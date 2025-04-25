愛吃蛤罵的朋友看過來～這幾天網路上討論度很高的台中499元牛奶貝吃到飽，就是我們很常去吃的深紅火鍋啦！聽說最近都被約爆了，特地挑平日中午來居然也客滿，平常單點貴鬆鬆的牛奶貝，現在只要加價499元就能吃到飽也太爽了吧~

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499元牛奶貝吃到飽

499元牛奶貝吃到飽

499元牛奶貝吃到飽一開始只有週二限定，但推出後反應很好，老闆就找到台灣漁民合作，特地到南部包了一整個水池養殖牛奶貝，直接變成店內的常態活動，而且全台的深紅火鍋都能吃到喔！

深紅火鍋壽星禮

對了，如果你是當月壽星，記得叫老闆請你吃金沙海鮮粥！滿滿的海鮮料，份量也很有誠意

<註：壽星禮不定期更換，以店家公告為主>

特地挑了平日中午來用餐，店裡也幾乎客滿，偷偷聽到蠻多客人都是為了牛奶貝吃到飽而來，晚上跟假日用餐記得先預訂比較保險喔！

深紅的屠龍計劃太深植人心了，很多朋友以為要揪團才能吃！其實他們家也有單人跟雙人鍋物，就算一個人吃也沒問題，邊緣人想挑戰牛奶貝吃到飽，只需要先點個套餐就能用499元加購囉 ▶▶深紅菜單在這裡

店內最便宜的牛奶貝蛤蜊鍋，只要199元！但它沒有蔬菜和肉盤，吃起來會比較單調，建議自己多點一盤肉

我們這天吃的是海陸套餐，588元起就能肉肉海鮮一次滿足

海鮮部份是用九宮格擺盤，看起來好精緻喔！

肉類搭配的是梅花嫩豚豬，想吃好一點也可以再加價做升級

湯頭我們選了麻辣湯和黃金花膠雞湯，花膠雞湯裡面有花膠本人，湯頭喝得到膠質那種！麻辣湯則是現點現炒，香氣十足，肉片涮個幾下就很夠味不用另外沾醬了

主食推薦鮭魚卵佐越光米飯，或是炙烤牛小排佐干貝鮭魚卵蓋飯

每一碗都有兩顆生食干貝以及牛小排，炙燒過充滿香氣，搭配底下的豬油拌飯吃起來超香，還有鮭魚卵在嘴裡嗶嗶啵啵爆開的口感，真的好好吃

套餐吃一下就忍不住來實現牛奶貝自由了（笑～）店家會依人數先上適當份量，吃完可以無限加點，上餐速度也非常快！如果人數很多，可以先問店家能否做成蛤蜊船，視覺效果整個拉滿

牛奶貝一下去，湯頭鮮到以為在煉蜆精了（笑死ＸＤ）

牛奶貝個頭比一般蛤蜊大上許多，口感也更肥美鮮甜，愛吃蛤蜊的朋友一定也會喜歡

煮開裡面肉質都很飽滿，鮮香多汁忍不住一顆接一顆

牛奶貝本身就不便宜！菜單上一份399元，大概15~18顆，所以吃20幾顆就回本啦！店家說最近有人揪團來挑戰吃了300多顆，想要爽吃牛奶貝的朋友千萬不要錯過囉，不確定活動哪時會結束～

看到桌上堆成小山的空殼，你會發現這裡根本是牛奶貝的終極修羅場ＸＤ

快tag愛吃牛奶貝的朋友一起來吃爆吧~

(本文為邀約體驗，內文為本人真實感受。)

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深紅汕頭火鍋 (崇德店)

▋地址 : 台中市北屯區昌平東五路256號

▋電話 : (04) 2422-7706

▋營業時間 : 週一 17:00~22:00/週二~週五 11:30~14:00 、17:00~22:00/週六~週日 11:00~15:00 、17:00~22:00

▋粉絲團 : 深紅汕頭鍋物

▋LINE @ : 深紅汕頭鍋物

▋深紅火鍋訂位連結

▋注意事項 : 一成服務費

深紅汕頭火鍋 (台中美村店)

電話：04-23785378

住址：台中市西區美村路一段602號

深紅汕頭火鍋 (新竹竹北店)

電話：03-5583223

地址：新竹縣竹北市文喜街13號

深紅汕頭火鍋 (台北民權店)

電話：02-25475667

地址：台北市松山區民權東路三段106巷32號

深紅汕頭火鍋 (台北SOGO敦化店)

電話：02-87730035

地址：台北市敦化南路一段246號Ｂ2

營業時間可以直接致電到門市訂位哦！

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第一次看到火鍋湯可以續大骨的！這間營業到凌晨3點還免費停車～