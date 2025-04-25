之前在函館住ラビスタ函館ベイLa Vista Hakodate Bay

就是愛上它在日本排名前三的早餐

這次入住Vessel Inn札幌中島公園酒店

也是愛上它在日本排名前十的的早餐

讓我們來看看它有哪些迷人的餐點吧~

成吉思汗烤羊肉/十勝豚丼

豬肉感覺較柴，羊肉比較好吃

每日限定法式吐司

當天的量被夾取完畢就沒有囉~

香腸/炒蛋/炸雞/時蔬/炒麵

洋式口味的料理，炸雞不錯可惜冷掉了!

北海道產小麥製造的各式各款的麵包

可頌好吃!

日本國湯-味噌湯

湯的溫度略嫌不足，但味道是好的

北海道產的玉米濃湯

又濃又香~比味噌湯好喝喔!

記得拿一塊可頌沾著吃~個人獨愛~

日式燉物/玉子燒/煎鮭魚、鯖魚

其實每款都不錯吃，我都有小夾一點

還有提供生雞蛋

直接放在白飯上，很多日本人都這樣吃

生菜沙拉自助吧

自製馬鈴薯泥綿密好吃

如果懶的自己搭配，那就吃餐廳已經幫你搭配好的

淋上自己喜歡的醬就可以啦!

醬料選擇多達6~9種呢!

新鮮水果和自製優酪

皆可單吃~更可以混搭變成各式水果優酪喔!

對我個人而言日本的早餐要強大

就要有海鮮丼飯DIY

對~我的說這個很不客觀

因為我就是海鮮控

所以有它們我就開心

飯店有貼心

特別提供一般白飯和醋飯，2款任君挑選

到底有哪裡海鮮配料呢？

仔細來瞧瞧

帆立貝/蟹肉絲

花枝/鮭魚卵

我的眼睛完全被這一盆澄色珠寶給搶奪

我就是偏心，我整顆心就偏給它了!

我就是一個鮭魚卵控，它就是我的最愛!

炙燒鮭魚/甜蝦

鮭魚表現普通，甜蝦一口可以吃3隻

大姐夾蝦子都是用「鏟」一排的~

鱈魚子/鮪魚

什麼海鮮都好、什麼海鮮都好吃、什麼海鮮都新鮮

不為別的~就因為這裡是北海道

在北海道我可以實現鮭魚卵自由、做個鮭魚卵大富翁

嘿~~~~

吃到最後還可以來一份海鮮大拼盤

濃郁咖哩

不吃海鮮也有咖哩

不想吃飯？!

沒問題~北海道札幌拉麵來上一碗

配料還可以自己加喔!

北海道的牛奶也是日本主打怎麼可能會沒有

還有優格和北海道雪印專有的乳酸菌飲品喔!

其它飲品部份

可樂/可爾必思/葡萄汁/野菜果汁/柳澄汁/綠茶

美式/拿鐵/可可/抹茶拿鐵，以上4款冷熱皆備

飯後的甜點誰說早餐不可以有？!

果凍、布丁、泡芙、蛋糕

看來長的都很簡單但味道都很不錯的喔!

早餐飯後還可以來球北海道高橋牧場的冰淇淋

我們入住4個晚上

冰淇淋的口味是不定期更換

我們入住時間就有巧克力、牛奶、香草、抹茶等

都吃的飽飽了嗎？

用餐完~還想再來一杯咖啡？

沒問題!餐廳連外帶杯都幫你準備好了~

隨裝隨走~輕輕鬆鬆!

最後的最後~飯店可是有十足十的誠意

每一位來用餐用的客人都還會送上一隻水果軟糖

一大早不但吃的開心、吃的滿足、吃的幸福

吃的都是我的最愛~

這樣的早餐誰能不愛？!

連住4天真的是帥呆了啦!~

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