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如果你已經造訪過小樽、洞爺湖這些北海道經典行程，這次想來點不一樣的驚喜，那麼距離札幌車站約45分鐘的F VILLAGE，真心推薦給你！

旅行中最令人難忘的，常常是那些「意料之外的發現」。當初我本來沒有抱持那麼大的期待，但是實際造訪後， F VILLAGE 真的讓我驚艷到不行！即使不是球迷也可以在這裡玩上一整天！這座於2023年全新開幕的「HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE（北海道棒球園區 F VILLAGE）」，同時也是日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的主場「ES CON FIELD HOKKAIDO」，占地約32公頃，被譽為世界頂級的全新棒球場，是一座結合運動、觀光、休閒的複合型園區。

從世界級的開闔式屋頂與天然草皮球場，到可以邊泡溫泉邊看球賽的飯店房型，再到結合親子、購物、美食與戶外活動的多元空間，即使是非賽程時間前往，「夏季有戶外的叢林探險與水上遊戲，冬季則是雪地活動與溜冰場可以遊玩」；室內還有能讓孩子們瘋狂放電的大型遊戲室PLAYLOT by BørneLund，即使在非賽程日來訪，也完全不無聊！ 接下來，就來跟你分享我們這次在 F VILLAGE 的親身體驗：不管你是鐵粉球迷、親子家庭，還是單純想找個有趣的新景點放鬆一日，分享給你

比想像中更好玩！ 北海道F VILLAGE：結合棒球場的複合式園區

#Hokkaido Ballpark F Village

■ 地址：日本〒061-1116 Hokkaido, Kitahiroshima, Ｆビレッジ

→ 位於北海道北廣島市

→ 車程：距離札幌市區約45分鐘；距離新千歲機場約40分鐘

■ 官方連結： 官網 （這是我看過介紹最完善的球場官網，中文介面也很詳細喔）

■ 主球場：ES CON FIELD HOKKAIDO

→ 日本第一座「開闔式屋頂」＋「天然草皮」球場

→ 採360度觀賽動線設計，具世界最大級LED螢幕

■ 門票：園區入場免費 ，非比賽日可自由進入球場參觀

■ 園區內設施（室內）：七星橫丁美食街、棒球酒吧、火腿隊周邊旗艦店、大型兒童遊戲室、打擊場、桑拿室

■ 特別留意：園區全面不收現金，採用電子支付（信用卡、Suica卡等皆可）

當時我是自駕前往，園區有付費的大型停車場，不得不稱讚，園區在大眾運輸方面的規劃相當完善，搭車族也能輕鬆前往。官網指引也很清楚，可以直接參考官網資訊規劃

交通指引：大眾運輸❯

＃日本第一座「開闔式屋頂」＋「天然草皮」球場

▲ F Village必打卡之處：大谷翔平與達比修有的巨幅畫牆

我自己是個非常喜歡棒球場的球迷，不愧是日本第一座擁有可開闔式屋頂與天然草皮的夢幻球場，整個空間寬敞又明亮，就像一座巨大的室內綠洲。非常建議大家搭乘電梯來到三樓看台區，從高處俯瞰整座球場，是我覺得最震撼、最值得拍照的角度。球場內還設有世界最大級的LED螢幕，最近也榮獲金氏世界紀錄「擁有最大玻璃牆的體育場」！我們前往的當日是非比賽日，恰巧碰到球員在練球，能免費坐在內野區第一排看球，這個感受實在太震撼

▲ 佔地32公頃的園區，腹地大到還有一個湖在中央，所以園區有因此延伸出許多戶外活動，包含園區可以借腳踏車遊園、露營區、叢林探險區、自行車租借、四季主題活動（圖片來源：F Village官網）

▲ 日本火腿隊周邊旗艦店，真不愧是娃娃帝國，即使不是球迷，實際走一遭也會被這些周邊給迷惑，實在太可愛了！另外，位在二樓的FIGHTERS LAB 有一個客製化角落，可以將名字及圖案貼在衣服上（圖片來源：F Village官網）

＃大型室內遊戲室PLAYLOT by BørneLund

地點位置：Lipovitan GATE

營業時間：11:00-21:00

票價資訊

票種 對象 票價 備註 計時收費 兒童（6個月～小六） 900日圓（前30分鐘）

＋500日圓／每30分鐘延長 適合短時間遊玩 成人（陪同） 非比賽日：900日圓

比賽日：1,400日圓 成人無需支付延長費 一日通票 兒童（6個月～小六） 1,800日圓 可當日不限次進出，停留超過兩個小時，建議直接買通票比較划算 成人（陪同） 非比賽日：900日圓

比賽日：1,400日圓

如果和我一樣有帶小朋友去的家長，PLAYLOT by BørneLund這個遊戲區你真的會愛死！佔地超過575坪的兒童遊戲室，不僅有室內玩具區，還有戶外的遊戲場，雖然有點可惜當初我前往的時候逢下雪，不能讓孩子攀爬遊具，但現場竟然還有準備玩雪道具，實在太驚艷！

室內遊戲室有分成教具區及體能區，教具區的玩具是由來自日本的兒童玩具品牌 BørneLund 操刀打造，另外也有許多來自台灣木育森林同系列玩具！整體木造遊具的空間設計，色彩溫潤的木頭溜滑梯、可愛的市集攤位、模擬烘焙玩具、軌道小火車等等，全都精緻又有質感，孩子直接玩上半天！另一區的體能區，有著大型滾球、攀岩區、跳跳床、大型木造溜滑梯等等，非常能夠放電呀！而遊戲室內還有貼心設有飲品休息區，爸媽可以坐著喘口氣、買杯咖啡休息一下，等孩子跑累了再繼續下一站行程

官網資訊 ❯

＃Tower Eleven Baseball 打擊場

地點位置： ES CON FIELD 左外野「TOWER 11」二樓

日本首座球場內棒球樂園「Tower Eleven Baseball」，我真的沒想到，有一天竟然能在棒球場裡打擊、投球、吃玉米餅（笑），這根本是台版大魯閣呀！球迷看到這麼漂亮的球場，絕對會手癢想要投上一球，這裡結合了虛擬實境科技的打擊與投球遊戲，速度上也可以進行調整，即使是非比賽日也開放，不用預約，直接進場遊玩即可。操作方式蠻簡單，選好想玩的項目，到櫃檯購買『玩家卡』後，就能預約場次，設備現場都準備好了，馬上就能開打！

另外，遊戲區這裡也有美食小食區，像是塔可餅、酪梨蝦玉米捲、起司塔可捲、頭盔造型玉米片等道地美式球場小吃，玩累了還可以買個小點心品嚐一下

＃球場內的美食街

▲ 球員限定的『日式咖啡豬排飯』：1590日幣（約台幣350）

美食街的部分，雖然我們是非賽事日到訪，但仍有將近一半的店家照常營業，其中這裡最著名的便是位在球場二樓『七星橫丁』。原本以為只是一個簡單的美食街區，根本就像把日本各地排隊名店都搬進了球場裡！像是來自札幌的名店拉麵、東京超人氣炸豬排飯、關西風的章魚燒等等。另外，也有世界首間可全覽球場的啤酒餐廳，坐在高腳椅上就可以俯瞰整個球場。

我很喜歡這裡的一點是，所有餐廳都圍繞在一個開放式中庭空間，點好餐後可以帶去座位區一起享用，搭配球場美景一起品嚐美食呀！

＃TOWER 11 Hotel

「飯店」結合「溫泉桑拿」

飯店房型可直接觀賞比賽（DARVISH & OHTANI 主題房）

世界首座可邊泡湯邊看比賽的設施 （以上圖片來源為官網）

能住在球場旁，真的太浪漫了！作為一間以棒球為主題的高端飯店，Tower Eleven 就位在 F VILLAGE 球場內。 這間飯店最大亮點就是可以邊泡湯邊看球賽！開放式視野的天然溫泉與桑拿區，讓你在蒸氣瀰漫中，一邊放鬆身心、一邊欣賞球場全景與現場賽事，這種享受，全世界只有這裡體驗得到。 而且這裡還設有半露天的泳裝區溫泉池，非常適合全家大小、親朋好友一起同樂

＃生活小物、吃到飽麵包咖啡廳

逛完球場後，不妨也到外圍的小型選物店區走走逛逛。這裡聚集了多間風格選品店，從日系質感生活雜貨到像是 The North Face 等戶外潮流品牌，木屋中的咖啡廳，很值得買一杯品嚐！

日本唯一Truffle BAKERY吃到飽在這

鄰近咖啡廳/早午餐店（步行即可抵達）

營業時間：每日09:00–19:00

來到 F VILLAGE，怎麼可以錯過「TruffleBAKERY 北海道BALLPARK店」，從球場走出去步行三分鐘就可以抵達，這間人氣麵包店因木村拓哉的推薦而爆紅，北海道這間分店更是「日本唯一可以內用麵包吃到飽」的店，如果不含甜點跟飲料的話，只要日幣680円，就能120分鐘內用無限享用各式新鮮出爐的麵包。招牌的「白松露鹽奶油捲」外皮酥脆、內餡鹹香濃郁，是我心中的第一名！現場還有黑松露蛋沙拉三明治、酸種麵包、法式可頌等，我們離開之前買了幾顆麵包當作隔天早餐，小朋友吃得津津有味

//後記

F VILLAGE 真的是一個融合運動熱血與親子玩樂的夢幻園區，無論你是球迷、吃貨、或是單純想讓孩子開心玩耍，這裡真的很適合，如果你已經去過北海道其他的經典行程，不訪，下一趟北海道旅行，不妨把這裡排進去，一起來朝聖這個世界頂級的棒球場園區吧！

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