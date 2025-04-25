只有內行人才知道的私藏美味【騰壽司鍋物】探訪藝人圈口耳相傳的日式無菜單名店.

走進隱藏版日料天堂，明星私下也愛的秘密基地隱藏版口袋名單

如果你曾渴望在浮躁繁忙生活裡，有一個能讓你停下腳步、閉上眼細細品嚐美食的地方。

感受一口溫柔的沉靜，米粒在齒間輕輕散開，如同午後微風拂過稻浪。

透光魚片上閃閃發光的松露鹽、甜蝦上飄落的花瓣，品嘗豐富、淡雅的日式料理，魚肉與醋飯的比例恰到好處，就像剛剛好的擁抱——沒有多餘，卻剛好填滿想念的縫隙。

如果你想體驗味蕾被款待的感覺，這間店也許就是你正在尋找的。

在這裡，用餐不只是填飽肚子，而是一場安靜的對話，一場味蕾與心靈的交會。

騰壽司鍋物

【獨家直擊】藝人私下最愛這一味！這間日式無菜單料理餐廳你一定要知道

你以為明星只在高級飯店打卡？錯！真正內行的藝人，都偷偷跑來這家隱藏版日式無菜單料理餐廳開吃。

低調高雅的門口、沒有大型招牌，你不會在大街上看見它的名字，只有熟客知道那低調地門口，是通往另一個世界的入口。

這裡是演藝圈最愛的口袋名單，不只偶像男團、氣質女星愛來，連金馬影后陳淑芳、大聯盟棒球國手張育成、徐若瑄、翁滋蔓、小薰等藝人都來報到，但放心，大家都很低調，就算你坐隔壁的是超人氣男神，他也只是靜靜吃著海膽，在這，偶遇明星不是夢。

隱身巷弄的職人手藝：探訪明星也愛的日式無菜單料理

我們總想在喧囂裡尋找靜謐，在動盪中尋找安穩，就像在城市最深的巷弄裡，尋找美食天堂，想偶然走進一扇木門，來一段不被打擾的精心時光。

在板橋車站附近，捷運、臺鐵、高鐵三鐵共構的樞紐地區，從喧囂的城市一角，轉進深幽静寂的巷弄間，藏著一間高檔日式料理餐廳，推門而入，就可以來一場專屬味蕾的靜謐冒險。

來到這裡，不需要花腦點菜，因為主廚已經為你準備好了驚喜。「騰壽司鍋物」由從事餐飲十幾年的劉哲瑋板前長親自操刀，每日嚴選當季食材，依照時令設計菜單，也難怪明星與藝人私下常常低調造訪，只為那一口職人堅持的細膩。

這裡安靜，不只是因為聲音少。

木質吧台、柔黃燈光、空氣中飄著一點點炭火香——這裡的空間不大，只有十個座位，卻能讓人感到安定。你能清楚聽見炙燒的聲音，看到主廚俐落地切魚片、高空灑鹽、專注擺盤，靜靜地彷彿在進行一場小型儀式。

客人說話輕聲細語，彷彿怕驚動了料理中藏著的心意。偶爾也會遇見某位熟面孔的藝人，他們不說話，只靜靜吃飯，像所有人一樣，讓自己在這裡沉靜、重新被安放。

每一道料理，都是主廚寫給四季的情書

「騰壽司鍋物」價位分NT$2600、3600，份量一樣只是搭配的食材不同，例如海膽的等級、鮪魚部位的差異。

精緻如詩的一道道料理

「騰壽司鍋物」主打「日式無菜單料理」，也就是你來根本不用點餐，主廚會依照當天的食材與靈感，直接幫你安排一套明星級待遇的料理。

開胃菜

用梅粉醃的芭樂、柚香蘿蔔、壽司薑，清新拉開序幕。

期間限定夢幻食材：藍色珍珠

使用日本富山灣TOYAMAWAN的特產藍色珍珠~【螢光烏賊】，配上美白菇、澎湖的冰花，搭配醋味噌一起享用。

螢光烏賊是軟足類唯一帶有膏的烏賊，味道非常濃郁而且獨特，特別的地方是，沒有奶但吃起來奶香味十足。

配上清脆多汁，咀嚼時會釋放微鹹的風味的澎湖冰花，沾一點味噌醬汁吃，口感層次豐富。

紫蘇花日本比目魚

師傅自己殺的日本比目魚，上面是紅酒醋晶凍，用可食紫蘇花裝飾。

老饕都知道，想要吃彈牙口感的話就必須吃當天現殺的比目魚，配上紅酒醋晶凍、芥末、紫蘇花一口吃下，口齒留香。

日本野生紅魽雙吃

台灣叫紅魽，日文是カンパチ(ka-n-pa-chi)，師傅特別將紅魽做出兩種口感，沒帶皮的跟有帶皮的。

帶皮的有烤過，吃起來增加脆口度。

紅魽灑上白松露鹽，多些風味。

入口即化鮮蝦蒸蛋

師傅將日式料理的茶碗蒸，進化成頂級超高級版，味道超濃郁蒸蛋。

非常搞剛的將蝦頭、蝦殼炒出蝦油，再加上蝦醬調出來的芡汁。

一口水嫩的日式蒸蛋、一口新鮮蝦、配上日本的蝦夷蔥，味道濃郁的醬汁，簡直是珍羞美味。

落英繽紛浪漫甜蝦

使用宜蘭龜山島的甜蝦，撒上食用的小菊花，搭配水果醋一起吃，酸甜可口，令人回味無窮。

磯邊揚干貝

日本料理常見的一種做法，會在肉類外層包上海苔，用煎的就是磯邊燒，用炸的就是磯邊揚，師傅將干貝包海苔下去炸，所以稱磯邊揚干貝。

吃來又香又脆的海苔，多汁的干貝，軟嫩酥香。

紅燒鰤魚下巴

日本稱鰤魚，台灣青魽，將鰤魚的下巴，做成紅燒。

紅燒鰤魚、切成花瓣型的紅蘿蔔、白蘿蔔，香菇，青菜，色彩繽紛。

最特別的是裡面有麻糬，帶點鹹味的麻糬跟紅燒醬汁的鹹，意外地搭。

玉子燒

湯碗後方是小巧美味的玉子燒。

秋葵豆皮味噌湯

味噌湯內特意放秋葵，有滑溜的特殊口感。

低調奢華的味蕾盛宴，幸運七握壽司

7種握壽司，有：黑鮪魚中腹、日本白魽、日本的鰤魚、澎湖的軟絲、松葉蟹、北海道馬糞海膽、鯖魚做的棒壽司。

使用日本產的米做成溫熱的醋飯、特選食材冰涼的魚肉、師傅高超的手技，剛入口時的溫差，讓味道更有層次。每咬一口都想說一句：「原來這才是人生啊。」

主廚會在出菜前，簡單分享每一道料理背後的靈感或是食材來源，就像是在講一段和風故事，讓用餐成為一場心靈交流。

黃瓜味噌

將小黃瓜中間的芯去掉，味道會比較沒有瓜的生味，吃起來有點像是香瓜味，配上味噌，清一下味道，開始品嘗壽司。

愛吃生魚片、壽司的人，看到這食材，簡直口水都要流下來，好肥美啊。

又大又甜的蝦。

坐在板前欣賞廚師表演。

黑鮪魚中腹

黑鮪魚最貴的部分，紅中帶白，肉質鮮美，口感軟中帶綿，肉質軟嫩細緻，入口即化。

日本縞鰺

台灣叫白魽，日本稱縞鰺，是高級魚，夢幻魚種不容易見，有白魚之王的稱號，有獨特的油脂香氣，口感軟嫩，清爽帶甜。

松葉蟹

肉質軟滑、味道鮮美的松葉蟹握壽司，不用說，好吃到感覺松葉蟹在舌尖跳舞。

右上角看起來像斑點的：日本鰤魚握壽司

日本稱鰤魚，台灣叫青魽，主廚使用吃燒肉的網子將青魽網燒過，增加炭香味，所以看起來像斑點，口感跟味道跟噴槍噴的不同。

另一個白色的是澎湖的軟絲。

經典關西特色料理，鯖魚棒壽司

棒壽司是關西箱壽司的一種，其中以鯖魚最為經典。

鹽漬再醋漬的鯖魚，鯖魚裡面加上壽司薑、紫蘇，主廚將食材一層一層的擺上，然後捲起包好，壓實固定。

用備長炭炙燒，再用海苔包起。

鯖魚柔軟的油脂，備長炭炙燒後的香氣，搭配醋飯、海苔、大葉，放進嘴裡，細細品嚐，彷彿回到江戶時代。

馬糞海膽

使用北海道的馬糞海膽，主廚用料不手軟。

金黃色的馬糞海膽，微微的海水鹹味，吃起來有豐富濃郁的海洋氣息，入口即化，味道獨特。

師傅自製的抹茶蕨餅，配上巧克力冰淇淋，結束這場美好的饗宴。

一樓，無菜單日式料理。

二樓，高級日式涮涮鍋。

高級日式涮涮鍋，是一間間包廂，很有隱密性。

店家資訊

騰壽司鍋物

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