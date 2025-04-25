位在日本東北福島的喜多方市，有著一條長約3公里的自行車賞櫻步道，名為日中線記念自転車歩行者道，整條步道大約種了1000顆枝垂櫻，盛開時宛如櫻花瀑布，真的是太美了～不愧是福島喜多方賞櫻第一名的景點！

從JR喜多方駅步行過去大約五分鐘就會抵達日中線紀念自行車步行道，話說當年去的時候，還真不太會拍風景照，照片不及親眼所見之十分之一的美吧～真的不誇張，是那種會讚嘆的美！

我們住在仙台華盛頓飯店，所以從JR仙台駅出發，因為是第一次來仙台，這趟旅程沒有移動很多遠的景點，交通票是使用綠色窗口買的Ｗ票券，走吧～前往14番線。

到處都是仙台牛便當，好迷人啊～個人建議是要吃飽一點，儲備體力才能走好看滿櫻花啊～XDD。

雖然我們一大早就出發，但其實當日來回福島喜多方，我自己是覺得賞櫻的時間有點緊湊，因為回程的列車班次有點少，下次有機會再去，我應該會安排喜多方住一晚。

長得很像隼的朋友，但我沒研究XDD，就是覺得粉色系很美～。

搭到郡山駅，往綠色在來線方向走，轉磐越西線。

▲跟著綠色指標走

接著往會津若松、喜多方方向的磐越西線。

可怕的樓梯又來了，自助旅行的快樂就是看你腳程夠不夠力XDD。

▲時刻表

你們看～大概就是一小時一班車，所以回程時間要看準。

天氣超好～超級開心！

▲Ｗ票券

Ｗ票券有點像回數票的概念，一次就是賣兩張同區間，可以兩個人用也可以一個人來回，購買後一個月內用完，使用方式很自由，可惜的是仙台到喜多方這區間的Ｗ票券在去年2024年10月停止販售了，殘念XDD。

但我們的旅程還是要繼續，繼續搭車往喜多方前進吧！

這台喜多方的列車超可愛的～雖然我們一大早就出發，但搭上前往喜多方列車已經快十點了XDD。

總算是到了喜多方駅，看到這些巨大酒樽真是迷人～可惜當時我還沒被清酒開發到，還不懂你的迷人之處啊！XDD

▲喜多方觀光地圖

看地圖左邊綿綿不絕的粉紅泡泡，就是我們要去的地方～最有名的就是舊火車頭跟櫻花合拍的景點。

一開始看到這個起點覺得還好，但走不到三分之一發現我們走太慢了！！時間流逝地比我們想像還快！！

我們去的當天其實只後半段開得比較多，前面大概開三成，但這是我們旅程的倒數第二天，明天就要往盛岡出發，所以我還是硬著頭皮來看了！

▲花開情報

日中線紀念自行車步行道︱福島喜多方必去賞櫻景點推薦

有點可惜最著名的火車頭景點，櫻花開不到一半，但人還是超級多XDD。

我們死命地快速往前走，因為還要留時間往回走耶XDD，總算是看到了枝垂櫻的櫻花瀑布啊！

真的超美的～現場看真的美很多，就是我不太會拍（哭哭。

以下就請大家直接賞圖啦！

這裡開始開得很滿～是不是超級美～～～！

到後面越來越稀，人也越來越少～我們也差不多準備小跑步返程了。

回程就是往仙台走囉！日本地鐵真的是很貼心，字大到你不會錯過XDD。

回程搭到隼號新幹線了～車頭真的超酷的！

▲日中線循環巴士

今年2025期間限定的日中線循環巴士，這周還有唷！目前花況是小花苞，預估是下周會開花，花況進度可以關注喜多方粉絲專頁唷！

▲巴士路線圖

（日期：2018／04／17）

心得：

位在福島喜多方的日中線紀念自行車步行道，連綿3公里的枝垂櫻櫻花瀑布真的超美的～

不愧是福島賞櫻第一名，可惜的是舊火車頭附近的枝垂櫻開不到五成，不過追櫻花就是這樣，

有看到一大段近滿開的我就心滿意足了～畢竟是第一次嘛！下次來，一定要安排住一晚，

順道吃一波近百家老麵會的拉麵吧！（笑

東北賞櫻自助旅行行程（七天六夜）►行程文待補

Day 1：16點半抵達仙台機場→東橫INN仙台站西口中央→喜助牛舌

Day 2：榴岡公園→白石川提一目千本櫻→仙台場外市場-杜の市場→

瑞鳳殿+仙台城跡→味太助牛舌本店→東橫INN仙台站西口中央

Day 3：仙台朝市→仙台站商店街散策→阿部蒲鉾店烤魚板→東仙台大都會飯店

Day 4：霞城公園→松島海岸→幸せのパンケーキ鬆餅→牛タン焼専門店司→仙台華盛頓飯店

Day 5：塩釜水產物仲卸市場→志波彦神社・鹽竈神社→仙台站商店街散策→仙台華盛頓飯店

Day 6：日中線記念自転車歩行道→喜多方拉麵→伴手禮採買→UNIZO INN

Day 7：移動到盛岡→17:50飛機回家

日中線紀念自行車步行道

（JR喜多方駅）

電話：+81 241-24-5200 (喜多方觀光物產協會)

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官網：請點我

地址：福島縣喜多方市字押切東2丁目 (舊國鐵日中線跡地）

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＊住宿記乃個人意念，僅供參考！