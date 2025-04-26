【新北鶯歌自由行推薦】10大鶯歌景點全攻略│台北近郊旅遊好去處(鶯歌火車站附近景點，一個人放空、情侶約會、朋友出遊、家庭親子旅行必看)

新北鶯歌有什麼好玩？

說到新北鶯歌旅遊、鶯歌景點、鶯歌自由行、鶯歌一日遊推薦，在台北車站、桃園車站、板橋車站附近的鶯歌火車站下車後，有鶯歌火車站、新北市立鶯歌陶瓷博物館、鶯歌陶瓷藝術園區、鶯歌陶瓷老街、鶯歌老街陶館、新北市美術館、三鶯藝術村、三鶯之心、孫龍步道、鶯歌石等鶯歌人氣景點，簡簡單單就能在鶯歌來個懶人旅遊提案XD

新北鶯歌一日遊攻略，10大必去景點輕鬆走透透

跟著安妮王彙整的「新北鶯歌10大旅遊景點地圖」，從台北車站搭乘火車、高鐵都能直達南港，非常適合安排台北半日遊、一日遊或多日遊，感受新北鶯歌的悠閒步調，輕鬆走透透吧~

Google地圖請點我 > 新北鶯歌10大旅遊景點地圖

鶯歌火車站、新北市立鶯歌陶瓷博物館、鶯歌陶瓷藝術園區、鶯歌陶瓷老街、鶯歌老街陶館、新北市美術館、三鶯藝術村、三鶯之心、孫龍步道、鶯歌石

新北鶯歌旅遊景點1│鶯歌火車站

景點：鶯歌火車站

地址：239新北市鶯歌區文化路68-1號

官網：http://www.railway.gov.tw/yingge/index.aspx

鶯歌火車站，鶯歌自由行第一站!!!

從台北車站到鶯歌火車站，大約只要30~40分鐘就能抵達，超級適合來個台北近郊自由行~

早期，鶯歌是煤炭轉運的重鎮，負責將三峽地區出產的煤礦運送至各地，​隨著時代變遷，鶯歌轉型為陶瓷藝術之都，不僅是台鐵重要的交通樞紐，更是文化與藝術的交匯處~

新北鶯歌旅遊景點2│新北市立鶯歌陶瓷博物館

景點：新北市立鶯歌陶瓷博物館

地址：239218新北市鶯歌區文化路200號

營業時間：09:30–17:00(平日)、09:30–18:00(假日)

官網：https://www.ceramics.ntpc.gov.tw/

鶯歌陶瓷博物館，藝術迷和親子旅遊的熱門景點!!!

台灣第一座以陶瓷為主題的公立博物館，建築本身就像件現代陶藝品，搭配大片玻璃與水景設計，非常好拍~

在館藏上，不只展示陶瓷的歷史與製作過程，還有特別展覽可以參觀以及動手DIY體驗陶藝樂趣，不管是想深入了解台灣陶瓷文化，還是單純想來放鬆、拍照、體驗DIY，這裡都很值得一遊~

(安妮王每次到鶯歌，一定都會到鶯歌陶瓷博物館報到XD)

新北鶯歌旅遊景點3│鶯歌陶瓷藝術園區

景點：鶯歌陶瓷藝術園區

地址：239新北市鶯歌區尖山路101巷10-1號

營業時間：09:30–17:00(平日)、09:30–18:00(假日)

鶯歌陶瓷藝術園區，好多好可愛的陶瓷裝置藝術!!!

鶯歌陶瓷博物館附近的「鶯歌陶瓷藝術園區」，有陶藝水廣場、親子沙坑、窯烤麵包等(可惜只有假日開放XD)

安妮王漫步於園區，不時會看到以動物、甜點、昆蟲、12生肖與12星座為主題的裝置藝術，不禁讓人會心一笑，根本就是親子旅遊、遛小孩的熱門放空景點~

新北鶯歌旅遊景點4│鶯歌陶瓷老街

景點：鶯歌陶瓷老街

地址：23941新北市鶯歌區尖山埔路

營業時間：依店家營業時間為主

官網：https://tour.ntpc.gov.tw/zh-tw/Attraction/Detail?wnd_id=60&id=110661

鶯歌陶瓷老街，台灣陶瓷文化的代表地!!!

融合傳統與現代，紅磚建築林立的「鶯歌陶瓷老街」，擁有超過200年的歷史。​早期因尖山埔地區豐富的黏土資源，使得鶯歌成為陶瓷重鎮，被譽為「台灣景德鎮」。

街道兩旁有陶瓷餐具專賣店、陶藝家工作室、陶藝DIY教室等，讓旅客能親手體驗陶藝的樂趣。

此外，老街上還有許多特色小吃和文創商品，是結合文化、藝術與美食的旅遊好去處，無論是對陶瓷藝術有興趣的朋友，還是想要輕鬆漫遊的旅人，或者採買陶瓷茶具的饕客，鶯歌老街都是值得一訪的好去處。

新北鶯歌旅遊景點5│鶯歌老街陶館

景點：鶯歌老街陶館

地址：239新北市鶯歌區重慶街95,99號101號

營業時間：11:00–20:00

官網：https://www.instagram.com/yinggeshopping/

鶯歌老街陶館，散發濃厚古物味道的景點!!!

位在鶯歌老街上的「鶯歌老街陶館」，保留了傳統的紅磚建築風格，並融合了現代藝術元素，不僅可以欣賞與購買各式各樣的陶瓷作品，參與陶藝DIY活動，親手體驗製作陶器的樂趣之外…

也離鶯歌有名的甜點伴手禮，ESUWA 肉桂卷&可頌專売處很近，讓安妮王可以一邊品味美食，一邊感受濃厚的藝術氣息><

新北鶯歌旅遊景點6│新北市美術館

景點：新北市美術館

地址：239新北市鶯歌區館前路300號

營業時間：10:00–17:30(平日)、10:00–18:00(假日)

官網：https://ntcart.museum/

新北市美術館，鶯歌最亮麗的風景線!!!

位於鶯歌溪與大漢溪交會的三鶯新生地，是新北市首座公立美術館，由建築師姚仁喜設計，外觀以高低錯落的鋁管模擬蘆葦隨風搖曳的意象，展現建築與自然的和諧對話。(整個超有未來設計感XD)

在館藏規劃上，除了本館、兒童美術館、圓頂藝術空間等多元展區，結合藝術、生態與休閒，打造全齡體驗藝術美感的新潮景點~

新北鶯歌旅遊景點7│三鶯藝術村

景點：三鶯藝術村

地址：239新北市鶯歌區館前路300號

營業時間：10:00–17:00，禮拜一公休

三鶯藝術村，自然與陶瓷結合的文化園區

在「新北市美術館」附近的景點之一，設有多件戶外陶藝雕塑作品，讓旅客在散步的同時，欣賞藝術之美，適合全家大小前來休閒放鬆。

新北鶯歌旅遊景點8│三鶯之心

景點：三鶯之心

地址：239新北市鶯歌區館前路

營業時間：24小時

三鶯之心，一秒偽出國!!!

在「新北市美術館」附近的景點之一，最大亮點首推15公尺高的「坯」藝術裝置，可以拍出彷彿置身美國峽谷的景色，無論是藝術愛好者還是尋求自然靜謐的旅客，「三鶯之心」都是一個值得造訪的網美景點。

新北鶯歌旅遊景點9│孫龍步道

景點：孫龍步道

地址：239新北市鶯歌區

營業時間：24小時

官網：http://tour.ntpc.gov.tw/page.aspx?wtp=1&wnd=1009

孫龍步道，山林間的秘境小徑!!!

這條步道名字來自當地的「孫龍坑」地名，據說過去曾是採煤重地，如今則改建為適合親子、年長者健走的簡易步道(除非是要爬上樓梯看鶯歌石QQ)

沿途有涼亭、竹林、溪流、石階交錯，氣氛幽靜，走起來難度不高，短暫的遠離喧囂、享受自然，來場輕鬆的半日山林小旅行，是在地人私藏的療癒路線ㄛ~

新北鶯歌旅遊景點10│鶯歌石

景點：鶯歌石

地址：239新北市鶯歌區中正一路

營業時間：24小時

官網：http://travel.network.com.tw/tourguide/point/showpage/984.html

鶯歌石，是鶯歌最具代表性的自然景點!!!

從鶯歌石登山步道上去，大約爬20分鐘左右的樓梯就能登頂，因岩石外型酷似鶯鳥而得名，還流傳著關於原住民戰士與巨鷹對決的傳說，增添一點神秘氣息。

路線不長但有點坡度，好在神像前方有涼亭可以稍作休息，適合喜歡輕健行的旅客，爬完剛好能到老街走走，文化與自然一次收集~

新北鶯歌10大旅遊景點│評價

新北鶯歌景點全攻略：親子、情侶、文青都愛的玩法

鶯歌真的是台北近郊最療癒的散步城市，從鶯歌火車站出發，步行就能走訪陶瓷博物館、老街、藝術園區，再一路延伸到孫龍步道和鶯歌石，文化與自然一次滿足。

無論是一個人放空、情侶約會還是家庭親子旅行，都能找到適合自己的節奏。不用舟車勞頓，就能體驗陶藝手作、感受山林幽靜，真心推薦來場懶人小旅行~

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