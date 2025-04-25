這個週末，來趟說走就走的台北小旅行吧！本篇收錄2023年最夯 台北二日遊 行程規劃，六大路線玩法、10個不容錯過話題景點，從親子育樂、浪漫約會、美拍打卡，到必吃美食老街應有盡有，趕緊收拾行囊，我們出發去！

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台北二日遊 | 捷運順遊行程

路線特色：

適合親子、約會漫遊、全程捷運、免轉乘、距離適中、輕鬆歡樂

首先要介紹的第一條路線，大推薦給親子族群，爸爸媽媽帶著小朋友逛動物園、搭纜車、坐摩天輪、吃美食一次滿足，台北最新鮮的體驗全部玩遍，加上全程搭乘捷運文湖線即可抵達，不需周車勞頓轉乘公車或其他捷運路線，完全無需動腦安排行程，跟著玩準沒錯！大推給想便捷抵達台北市區景點、不想開車租車、或帶小朋友的家庭旅客！

「路線一」的第一站動物園，先帶大家去朝聖「真實版動物森友會」啦！木柵動物園是「台灣最大動物園」，超人氣的無尾熊、國王企鵝、大象、穿山甲、長頸鹿等著跟遊客打招呼。

逛完動物園，僅需步行前往鄰近的「貓空纜車－動物園站」，即可體驗搭著全長全長4.03公里的貓纜上山去，若幸運還可以搭到「水晶車廂」，體驗超刺激的透明地板搭乘體驗！而貓空上的茶餐廳、景觀餐廳也是一絕，每間的景觀與風格各具特色，小編建議可以在貓空用餐，體驗以茶入菜的特殊美味。

最後一站位於文湖線劍南路站的美麗華摩天輪，是北台灣最大高空摩天輪，小編推薦夜間搭乘，不但可以同時欣賞台北的百萬夜景，夜晚的美麗華百樂園還會有霓虹燈光秀，跟白天又是不同風貌喔！



圖片授權：IG @howaygo

接下來要推薦的「路線二」，同樣是搭乘台北捷運系統就可以抵達，路線中介紹的淡水博物館景點、淡水老街、兒童樂園、士林夜市，均集中於捷運紅線淡水線，小編覺得這路線適合喜歡邊吃邊玩、慢慢逛老街的遊客，白天悠閒走逛淡水紅毛城、小白宮等「戶外的古蹟博物館群」，感受滬尾的人文歷史，接著漫步淡水河畔逛逛淡水老街吃阿給、魚酥、鐵蛋，品嚐正宗「淡水味」美食，採買伴手禮。

兒童樂園行程則適合親子、情侶同樂，這裡的遊樂設施不會太過恐怖，大人小孩都可以玩，除了有娛樂性的摩天輪、小型雲霄飛車、遊園車、咖啡杯，也有IG打卡超吸睛的旋轉木馬、輻射飛椅，可以拍出夢幻樂園感打卡美照！

最後一日遊、兩日遊的收尾，就到國內外觀光客必訪的人氣美食寶地－士林夜市飽餐一頓，除了選擇多樣的各類小吃美食，服飾、生活百貨、伴手禮都能在這邊挑到好貨，想買什麼幾乎都能一站購齊！

台北二日遊 | 山海風情行程

路線特色：

人文風情、自然景觀、交通稍遠、需搭乘「台灣好行」專車

千里迢迢搭著高鐵到台北旅遊，覺得只在台北市區逛逛不過癮，就相當適合小編接下來要介紹的「山海風情行程」路線三、路線四！這條旅遊路線帶你逃離吵雜的台北市，到北海岸欣賞海天美景！從朱銘美術館、金山老街到野柳地質公園，由於屬於雙北地區的郊區，一般要前往得要開車比較方便。

其中行程的第一站，是位於金山區的「朱銘美術館」，這座美術館最大特色就是依山傍海，屬於「戶外美術館」，完全把大自然景觀、地形與藝術品結合，逛起來完全不沈悶。不只外觀充滿純白簡約設計感，在大草皮、庭院區，也有超多好拍的裝置藝術，每一區都讓人快門按不停！

鄰近美術館不遠的金山老街，則以「鴨肉美食」聞名，此外必吃的還有芋圓、芋餅、拔絲地瓜等甘藷類點心都相當遠近馳名，建議可以坐下來好好享用這些小吃美食。

既然來到東北角，一定要順便造訪北海岸知名景點野柳地質公園（野柳風景區），親自叩見「女王頭」，這裡除了有超棒的海岸風景，還有各種歎為觀止的地質景觀、奇岩、洞穴，等著旅人來發掘！

如果你是喜歡漁村風情、以及熱愛「雄青ㄟ」海味美食的饕客，小編建議可以跟著「路線四」暢玩北北基。本路線跟「路線三」一樣都須搭乘台灣好行專車，差別在於這條路線帶大家往基隆方向去。想到基隆這個海港城市，最先想到的就是廟口傳統小吃、港口新鮮「現流ㄟ」的生魚片，不只帶大家到基隆的漁港、廟口吃好料，基隆必訪景點海科館、潮境公園、和平島公園也一次包辦進去！

乘上台灣好行「濱海奇基線」，首站小編建議可趁白天天色明亮，一次造訪海科館＋潮境公園。視野寬廣的潮境公園就位於海科館旁邊，逛完海科館後可以順便到戶外造訪大掃把、海天一色畫框、鸚鵡螺旋滑梯等打卡裝置。

中午時間，就到基隆最富盛名的碧砂漁港與八斗子漁港（兩者相鄰）吃海鮮，各式各樣海鮮熱炒、活海鮮、甚至還有少見的「河豚料理」，不但價格實惠又新鮮！

和平島公園不只可以透過走步道欣賞北海岸奇岩、世界級祕境，若是天氣好還可以玩水、玩沙、暢游天然「海水池」。若不想玩水，坐在「望海咖啡館」看風景也是很不錯的喔！在豐富的基隆一日遊行程後，晚餐小編建議可以前往基隆廟口夜市，從銅板小吃到海鮮料理、在地人推薦的美食應有盡有，超過上百攤的選擇，讓小編想到就口水直流啦！

基隆小旅行的另一路線選擇，可混搭基隆Ｘ九份兩地景點一次山海玩透透，相較於「路線四」走親近海洋路線，「路線五」更適合也喜歡山城風光的你。只要搭乘基隆客運788線（基隆 – 深澳坑 – 金瓜石）即可一次金瓜石博物館、九份老街、基隆海顆館／潮境公園、基隆夜市這兩地的熱門景點，北北基跨區小旅行一點也不是難事。

「九份＋金瓜石」是常被串連造訪的相鄰景點，逛完位於新北市瑞芳的金瓜石黃金博物館後，搭乘客運公車，約莫8站距離即可抵達熱鬧的小山城－九份。九份老街是小編私心很愛的景點，據說這裡是動畫「神隱少女」的場景發源地，找間茶樓品嚐下午茶、用餐，餐後來碗香Q芋圓，實在太享受！

這條路線的最大賣點就是「雙城玩法」，就是山海景點一次滿足，小編較建議可以把新北市景點與基隆的景點，分成兩天玩會比較充裕，也可以在白天時間造訪戶外自然景點，捕捉最美麗的境緻與光線。逛完金瓜石、九份老街，乘上客運788線，即可前往海港城市基隆去，順遊海科館、潮境公園、基隆廟口等必訪基隆景點！

台北二日遊 | 精打細算行程

路線特色：

追求物超所值的玩家、高單價門票玩一次就回本、光門票就值750元、交通路線較複雜需換車、需2天才能玩完

路線6：文湖線 |貓空纜車+動物園 > 棕7 > 北市府轉運站 > 轉台灣好行-皇冠北海岸線 >野柳地質公園 > 朱銘美術館 > 淡水古蹟博物館

最後壓軸登場的「路線六」，大推薦給跟小編一樣精打細算、追求把票券發揮最大CP值的旅人們，兩天一夜直接把北北基最夯的高單價景點全部玩一輪，而且捷運、公車、台灣好行通通隨你無限搭！

「路線六」精選了台北市區的收費景點貓空纜車（來回260元）、動物園（全票60元），以及新北市萬里的野柳地質公園（全票80元）、金山區朱銘美術館（全票350元）、淡水古蹟博物館（全票80元）等必玩景點，只要一卡在手，通通不用另外付費購買門票，怎麼玩都輕鬆回本！

不過小編也提醒，路線六交通乘車時間較長、且需轉乘兩次以上大眾運輸工具，適合旅遊日程較為充裕，至少有3天以上假期的旅人，可分成兩～三天時間慢慢走完這些景點，來趟北北基兩日遊、三日遊慢活旅行！