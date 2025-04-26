東京旅遊如果想體驗最有生活感的一面，【吉祥寺商店街】絕對是不容錯過的散策景點！

吉祥寺多次被日本網友票選為「最想居住的街區」，不僅生活機能完善、交通便利，更擁有充滿懷舊氛圍與文青風格的巷弄小店、美食攤位與特色雜貨鋪，是東京旅遊中別具魅力的一站。

東京人最愛的散步天堂「吉祥寺商店街」美食購物一次滿足！

我們當天從離飯店最近的大塚站出發，一家人都特別期待這個逛街行程，孩子們甚至比大人還興奮！

吉祥寺位於東京市區西側，距離市中心約20分鐘車程，前往吉祥寺的交通便利，從東京站、新宿站、秋葉原站等乘坐JR都能直達。

◆ 如何前往吉祥寺？

可以選擇以下兩種主要的鐵道路線：

• JR中央線（快速）或總武線（各站停車）：

• 從東京、新宿出發，搭乘JR中央線（快速）可直達吉祥寺站。

• 若從池袋、上野出發，需在新宿轉乘中央線。

• 京王井之頭線：

• 從澀谷出發，搭乘京王井之頭線可直達吉祥寺站。

• 若從新宿出發，需先搭乘都營大江戶線至明大前站，再轉乘井之頭線。

吉祥寺站分為北口與南口，北口為主要商店街與購物區；南口則通往井之頭恩賜公園與吉卜力美術館，可根據行程選擇出口方向。

吉祥寺商圈範圍相當廣，建議出發前先做好功課，才能有方向地暢遊，避免迷失方向。

吉祥寺散策推薦路線：從Sunroad商店街開逛！

我們從最熱鬧的 SUNROAD 商店街（吉祥寺サンロード商店街） 開始逛起。

這條屋頂遮蔽的商店街不怕日曬雨淋，裡頭聚集了琳瑯滿目的商家，美食、雜貨、服飾一應俱全，是購物與吃喝的一站式天堂。

逛街途中，小朋友最感興趣的莫過於夾娃娃機！TAITO STATION 這家遊戲店讓我們待了好一會，也燒了不少零用錢，但出來旅遊主打的就是開心。

必吃美食：元祖炸牛肉丸、章魚燒、人氣拉麵

來到吉祥寺商店街，「元祖炸牛肉丸」（元祖丸メンチカツ） 絕對要試！

在出發前就看到很多人推薦這家老字號，一到現場果然見到長長的排隊人潮。

一顆 ¥300，五顆以上只要 ¥280/顆，使用黑毛和牛製作，外酥內多汁，香氣四溢，我們家兒子很愛，吃完還吵著要再買！

走著走著，還發現了另一家美味：惠比壽章魚燒（えびすだこ），一份六顆 ¥540，有多種口味可選，外酥內軟，讓人一口接一口。

午餐時間，我們隨性走進拉麵店 「風雲兒」（風雲児），不論是沾麵還是湯麵都濃郁好吃，麵條Q彈有嚼勁，令人滿足。

購物迷的天堂：服飾、雜貨、百貨應有盡有

在商店街內也有不少童裝與服飾店，我幫孩子挑了幾件可愛又有質感的衣服。

喜歡雜貨與鍋碗瓢盆的人更是不能錯過這裡，日製商品品質優良，價格也比台灣實惠許多，是補貨的大好機會！

沿途還經過了像是「驚安殿堂（Don Quijote）」、「DAISO 大創」、「2nd STREET」等熟悉的日系品牌。

就連一蘭拉麵也有據點。

我們還在藥妝店玩了一番賞，小朋友雖然沒抽中大獎，但拿到小禮物也開心得很！

接著又遇到了另一家夾娃娃機店，裡面出現小朋友很喜歡的怪獸玩偶，也幸運地夾到了，小朋友很開心！

吉祥寺站這裡有許多知名百貨公司，像「coppice」和「PARCO」，還有樓高七層的「UNIQLO」等，認真逛起來一整天也逛不完。

來到吉祥寺站不僅有SUNROAD商店街，還有大正通、昭和通組成號稱「北歐通」的異國雜貨街商店街及「ハーモニカ横丁」（口琴橫丁）等。

如果你特別喜歡個性小店、歐系雜貨等一定要來這裡走走。

隱藏版打卡景點：貓咪咖啡廳

走到後段，我們來到超可愛的 「吉祥寺Petit村（プティット村）」，這是一家貓咪主題咖啡廳，也販售可愛雜貨，整棟建築童話風滿滿。

雖然我們沒有時間入內喝咖啡，但光是外觀就讓人拍照拍不停，非常適合喜歡療癒風格的旅人。

延伸景點：吉卜力美術館（記得事先預約！）

如果你是宮崎駿迷，千萬別錯過位在附近的 「鷹之森吉卜力美術館」。

但要特別注意：這個景點必須事先網路預約，當天現場是無法入場的！我們這次就因為沒提前訂票，只能留待下次再訪了。

總結來說，吉祥寺不只是東京居民的私藏散步天堂，更是值得大家細細體驗的地方。

從商店街美食到巷弄雜貨，從親子遊樂到文青拍照，無論你是第一次來或是重遊舊地，都能在這裡找到屬於自己的節奏與驚喜。

（旅遊日期：2024/07）

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