幸福山丘 / 油桐花 介紹

幸福山丘位於嘉義東區東義路巷可直接導航圓林仔社區或幸福山丘即可到達，

現在季節為最佳賞油桐花景點的圓林仔社區內，在每年4~5月桐花開始

花開雪飄的時候，總吸引眾多人潮前往幸福山丘觀賞，而圓林仔社區是

南部少數的賞桐勝地，現已花開8成，預計週末滿開，現在正是來嘉

賞花的好時機。

嘉義市政府並以「花見幸福‧抵嘉桐聚」為題，於幸福山丘浪漫登場，

活動結合音樂會、小農文創市集及賞桐輕旅行，讓民眾共賞桐花夢幻花藝

幸福山丘 / 莊園入口

幸福山丘已經來過幾次很喜歡庭園植栽和景觀造景氛圍，

進入幸福山丘在停車場停好車直接沿路往上走就可到莊園

往幸福山丘莊園一路往上步行雖有點陡峭還算好走，

沿路都是大樹綠葉遮蔭很舒服涼爽...

不久就到莊園一進入幸福山丘莊園就可看到油桐花樹和聞到

滿開的油桐花香令人不覺得心情放鬆自在

油桐花 / 花語 / 簡介

油桐花的花語是情竇初開，通常是表達對於

容易對感情困惑而心神不寧。

油桐花它是一種落葉性喬木，有著十分修長的樹形，

可以生長到10公尺高。它不但可以觀賞，它的根部、

葉子和花卉還都可以入藥。

油桐花為雌雄同株，總狀花序頂生，花冠白色，倒卵形，五瓣，中心紅黃色，

長 2~3 公分；雄蕊 8~12 枚；子房 3~5 室；盛開時猶如白雪覆於其上，甚為美麗。

初春至夏季 4~7 月開花。

幸福山丘前方綠草皮上還有小羊裝飾，草皮小羊只提供觀賞，

有在維護不能踩進去踐踏草皮喔～

幸福山丘莊園周邊盡是樹木、各種花草景物五顏六色好不漂亮，

幸福山丘 / 天空步道

幸福山丘油桐花盛開期間，天空賞景步道也是滿舖的花毯，

超美麗夢幻感！360度拍美景！天空步道什麼角度拍都好看！

幸福山丘油桐花不管哪裡都可看到油桐花盛開蹤跡，

樹上與掉落地上盡是油桐花像是飄雪一般浪漫!!

幸福山丘 / 後花園

幸福山丘藍天白雲加上綠意蓬勃！不管什麼視角都好看，彷彿來到森林公園～

周邊盡是樹木、花草景物，加上自然光線，可眺望遠方視野好，

光坐在上面吹風就舒服～

幸福山丘莊園像個花團錦簇的小花園，雖是小小的花園

但照顧的非常美，充滿生機看了就很舒服

幸福山丘園區後方有片大草原、魚池、麵包窯烤爐與繽紛花草植栽，

剛好花期可賞到盛開的油桐花

幸福山丘 / [花見幸福.底嘉桐聚]

今年主題「花見幸福‧抵嘉桐聚」 於幸福山丘草坪區安排音樂演出

並設罝小農在地市集，邀請客語歌手、街頭藝人，帶來精采開場表演，

幸福山丘主題活動並有賞桐輕旅行，讓民眾於桐花下歡度浪漫、

悠閑的午後時光，

來到幸福山丘莊園是一定要跟浪漫油桐花

花期為季節限定油桐花美拍幾張囉....

幸福山丘 / 午茶菜單

幸福山丘HappyHill Cafe

幸福山丘 / 貨櫃屋餐廳

幸福山丘貨櫃屋改造的景觀餐廳咖啡館，裝潢融合貨櫃工業風與西部牛仔，

流程等服務生帶位、自己畫單、櫃檯結帳即可

幸福山丘HappyHill Cafe啡咖廳無服務費/低消120元。甜點飲料可外帶

幸福山丘油桐花盛開期間來這除了拍照打卡欣賞桐花英姿外，

偶也要停下腳步品嘗餐廳提供美味甜點與餐點，

放鬆度過悠閒時光....

幸福山丘非常適合悠閒的午後來此放鬆賞景…

園區雖沒有非常大，但滿園盛開的花朵氛圍愜意且舒服，

趁油桐花盛開期來這裡享受悠閒下午時光.不管是否為

油桐花開季節都值得再訪，分享給大家參考......

幸福山丘 / 資訊

幸福山丘 HappyHill

地址: 嘉義市東區東義路566巷52-1號

電話: 05-2765080

營業時間:10-18

公休日: 周一二 (遇國定假日會開園)免費入園。

**參觀美拍完還可順遊其他推薦景點喔!!

》「蓋婭莊園」》「佐登妮絲城堡」》

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