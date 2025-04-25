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台北市中正區一個人也能吃！不只厚切豬五花無限供應，韓式小菜、熟食炸物、石鍋拌飯也隨你吃｜阿豬媽韓式烤肉吃到飽

阿豬媽韓式烤肉 台北車站美食 台北吃到飽 韓式料理吃到飽
2025-04-25 20:38:00 文字：PEKO
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PEKO

PEKO

阿豬媽」的肉品包含厚切豬五花、梅花豬、牛五花、牛板腱、炭烤雞排、無骨雞腿排，選擇超多，韓式大醬海鮮湯、石鍋拌飯現點現煮，自助吧還有韓式小菜、春川炒雞、韓式炸雞等熟食炸物、飲料；「阿豬媽北車」平日不只提供469元的午後吃肉新選擇方案，16:30前還可1人用餐，根本就是單身肉控們的天堂！

阿豬媽菜單.阿豬媽韓式烤肉.台北吃到飽.台北車站美食.北車美食.阿豬媽北車.

阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽-北車店（FBIG
電話：02 2383 0168
地址：台北市中正區北平西路3號2樓（微風台北車站-西側2樓）
營業時間：10:00~22:00（收客至20:20）
線上訂位：阿豬媽訂位 
食記：【台北車站美食】阿豬媽韓式烤肉吃到飽，厚切豬五花無限吃399元起

阿豬媽菜單.阿豬媽韓式烤肉.台北吃到飽.台北車站美食.北車美食.阿豬媽北車.

阿豬媽」目前有三間店，分別位於微風北車、西門町以及信義ATT，PEKO這回造訪的是位於微風台北車站２樓食尚中心的「阿豬媽北車店」，這裡交通超級方便，不論你是搭捷運、高鐵還是台鐵出站後不用吹風曬太陽就能抵達，開車的朋友，也能停在北車地下室停車場或市民大道底下停車場。

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空間滿大的，分成三個區域，適合多人聚餐，平日16:30前單人用餐也OK，全天候供餐，下午也沒休息，假日北車人流較大，用餐的人也會比較多，建議先訂位。

阿豬媽韓式烤肉菜單.阿豬媽韓式烤肉.台北吃到飽.台北車站美食.北車美食.阿豬媽北車.

阿豬媽價格

平日16:30以前入場
成人569元、兒童285元(110~140cm)

平日16:31以後入場及假日全時段
成人629元、兒童315元(110~140cm)

平日下午16:30前可單人用餐
另加10%清潔費，用餐時間100分鐘。

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阿豬媽午後吃肉新選擇
平日13:30~16:30入場限定
用餐時間：60分鐘
同桌用餐需選擇相同方案
此方案為微風台北車站店限定

★詳細活動內容請見粉絲專頁★

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自助吧台在中間，左邊是小菜、蔬菜、水果、醬料，右邊是飲料，中間則是6款熟食。

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阿豬媽北車店」的韓式小菜雖沒有江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽那麼多元，但最重要的韓國泡菜、海帶芽小菜、黃豆芽小菜都有提供。

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包肉生菜超新鮮，而且瀝的很乾，不會像很多韓式料理的生菜，上頭一堆水。

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韓式炒冬粉、春川辣炒雞、炸餃子、炸馬鈴薯、海鮮煎餅、韓式炸雞

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飲料區除了常見的可樂、雪碧，還有冰沙跟熱飲美式、拿鐵等，也全都是喝到飽！

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阿豬媽」主打韓式烤肉吃到飽，肉品的部分，除了招牌的厚切豬五花，還有豬梅花、牛板腱、牛五花、碳烤炸雞排以及無骨雞腿排，豬五花、牛板腱、牛五花、無骨雞腿排還有超多不同的風味，無肉不歡的肉控絕對要筆記！

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韓式小菜、醬料記得先拿，這樣烤肉時才不無聊，可以先吃點小吃。

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阿豬媽」的豬五花是厚切的，有原味、辣味、蒜味和椒鹽四款，建議都各點一份來烤，烤到恰恰時最好吃，PEKO偏愛辣味。

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直接吃、沾醬吃或用搭配生菜都不錯，PEKO個人是喜歡搭配生菜，不只能解膩，營養也比較均衡。

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起司每桌會免費贈送２份，加點一份30元+10%。

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阿豬媽」用的是不鏽鋼烤盤，烤盤髒了就按服務鈴，店員就會來換烤盤，外帶一提，「阿豬媽」是下吸式烤盤，油煙不會往上衝，衣服也比較不容易沾到味道。

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阿豬媽」的牛肉有牛五花跟牛板腱，調味有原味、BBQ跟辣味三種；牛板腱軟嫩、牛五花偏油，PEKO比較喜歡牛板腱多一些，至於調味，辣味跟BBQ都不錯，烤好後不沾醬也很夠味，牛五花搭配泡菜不錯。

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除了肉品，「阿豬媽」也有提供海鮮（白蝦、蛤蜊），可以連盤子一起放上烤盤，PEKO看網友分享加一點氣泡水，本來以為是有甚麼化學作用，但後來發現是加氣泡水只是比較好熟，但說實話，吃到飽時間有限，海鮮真的比較花時間，建議把時間拿來多吃一片厚切豬五花比較實在。

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石鍋拌飯很大一鍋，送上桌時不要急著攪，這樣才會有鍋巴，建議吃的時候可以加牛五花，外面一鍋180元起跳，「阿豬媽」讓你吃到飽。

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說實話，光吃烤肉就超飽，自助吧的熟食料理真的很容易被忽略，其中海鮮煎餅建議上烤爐加熱一下會比較好吃，韓式炸雞要夾店員剛補的。

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電話：02 2383 0168
地址：台北市中正區北平西路3號2樓（微風台北車站-西側2樓）
營業時間：10:00~22:00（收客至20:20）
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阿豬媽韓式烤肉吃到飽-北車店

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3.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
4.50
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