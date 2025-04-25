龜丹休閒體驗農園位於台南市楠西區龜丹里，從千禧年 (2000) 就開始營運，是龜丹地區第一家溫泉業者，以野溪型戶外泡湯池形成特色，也被稱為龜丹水哥溫泉。



園區內有多種溫泉設施，包括溫泉泡腳池、戲水池、冷熱不一的溫泉池、飛瀑負離子區，也有半露天的竹木湯屋，讓遊客能夠享受不同樂趣的泡湯體驗。

老闆水哥風趣幽默十分健談，非常自豪於園區的溫泉水質，他表示水哥溫泉源頭來自於位於龜丹溪與其上源支流阿拉溪交匯處的阿拉溪斜瀑群，泉質清澈透明，無明顯氣味，出水溫度約在攝氏 31至 42度之間，酸鹼度 (pH) 介於 8.08 至 8.55 之間，屬弱鹼性碳酸氫鈉泉，浸泡後可讓肌膚變得光滑細緻，因此也有「美人湯」之稱。



園區一道飛瀑，水滴由高處落下與岩石產生激烈的碰撞而飛散，飛散的水粒子與周圍空氣摩擦形成負離子，負離子能淨化空氣，使呼吸感到清新，讓身體感到舒適與愉快。



園區湯池加蓋可遮陽避雨的棚子，也設有可供休息的木棧廊道。水哥表示泡湯每次時間不宜超過 15分鐘，感覺流汗就要離池到休息區找位置休息。



水柱 SPA 區



水哥表示整個園區的冷、熱溫泉水皆是天然溫泉水，且絕對不回收再使用。水哥堅持換水頻率，園區室內、戶外溫泉水池皆定期刷洗，保證提供客人最衛生的泡湯環境。水哥特別表示這裡的「美人湯」很特別，是鹹的！還鼓勵團員們一定要嚐嚐親自驗證。

水哥表示泡溫泉時，池邊有大石可斜靠，池底有圓石可坐，儘量不要讓水位超過心臟，心臟在水中承受的壓力較大，會讓人喘不過氣。



水哥表示 SPA 水療沖水柱時，一定要沖身體的骨骼與肌肉區，腹部柔軟區域不可沖。



園區不提供泡湯客人浴巾，個人浴巾必需自己攜帶準備，讓人驚喜的是梳理區有提供 Dyson 吹風機。

半露天竹木湯屋 (照片提供：水哥)



溫泉泡腳池



4月底園區花旗木 (泰國櫻花) 花期已近尾聲，賞花要趁早。花旗木，粉色花朵盛開，滿樹燦爛粉紅猶如櫻花，火紅花苞有如紅色小燈籠。



花旗木，花朵初開為淡粉、粉白色，後漸轉粉紅，略帶清香，十枚黃色彎曲雄蕊，七瘦三胖眾星拱月圍繞一支紅色雌蕊，非常特別。英文名稱 Pink Shower Tree，有人單字直譯「桃紅陣雨樹」，因原產於泰國至越南一帶，所以又稱「泰國櫻花」、「平地櫻花」。



園區販售自種的當令水果，可以試吃與購買。



情人果，使用農場種植的土芒果製作，純天然無糖精或色素添加，酸甜好滋味！可以買水哥製作好的成品，也可透過水哥手把手的現場教學，親自採摘芒果青 (水哥特別叮嚀：芒果青要成串摘取，且要避免汁液沾到皮膚或衣物)，完成製作情人果的十個工序，享受 DIY 的樂趣，並將成品帶回家。



龜丹水哥溫泉 (龜丹休閒體驗農園) [台南市合法溫泉031號]

地址：台南市楠西區龜丹里59-6號

電話：0933 674 272

營運時間：平日 中午12點 - 晚上9點 / 假日 上午9點 - 晚上9點， 最晚收客時間 晚上7點30分。

收費資訊：竹木湯屋費用1400元(90分鐘)。露天溫泉區，大人400元 (國中以上，算大人費用)，小孩250元。入園費(泡溫泉不收入園費，不泡溫泉的客人)，每人入園費用150元，可折抵消費50元。個人泡腳區，每桶限1人使用，費用150元(90分鐘)。

官網：https://gueidan.weebly.com/

邀約：台南市政府觀光旅遊局「台南山區特色景觀暨產業踩線團」

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