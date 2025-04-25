「青鳥旅行」的灌餡蛋捲不只口味選擇多，逢年過節更會推出不同版本的禮盒包裝，「青鳥旅行蛋捲」最新推出的夏日限定禮盒（蒲光漫舞）還是伴手禮市場特有的＂藝術禮盒＂，送禮既體面又吸睛，可當作2025端午禮盒，現在訂購還有早鳥優惠哦！

青鳥旅行 - 新北板橋大遠百B1店

電話：02 2950 0258

地址：新北市板橋區新站路28號B1

營業時間：11:00~ 22:00

食記：【端午禮盒推薦】青鳥旅行蛋捲，創意又美味的灌餡蛋捲，咖啡蛋捲我大推！

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最新推出的2025端午禮盒（蒲光漫舞）的包裝設計概念是象徵希望與祝福的五彩蒲公英，隨風舞動的蒲公英種子化作飛鳥展翅飛翔，展現生命的蓬勃與無限可能 ，一起攜手邁向充滿希望的下半年，只要購買蒲光漫舞禮盒，就會附贈同款設計風格的提袋，非常適合送給客戶／員工或親友／長輩當端午禮盒。

所有蛋捲皆以單支獨立包裝，不只方便保存避免受潮，還能控制每次吃的量，不然以PEKO這種蛋捲控，真的會不知不覺就吃過量，有在飲控的朋友，記得蛋捲要選單支獨立包裝的哦！

相較於一般薄脆的傳統蛋捲，「青鳥旅行」的蛋捲厚實許多，餅皮厚達0.5公分，製作過程皆不加水，又灌入餡料，翻轉你對蛋捲的既定印象，經典系列支支爆餡，肉眼可見的真材實料，成功收服蛋捲控們的心！

肉鬆蛋捲是PEKO最早接觸「青鳥旅行」的灌餡蛋捲口味，也是最百吃不膩的口味，有原味肉鬆與海苔肉鬆，蛋捲酥脆，肉鬆鹹香，鹹中帶甜，甜中帶鹹，海苔肉鬆蛋捲不只蛋捲皮有混海苔，連中間也是海苔肉鬆，真的讓人驚艷不已！

芝麻沙沙蛋捲與花生粒粒蛋捲有獲得iTQi二星級⭐⭐肯定，以往吃的芝麻蛋捲、花生蛋捲，味道都在酥脆蛋捲皮上，但「青鳥旅行」卻顛覆了傳統，直接把芝麻餡、花生餡灌進蛋捲裡，吃起來就像是在吃花生湯圓或芝麻湯圓，那樣的真實跟濃郁，甜度也不高，口感層次非常豐富，長輩一定會愛！

「青鳥旅行」的真巧系列很像是高級版的捲心酥，厚度加倍，巧克力內餡也加倍，2025蒲光漫舞綜合蛋捲禮盒中包含4款真巧蛋捲，分別是醇黑真巧、抹茶真巧、鐵觀音真巧以及咖啡歐蕾蛋捲，其中醇黑真巧蛋捲還獲得iTQi一星級肯定⭐；「青鳥旅行」的真巧蛋捲除了常溫吃法，也可試看看冷凍20分的冰心吃法，口感會更紮實。

醇黑真巧蛋捲不是一般的巧克力蛋捲，而是比較大人味的苦甜巧克力蛋捲；抹茶真巧、鐵觀音真巧算是業界少見的茶味蛋捲，風味都是走直球對決路線，不是那種需要我猜我猜我猜猜猜的淡系風格，抹茶蛋捲選用日本靜岡抹茶製成，濃郁中帶點苦甜味；鐵觀音真巧蛋捲吃完口齒留香。

星巴克抱歉了～青鳥旅行的咖啡蛋捲更厲害

一直以來PEKO都是咖啡蛋捲的愛好者，市面上的咖啡蛋捲應該都吃過一輪，本來一直情有獨鍾星巴克的咖啡蛋捲，但「青鳥旅行」的咖啡歐蕾蛋捲讓PEKO變心了，咖啡蛋捲皮搭配奶香餡，濃郁又細緻的風味，星巴克咖啡蛋捲真的只能靠邊站，喜歡咖啡味甜食的朋友一定要試看看！

中國人的三大節日，就是新年、端午、中秋，2025的端午禮盒「青鳥旅行蛋捲」也幫大家準備好了，而且現在預購還有早鳥優惠哦！

端午禮盒優惠折扣

優惠活動：即日起~6/1滿額享優惠86折起

早鳥加碼贈：5/18前消費滿10,000元，加贈「8入旅行盒(口味隨機)」一盒（可累贈）

「青鳥旅行」既保留傳統蛋捲的酥脆口感，又灌入創意餡料，翻轉你對蛋捲的既定印象，PEKO已經吃了好多年，每一種口味都很ㄙㄨㄚˋ嘴！

青鳥旅行 Bluebird Travel

購買連結：https://twbbt.co/3ZFyL

青鳥旅行門市： https://twbbt.co/1sWkR

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青鳥旅行 - 新北板橋大遠百B1店

電話：02 2950 0258

地址：新北市板橋區新站路28號B1

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