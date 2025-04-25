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台北市萬華區｜隱身在鬧區3樓，氛圍感滿滿的冰茶專賣店，加入好友就送松露薯條！

冰茶專賣店 西門町酒吧 西門町宵夜 西門町餐酒館
2025-04-25 21:29:00 文字：PEKO
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PEKO

PEKO

冰茶專賣店」是以長島冰茶，趕快揪朋友一起共度愉快又微醺的夜晚吧！

西門町餐酒館.台北餐酒館.西門町宵夜.西門町酒吧.冰茶專賣店.

冰茶專賣店 Iced Tea Shop（IGFB
電話：02 2331 0181
地址：台北市萬華區武昌街二段5號3樓
營業時間：19:00~凌晨02:00，五六 19:00~凌晨03:00
線上訂位：冰茶專賣店訂位 
食記：【西門町餐酒館】冰茶專賣店，營業到凌晨2點的西門町酒吧推薦

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夜幕低垂，約上三五好友，輕鬆聊天，小酌微醺，超級Chill~

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冰茶專賣店」分成兩個區域，這區座位更寬敞，窗邊就是武昌街二段，感覺蠻適合包場的。

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台北餐酒館來說，「冰茶專賣店」座位數不算多，晚上七點連吧檯座位都坐好坐滿。

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阿里山姑娘
福爾摩沙冰茶系列，造型讓人眼睛為之一亮，上桌後泡泡才會破掉，然後就會聞到一股香氣，香甜酒搭配蜜香烏龍茶，酸甜清爽風味令人回味無窮，適合酒量不好的女孩兒，還會附上一塊仙渣餅，真的台魂滿滿！

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松露薯條（入會禮）
加入「冰茶專賣店」的會員就免費招待松露薯條，本以為是小小一份，結果還蠻有份量的，薯條炸的很酥，油也瀝的很乾，吃起來十分乾爽，松露奶油醬濃烈香醇，這個拿來當法式麵包抹醬一定也很讚，

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如果你跟PEKO一樣酒量不太好，千萬別空腹喝酒，記得先吃點東西打底，才不會醉得太快。

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控肉飯
這裡真的是餐酒館嗎？連控肉飯都端上桌，老闆哪天開台菜料理餐廳PEKO都不會意外；「冰茶專賣店」的控肉大塊夠味，肥潤可口，一旁還有炸蛋、酸菜跟豆皮，真的有夠台。

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火盃的考驗
亂喝一通系列，會點這款因為杯具看起來很特別，製作調酒時又是點火又是乾冰，完全掌握視覺效果的藝術，獨特喝法也很講究，每杯調酒的酒精濃度都不同，濃的要毫不猶豫一口喝，淡的可以分三口，中間最高的那杯則是乾冰可樂，實際入口，只能說這真的給酒鬼或想買醉的人喝的，有夠烈，有夠濃，PEKO才淺嚐一下就臉都紅了，陳小妹喝到整個人都茫了。

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如果你們是一群朋友聚會，可以拿「冰茶專賣店」的迷你筊杯來玩遊戲，會員消費集點到一定額度也可以直接帶回家哦！

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冰茶專賣店 Iced Tea Shop（IGFB
電話：02 2331 0181
地址：台北市萬華區武昌街二段5號3樓
營業時間：19:00~凌晨02:00，五六 19:00~凌晨03:00
線上訂位：冰茶專賣店訂位 
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冰茶專賣店

phone02-23310181
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服務品質
5.00
裝潢氣氛
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