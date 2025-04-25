內容大綱

這次的名古屋自由行我選擇「昇龍道巴士周遊券」5 日廣域路線，用 7 天走訪了名古屋、金澤、高山、白川鄉合掌村、新穗高纜車！幾乎整個中部玩好玩滿！

其實從上次搭了東京前往河口湖的高速巴士後，我就完全愛上在日本巴士旅行，方便舒適又快速準時，省去搬行李、走月台、擠電車的時間和勞累，我覺得搭巴士真的是暢遊中部、北陸的最佳方式啊

✏️ 延伸閱讀： 【河口湖交通】東京到河口湖兩小時直達！高速巴士訂票教學/時刻表/路線圖

昇龍道是什麼？昇龍道在哪裡？

昇龍道是指日本中部、北陸的幾個主要觀光城市串起來，從南到北形成的這條路線就像一隻向上升起的龍，其中最北邊的能登半島形狀又很像龍頭，所以叫「昇龍道」(SHORYUDO) ▸ 昇龍道觀光官網

在中部國際機場就一直看到昇龍道的廣告，可以看得出來日本中部觀光推廣這條路線的決心

昇龍道推薦景點

名古屋

大部分人的昇龍道旅程都是從名古屋開始，可以把名古屋市區排在旅程的最前或最後，就能讓周遊券價值最大化喔

出示昇龍道巴士周遊券，名古屋城的門票可折 ¥100，雖然目前天守還在整修不能進去，但我覺得本丸御殿就超級值得看！非常推薦！

目前最夯的吉卜力公園也在名古屋！也是我們這趟旅程的大重點之一

白川鄉

這次最最幸運的莫過於能看到童話故事一樣的白川鄉！厚厚的積雪真的跟薑餅屋一模一樣，我們還在白川鄉留宿一晚，入住合掌造民宿是最特別的體驗

金澤

金澤在江戶時代是「加賀藩」，藩主前田家領地廣大、財力雄厚，為表效忠當時的德川幕府，前田家把錢財投入各種藝術、工藝 (而非軍事)，進而使金澤成為文化之都，漆器、陶藝、金箔、茶藝、能劇等都蓬勃發展

日本三名園之一的兼六園

保存完好的武士住宅 —— 武家屋敷遺跡野村家

高山

古色古香的高山，靜謐的小鎮氛圍和前述名古屋、金澤不同，是我私心很愛的城市

新穗高

一年四季各有風情的新穗高纜車不容錯過，這裡也是日本唯一的雙層纜車喔！

雖然我們到訪這天天氣不好，但第一次在大雪中搭纜車，掠過腳下雪白的樺木森林，超級壯觀！

昇龍道巴士周遊券是什麼？

▸ 昇龍道巴士周遊券官網

「昇龍道巴士周遊券」適合想一次玩遍日本中部多個城市的旅人，它的範圍從名古屋一路往北，遍及金澤、高山、白川鄉合掌村、富山、高岡、崎阜、輪島、珠洲 (能登半島)，廣域版本還多了五箇山、新穗高纜車、松本、神岡、平湯和下呂兩個溫泉鄉，要順遊上高地也很方便

因為這些城市有些位於鐵路不易達的山區，搭乘高速巴士來往是更方便的

這張周遊券可以無限次搭乘上述城市之間的高速巴士，還包含機場來回，說是暢遊日本中部的交通神券也不為過

如果你的行程包含合掌村、金澤、飛驒高山、松本等熱門景點，這張周遊券讓你無腦搭車，或許還能省下一些交通費喔！

昇龍道巴士周遊券天數

昇龍道巴士周遊券有兩種版本，天數和適用範圍都不同

高山、白川鄉、金澤路線 3 日券 ➤ 4 天內任選 3 天使用，不需連續

4 天內任選 3 天使用，不需連續 廣域路線 5 日券 ➤ 7 天內任選 5 天使用，不需連續

昇龍道巴士周遊券 (3日、5日) 適用範圍

上圖中白色實線都是直達的巴士路線，在期限內可無限次搭乘，而藍色虛線則是機場來往市區的交通，只限往、返各一次 (其中名古屋~崎阜這段只能往返擇一 )

3 日高山・白川鄉・金澤路線可搭的巴士

能登半島的部分我真的找不到資料😥歡迎有去過的朋友和我分享……

5 日廣域路線

上述 3 日可搭的路線再加

2025 最新票價

月份 高山、白川鄉、金澤路線 3 日券 廣域路線 5 日券 4~11 月 ¥ 14000 ¥ 20000 12~3 月 ¥ 16000 ¥ 22000

乘車當日前可取消周遊券訂單，需負擔 ¥520 手續費，但一旦開始使用了，就不能再退款囉

昇龍道巴士周遊券怎麼買？

購買條件

昇龍道巴士周遊券是專為外國觀光客所設計，一定要有日本以外護照的人才能買

購買方式：Klook、KKday、官網，哪裡最便宜？

購買連結 ➤ / / 官網

我自己是比較推薦在 、 購買，搭配平台的折扣碼和信用卡回饋，可以多拿一些優惠 (像我這次就剛好遇到 KLOOK 十週年，直接折了台幣 600 超划算)

🎁 雙 K 推薦信用卡： 永豐大戶卡 7%｜ 聯邦 M 卡 6%｜ 富邦 J 卡 3%

昇龍道巴士周遊券怎麼兌換？

昇龍道巴士周遊券電子票

⚝ 昇龍道巴士周遊券已經電子化了，所以 不用換周遊券，但部分路線要換實體車票

我是在 KLOOK 訂購，訂完當下就立刻收到附有憑證的 email，憑證是一個 PDF 檔，裡面有電子票的連結

PDF 檔往下滑也可以看到注意事項和使用說明的檔案，都有繁體中文，我覺得電子化很棒！省紙環保，要找資料也快速

打開電子票券後，就會看到很多藍色格子，都是可以換的車票，看你要搭什麼車，就點右邊的 > 出示畫面給司機或換票人員看

昇龍道周遊券巴士預約教學

之後會寫一篇詳細的線上預約教學~~等等我

昇龍道巴士周遊券值得買嗎？划算嗎？省錢攻略！

這邊我幫你們列出每一段路線的原價了，你可以把想去的地方連一連，加總一下就知道會不會划算 (能登半島目前還比較少台灣人去自由行，我自己也沒研究，所以這邊先不列入)

我覺得昇龍道周遊券有點可惜的地方在於天數太少，廣域路線只有 5 天，一般路線甚至只有 3 天，如果你把路線能搭的車都搭一遍當然一定會回本，但這樣就會玩得很趕，所以你們還是要自己做一下取捨

以下舉三個不一定回本的例子

3 日券 ➤ 名古屋出發，不去金澤就不會回本；金澤或富山出發，不去名古屋也不會回本

➤ 名古屋出發，不去金澤就不會回本；金澤或富山出發，不去名古屋也不會回本 5 日券 ➤ 要去新穗高纜車的話，選擇 奧飛驒全含優惠券 可能更划算

➤ 要去新穗高纜車的話，選擇 可能更划算 如果你的進出機場不同 (例如名古屋進小松出)，不管買幾日券幾乎都不會回本

昇龍道巴士周遊券行程建議

這邊分享我建議的路線，其中 5 日廣域路線就是我這次走的路線

昇龍道巴士周遊券常見問題、注意事項

巴士會不會很難等？準時嗎？

非常準時耶！這次整趟旅程搭了 7 趟高速巴士，路程從一個半小時到三小時不等，全部都沒有誤點

我們的搭車時間也有遇到上下班時間，但都沒有塞車，也很幸運地沒有特殊路況，所以抵達時間也和表定差不多，遲到最久頂多就 10 分鐘以內，所以如果有要轉乘也不用太擔心喔

要在哪裡兌換周遊券？

以前昇龍道巴士周遊券還是紙本票券，所以你需要去特定櫃台換一張紙的周遊券，上面會蓋印章你開始使用的日期

但目前已經電子化了，你會收到電子周遊券，所以 不用去哪裡兌換，周遊券就在你手機裡

只要有講到需要兌換的部分，都是指電車或巴士的車票，不是周遊券！你只要出示手機裡的「電子周遊券」，就可以在指定櫃台換到「實體車票」

一定要在抵達日本的第一天就開始用周遊券嗎？

不一定！前面說過因為現在周遊券已經電子化不需兌換，所以不像以前需要在到達第一天就先在機場換好

因為機場⇔名古屋的車資相對便宜 (¥980)，所以你也可以抵達的第 1 天先自費機場⇔名古屋這段，等第 2 天從名古屋出發要跑各個城市時，再開始使用周遊券

不過你在線上購買周遊券時就要指定「開始使用日」，所以「哪天開始用、哪幾天要用」還是要提前規畫好

電子券一定要有網路才能用嗎？

對喔開啟電子券需要網路，推薦 威訊網卡 ，這次在昇龍道全程都用他們家，我用 eSIM、男友用實體 SIM 卡，從來沒斷網過而且網速很快 (結帳輸入折扣碼 iris09 可享有 9 折優惠喔)

哪些車不能搭？周遊券使用限制

假設你想要從名古屋去金澤，有兩種搭法

所以你們直接看我上面放的那些 巴士官網超連結 ，每一條點進去看！只有那些車才能搭！

昇龍道哪些巴士路線需要預約？在哪裡預約？

路線 預約、取票窗口 名古屋⇔高山 名鐵巴士中心、JR 東海巴士名古屋旅遊中心、高山濃飛巴士中心 名古屋⇔白川鄉 名鐵巴士中心、白川鄉巴士轉運站 岐阜⇔高山 名鐵岐阜巴士轉運站、高山濃飛巴士中心 高山⇔白川鄉⇔富山、金澤、高岡

*高山⇔白川鄉部分班次不需預約 高山濃飛巴士中心、白川鄉巴士轉運站、富山地鐵票務中心

北鐵車票中心(金澤)、 加越能巴士售票中心(高岡) 名古屋⇔富山 名鐵巴士中心、富山地鐵票務中心 名古屋⇔松本 名鐵巴士中心、松本巴士轉運站

看上面的表格好像很複雜，其實你只要記得， 每一條路線都只能在自己的起點和終點預約

另外我這次有搭到一條不需預約的路線「高山⇔平湯⇔新穗高」，就直接排隊等車，上車時出示手機的昇龍道巴士周遊券給司機看即可

昇龍道巴士周遊券怎麼預約劃位？

接著要來講最尷尬的預約劃位

其實昇龍道巴士周遊券的使用規則上，第一條就有明文規定 「持本昇龍道巴士周遊券搭乘預約制巴士時，無法以網頁或電話事先預約」

但我在網路上查到所有部落客、背包客棧的網友分享、包含我自己，都有先預約然後成功取票！

流程是這樣的：網路預約劃位不付款，保留座位直到你人抵達日本 ➝ 去巴士櫃台出示昇龍道巴士周遊券 ➝ 領取你在網路上預約好的車票

目前還沒遇到有人反應巴士櫃台不給換票，但畢竟使用規則就是有這一條，工作人員如果真的不讓你換你也沒辦法，所以到底要不要買周遊券，大家還是得自行斟酌喔

我的做法

行程安排第一天就先取好整趟旅程所有的票 (下面有完整圖示教學)，如果真的遇到工作人員不給換票，至少能盡早找出替代方案

名鐵巴士中心取票：D1 名古屋➜白川鄉、D6 高山➜名古屋

白川鄉巴士轉運站取票：D1 白川鄉➜金澤、D3 金澤➜白川鄉、D4 白川鄉➜高山

什麼是三日續命法、五日續命法？

前面有提到「網路預約劃位不付款」，但有一些熱門路線例如「名古屋到高山」，你網路預約劃位後要在 3 日內付款，不然座位就會被取消

之前有些網友發現，只要在 3 天付款期限到期前去更改訂單內容 (例如換座位)，就可以延長付款期限，這就叫三日續命法 (五日續命法也是一樣的操作模式，只是以前的付款期限是 5 天，現在變成 3 天)

但我分享我個人的經驗，我在 2025 年 1 月時預約劃位 2 月的車次，更換座位後系統並沒有幫我順延付款期限，所以三日續命法應該是已經失效了！

我最後的做法是每 3 天訂單被取消後就再重新訂位，才成功把座位保留到我人抵達日本，反正就是每三天要操作一次，也算是另類的三日續命啦