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<一分鐘短評>



一部將年少青春暗戀與相愛勇氣描繪到最深刻，同時旁及友情與親情的夏日浪漫電影，片中男女主角青春三人行，書店前帽子被吹走、公車上偷拍車外、腳踏車雙載、共同的攝影興趣、淋雨下撐傘、鐵道深情呼喊， 將浪漫無限飛揚發揮到淋漓盡致的浪漫，電影採倒敘的手法，開始也是結束的一幕，十年的青春相愛，用底片攝影留住曾經最好的影像記憶!

即將於2025年4月30日在台上映的青春愛情電影《夏日最後的祕密》( Summer Blue Hour)，由林添貴、黃志明監製，阿榮影業製作出品，文化內容策進院、影娛人、先勢博報堂、力榮影業聯合出品，導演邱晧洲執導，施柏宇、程予希、林子閎領銜主演，加上賴雅妍、曾少宗、陳如山，海裕芬，蘇達等實力派演員，和紀卜心、黃柏峰、鄭穎、張宸與吳函峮(峮峮)新生代演員共同演出，電影改編自暢銷作家晴菜同名純愛小說。

電影《夏日最後的祕密》( Summer Blue Hour)聚焦在施柏宇、程予希、林子閎兩男一女之間的愛情與友情，三位主角同樣都從校園學生時期一路拍到出社會，讓人想起施柏宇、柯佳嬿與許光漢的電視劇與電影前作《想見你》，只是本片施柏宇從男二升格成男一，與女主角程予希談起一段青春無敵的浪漫戀情，而男子團體SpeXial成員出身的林子閎擔綱男二，周旋在施柏宇與程予希，既無悔地實踐好友的託付，十年如一日地守護著女主角，又跟男主角施柏宇之間有一種超越兄弟情誼(bromance)的友愛，究竟林子閎扮演的程硯愛的是施柏宇飾演的顏立堯， 還是程予希飾演的蘇明儀，才願意無怨無悔地守候在她身旁，電影從頭到尾都沒說破，導演與編劇留出空間，讓觀眾自行去想像延伸。

2025年4月30日在台上映青春浪漫愛情電影《夏日最後的祕密》( Summer Blue Hour)預告，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=YxUXYF0tsHk

<三位主角簡介>



顏立堯（ 由施柏宇飾演）——陽光少年，藏著誰也不知的祕密？ 在校園裡，他是田徑隊王牌，陽光開朗、熱愛挑戰，總能帶給身邊的人滿滿能量！但某天，他突然停止比賽，讓所有人都開始猜測他的祕密…遇見蘇明儀是個美麗的意外，卻讓他渴望與她擁有未來。施柏宇在前作《想見你》中已經證明他對於扮演高中生的能力，在電影《夏日最後的祕密》( Summer Blue Hour)中更是駕輕就熟，事實上他的高中生扮相在三位男女主角中最具說服力，導演與編劇安排他在電影後半段秘密消失，只在女主角的回憶中出現，關於那一直未說出口的夏日最後的秘密，其實觀眾都已經猜得出來， 但也因此讓人更珍惜他飾演的顏立堯對女主角的深愛與寬容，以及走不出自己心魔，不敢跟女主角說清楚講明白的心情輾轉。





女主角蘇明儀由憑藉劇集《第一次遇見花香的那刻》榮獲金鐘迷你劇集最佳女配角獎的程予希飾演，在電影《夏日最後的祕密》( Summer Blue Hour)中詮釋從高中生到職場女攝影師的變化，時空跨度綿延十年，但她在其中的扮相與演出的氣質個性舉手投足之間，從青澀到成熟一點都不違和，程予希談起角色表示：「這個角色的率真勇敢，以及對於情感的執著都令我動容。」

程硯（ SpeXial-子閎 Sam 林子閎飾演）——超過十年的陪伴，是友情還是愛情？

當在電影《夏日最後的祕密》(Summer Blue Hour)好友顏立堯離開他們，他接收了好友的託付，主動成了蘇明儀的依靠，不離不棄地守護在她的身邊，但這份情感，究竟是對誰的愛，是立堯?還是明儀，林子閎將這個角色詮釋地讓人感動，他對女主角的深情無悔，簡直是愛情裡的聖人與長者，深情的雙眸凝視，其實純以他的外貌帥度與演技而言，飾演男一應該也沒甚麼問題。

暗戀，是孤獨的美好，告白，需要莫大勇氣，



相愛，信任的幸福感，失去，難以言喻傷痛，



影像，留住最深記憶，時間，是最好的療癒。

電影《夏日最後的祕密》(Summer Blue Hour) 以倒敘的手法，從程予希飾演的蘇明儀開攝影展開始，在她拿起相機拍攝現場前來賀喜的親朋好友時，整部跨越十年時空的青春愛戀故事掀開了序頁，故事開始進入了由紀卜心、黃柏峰、鄭穎、張宸與吳函峮(峮峮)扮演的學校同學，一群青春無敵的學生打打鬧鬧，幫三位男女主角擔任戀愛顧問，或是團結一起號召反校園制服限制的示威行動，都讓全片在主線的愛情戲之外，多了些溫馨趣味的友情戲。

再加上蘇達飾演的學校教官，與海裕芬飾演的班導兩位甘草型的角色，與烘托出施柏宇、程予希、林子閎之間對話，讓夏日純愛夢幻般的盛典，增添了一分校園違規被罰的現實趣味，當然導演與編劇也在後半段刻意安排了由男主角挺女主角制抗議變革的示威橋段，引爆全校的抗爭，對於學生族群的觀眾，應該會很有同感!

而賴雅妍在電影《夏日最後的祕密》(Summer Blue Hour) 中飾演的校外書店老闆，在某種程度上， 扮演著林子閎飾演的程硯的人生導師，當程硯為了雙親離婚感到傷痛時，她像大姊姊般的開導，同時她的書店製造了男女主角第一次的相遇，並巧妙地居中調解了三人在愛情與友情之間的拉扯與徬徨， 賴雅妍成功地將這個成熟獨立的女性角色，詮釋得恰如其分。

陳如山與曾少宗飾演的蘇明儀的父親與兄長，與程予希飾演的蘇明儀之間，是電影《夏日最後的祕密》(Summer Blue Hour) 愛情與友情之外，特別拉出的親情線，兩者在角色上都有一定的難度，陳如山飾演因為太太因生產過程過世受到沉重打擊，變得寡言的丈夫，而曾少宗則飾演在失去母親， 父親又無法言語，一肩挑起家中經濟重擔，成天在外為工作賺錢奔忙，忽略了與妹妹之間的溝通的哥哥，在外型上要顯得精瘦，演出年紀雖輕，但已飽受風霜滄桑的樣子，而陳如山則在極少的台詞中，要透過臉部表情與肢體語言傳達他的情緒，都蠻具有挑戰性，兩人的演出也十分出色。

其實從電影《夏日最後的祕密》(Summer Blue Hour) 的編排，看得出導演邱晧洲要在片中說的東西太多，愛情、友情與親情全都放進去，想吸引不同年齡層的觀眾前來欣賞，也將所有能吸引的元素都努力做好做滿，幸好編劇與剪輯巧妙地安排，讓全片故事流暢而自然，喜歡純愛電影的大小朋友，2025年4月30日請呼朋引友前進全台戲院影城觀賞這部青春浪漫的夏日愛情電影電影《夏日最後的祕密》(Summer Blue Hour)。

<劇情簡介>



蘇明儀（程予希飾演）的攝影首展上，高中同學們都前來祝賀，她卻一心掛念著一個人...顏立堯（施柏宇飾演）。



凝視著一張張象徵青春的照片牆不禁出了神，喂！蘇明儀！那個人終於還是來了...



剎那間時間彷彿被靜止，蘇明儀眼眶泛紅，無法置信⋯



時光回到十七歲的那年夏天，不拘小節的蘇明儀，強項是數學和體育，因為聲音特別宏亮，高二新班級開學的第一天直接被推舉為風紀股長，顏立堯竟然也來到班上，老是缺席的他成了風紀股長的的黑名單，她將顏立堯視為心頭大患，對他從來沒客氣過，但卸下風紀的她，只是一個暗戀他許久的傻女孩罷了，



「與其讓大家知道我這笨蛋行徑，還寧願讓他們以為我討厭他。」



「喜歡顏立堯」簡直是一個天大的祕密。」



形影不離的顏立堯和程硯（林子閎飾演），個性南轅北轍，卻要好的另人側目。總是忍不住在蘇明儀身邊打轉的顏立堯，卻又希望程硯去追求蘇明儀的矛盾心態，讓程硯無法理解卻也心痛不已。



蘇明儀一次的主動告白，讓顏立堯提出「有期限」的交往試探，竟也澆不息蘇明儀勇敢追愛的心，即便這是一場註定會輸的比賽，她仍然執意參加，直到高中畢業那一天，年少的三人被迫提早面對人生的課題，懞懂的他們各自把祕密埋在心底。



當別人還在揮霍青春，年少的三人被迫提早面對人生的課題。”其實，我早就喜歡你，只是不敢告訴你”…故事線長達十年，懞懂的他們各自把祕密埋在心底，直到真正變成大人的那一天。

夏日最後的祕密 Summer Blue Hour

上映日期 : 2025年4月30日

電影類型：愛情

電影發音：中文

製作出品 : 阿榮影業

聯合出品 : 文化內容策進院、影娛人、先勢博報堂、力榮影業

電影監製：林添貴 黃志明

電影製片：郭力綺 黃千芸

電影導演：邱晧洲

領銜主演：

施柏宇飾演運動健將顏立堯

程予希飾演蘇明儀，班上的風紀股長

林子閎飾演高冷程硯

賴雅妍飾演書店老闆

紀卜心飾演蘇明儀的閨蜜秦湘榆

曾少宗飾演蘇明儀的哥哥

陳如山飾演蘇明儀之父

黃柏峰飾演蘇明儀同班體育股長

海裕芬飾演班導

蘇達飾演學校教官

鄭穎飾演蘇明儀同班同學

張宸呈飾演同班同學蔣孝樺

特別演出:

吳函峮（峮峮）

FB官方粉絲頁 : 夏日最後的祕密 summer blue hour

IG : 夏日最後的祕密 summer blue hour





(註)

一、本文中介紹的電影海報與劇照，係引用自夏日最後的祕密 summer blue hour FB粉絲專頁相片，圖片僅作為推薦好電影之目的，無任何商業利益之考量，版權歸屬阿榮影業所有，請勿任意轉載，或另移作商業使用。



二、本文介紹的電影預告影片 ，引用自 SamSoNice Youtube頻道 ， 圖片僅作為推薦好電影之目的，無任何商業利益之考量，版權歸屬阿榮影業所有，請勿任意轉載，或另移作商業使用。



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