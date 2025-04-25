灑白甜鮮奶麻糬販賣舖位於台北市大同區，離大家很熟悉的捷運雙連站超級近，完全是方便又好吃的那種！它們家的鮮奶麻糬真的不是開玩笑，每天都是現場手工製作，而且很厲害的是，他們用了100%純鮮奶來做，吃起來口感超Q彈，奶香味又夠濃郁，完全是真材實料啦！這家店現在人氣超高，很多甜點愛好者都被它收服了，吃過的都說讚，而且他們家麻糬不加防腐劑，吃起來就是天然又安心。不管你是要買回家當伴手禮，還是下午茶嘴饞想來一份，都非常適合喔！

灑白甜鮮奶麻糬販賣舖從捷運雙連站走過來真的不用5分鐘。如果你在地圖上看，它其實是在雙連站跟中山站的中間，但確實是比較靠近雙連站一點。

無論是鮮奶麻糬或包餡的都相當好吃

灑白甜鮮奶麻糬販賣舖 103台北市大同區南京西路25巷38號

0225591011

12:00–20:30（週一休息）

灑白甜鮮奶麻糬販賣舖在那裡與菜單價格

菜單是參考官方粉絲團的

現在他們家主要是做外帶為主，你可以看到工作人員在現場製作麻糬，光是看到那些準備的材料，看起來就好誘人喔。

以前我記得都是那種小攤車，旁邊放著花生粉跟芝麻粉現點現拌，這種現場手工製作的感覺，真的就是好吃保證啦。

灑白甜鮮奶麻糬販賣舖吃點麻糬

他們家的鮮奶麻糬分成原味的跟有包餡的。我個人是花生派的啦，花生口味的麻糬超對我的味，但我朋友更喜歡芝麻口味的。

有包餡的我也試過了，我覺得甜度抓得剛剛好，不會太甜膩。而且因為是新鮮現做的，吃起來口感跟味道就是不一樣，非常好吃。

整體來說，這家灑白甜鮮奶麻糬販賣舖我非常推薦。如果你剛好有經過雙連站或中山站這一帶，真的可以停下腳步，買一盒他們家的鮮奶麻糬來試試看。

店家/景點資訊

店家名稱： 灑白甜鮮奶麻糬販賣舖

所在地址：103臺灣台北市大同區南京西路25巷38號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 12:00-20:30

店家電話：0225591011

評價：★★★★★

備註資訊：

灑白甜鮮奶麻糬販賣舖

103台北市大同區南京西路25巷38號

0225591011

12:00–20:30（週一休息） Google即時導航

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