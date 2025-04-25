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日本【東京伴手禮】TULIP ROSE，美到捨不得吃，夢幻鬱金香玫瑰奶油薄餅，酥脆香濃，日本必買伴手禮！

2025-04-25 12:40:07 文字：✡水晶安蹄✡
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✡水晶安蹄✡

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日本【東京伴手禮】TULIP ROSE，美到捨不得吃，夢幻鬱金香玫瑰奶油薄餅，酥脆香濃，日本必買伴手禮！

第一次看到「TULIP ROSE」的鬱金香玫瑰奶油薄餅是在福岡機場的快閃店攤位，那時候就印象深刻，好美好精緻，不論是包裝跟餅乾本人都太美了！！「TULIP ROSE」目前只有在東京、橫濱以及大阪的百貨公司可以買得到，還會有季節限定口味，造型實在是太美了，完全就是花朵形狀，感覺很嬌貴，放在行李箱裡還很怕壓碎，只好先在日本就先吃光光消滅它😊。

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TULIP ROSE 哪裡買？販售資訊

目前 TULIP ROSE 可以在JR東京駅店 (八重洲中央口改札内)、西武池袋店、羽田空港國内線二樓、神奈川そごう横浜店B2、大阪阪急百貨。這次是在大阪阪急百貨逛街的時候買的，遠遠看到覺得也太美了，近看更不得了，美慘了啦！！上個月去時還是草莓季，有季節限定的草莓口味，以及限定版的抹茶口味。

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TULIP ROSE 口味

TULIP ROSE 除了有賣鬱金香玫瑰奶油薄餅外，還有冷藏與常溫蛋糕、可麗露等，看起來都很精緻。

最基本的常售商品有原味以及巧克力口味。

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TULIP ROSE 的外層薄餅口感非常輕薄，內層的奶油味也是不甜不膩，撒上一些堅果粒，更多了脆脆的口感。巧克力味很香濃，不論是包裝或是餅乾本身都是會讓人收到吃起來心情非常好的，不論是自己吃或是當成伴手禮都非常適合，近期覺得最美的伴手禮就是這家，推薦！

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