都吃得出他們下的功夫。現在吃飯不只看份量和口味，廚房整體的清潔也很重要。福徠鴨對於環境和飲食衛生都做得很好，大家可以看得見。不管是母親節，或是家裡聚餐、朋友辦派對，這個1.5隻鴨的大份量組合，再配上港式風味，新竹的烤鴨真的可以很特別。