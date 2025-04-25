今天要來分享一家在昆陽站附近挖到的寶藏美食「昆陽鍋貼專賣店」，我那天臨時起意跑到昆陽站晃晃，想找點好吃的填肚子，結果看到這家店，門口人潮來來去去的，感覺就是厲害的在地好店啊！想說這麼多人排隊，應該不會太雷吧，就這樣走進去試試看，沒想到一吃驚為天人，這家「昆陽鍋貼專賣店」的「昆陽鍋貼」真的讓我大愛，直接變成心中最好吃的「台北鍋貼」冠軍寶座了！而且他們的「酥脆鍋貼」外皮超厲害，吃起來有夠「恰恰」的，進去沒多久就賣光光了，真的不誇張。聽說這家店已經開了二十年了耶，難怪這麼受歡迎！

昆陽鍋貼專賣店營業資訊

昆陽鍋貼專賣店

評分： / 4.3

地址：115台北市南港區崑陽街150-2號( 地圖

電話：02 2788 1992

營業時間

星期一: 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00,

星期二: 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00,

星期三: 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00,

星期四: 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00,

星期五: 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00,

星期六: 休息,

星期日: 休息

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

這家「昆陽鍋貼專賣店」其實就在昆陽站後面，衛福部食藥署辦公室的正對面。店面空間小小一間，老實說，裡面的油煙味是稍微大了點啦，吃完頭髮上可能會沾到味道，大家可以有點心理準備。

說到菜單，來這裡除了必點的「昆陽鍋貼」，還有配鍋貼最搭的酸辣湯，以及各種麵食跟小菜可以選。但！是！來這裡絕對不能錯過的就是他們的「酥脆鍋貼」啦。

他們家的「昆陽鍋貼」都是現點現煎的，所以送上桌時那個口感真的不是蓋的，超級超級「酥脆」！你用筷子去敲它的外皮，還會聽到清脆的「咔咔」聲呢，而且內餡的調味很夠味，就算不沾醬也超好吃。他們的鍋貼外皮不會太薄，所以夾起來不太會破。內餡咬下去是水水嫩嫩的，不論是外皮的酥脆口感還是內餡的味道，都讓人覺得非常驚艷。這個「酥脆恰恰」的外皮口感，真的打趴了一堆「台北鍋貼」店啦。

除了「昆陽鍋貼」，他們的酸辣湯也表現得很優秀。湯頭夠酸，如果你喜歡更辣一點，旁邊有胡椒粉可以自己加。重點是裡面的配料超級多，隨便一撈都是滿滿的料，超有誠意的！

另外還點了一個很特別的「皮蛋雙醬麵」。你看看，皮蛋居然是給「一整顆」！這也太霸氣了吧。不過吼，就是要自己動手把它攪拌開來，這部分可能會有點小麻煩。皮蛋搭配肉醬的味道其實吃起來還不錯。但是他們家的麵份量真的超大一碗。全部拌開來之後，老實說皮蛋的味道就沒有說非常濃郁。如果可以的話，我真心想偷偷再加兩顆皮蛋進去啊。

總體來說，「昆陽鍋貼專賣店」的味道真的有點超乎預期，是水準之上。光是那個「酥脆」外皮的口感，就讓我覺得非常值得來一趟。酸辣湯的水準也很不錯。如果你是跟我一樣，喜歡吃那種「酥脆恰恰」口感的「昆陽鍋貼」，那這家「台北鍋貼」名單你一定要收下，絕對要找時間來吃看看啦！