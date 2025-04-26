

螺螄粉是廣西柳州的在地風味小吃，聽說其地位大概有點類似台灣米粉湯，但湯頭是由螺螄（其實是石螺）熬煮成，再加上酸筍、木耳、花生、油炸豆皮...等。我們本來還未嘗試過，只聽說真正在地的螺螄粉，雖然酸香辣好吃，但聞起來有股獨特的螺腥味，讓不少台人卻步。前陣子，某親戚一家來訪，帶了「小螺波」的4 入料理包禮盒。我們拿來煮後，沒想到覺得意外的合口味與好吃，也沒有傳說中的螺腥味。心想，料理包都這麼合口味了，現場吃一定更棒！

於是2~3周前，和老婆找了一家離家最近，位在新埔捷運站的「小螺波（板橋店）」，不僅其用餐環境散發新潮復古感，連餐點也讓人眼睛一亮。除傳統口味的配料，還有些創意的搭配，像是「聚寶盆螺螄粉」裡，放入脆皮燒肉、肥腸、椒麻雞。對我這個肉控來說，猶如一碗肉肉聚寶盆，加上其獨特酸香微辣的豐富滋味，真是覺得很好吃又不貴~

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▲影片介紹↑ 影片背景音樂: Sunny 音樂家: @iksonmusic

圖文介紹↓







▲店外觀

「小螺波（板橋店）」，

位在新埔捷運站1 號出口旁。

墨綠底色牆面上，

有大型孔雀與花朵彩繪，

很有東方獨特的新潮美麗氣息~







▲櫃台

感覺帶有新潮的港式茶餐廳氛圍







▲料理包展示架

當初就是有親戚送我們四入的禮盒，

煮來吃後覺得很好吃，

才想說來現場吃，

感覺應該會更棒！







▲用餐環境

有二層用餐區（樓中樓），

整體環境為墨綠色的中式復古華麗風格。

如果只看店外觀與環境，

會誤以為是什麼新潮的網美店，

但賣的卻是，

廣西柳州在地傳統風味小吃〝螺螄粉〞，

有點出乎意外。







▲骨董電視

電視機上方，

擺放了各式醬料。







▲菜單

價位若和拉麵比起來，

我個人是覺得不貴耶～







▲外婆家軟骨蒸籠飯＋B套餐

任一主打系列+120元升級B套餐（小菜、飲料各選1）

我們選了：麻辣香香鴨血、港式鹹檸七







▲外婆家軟骨蒸籠飯

不小一盆的蒸籠飯，

切塊的豬軟骨肋排肉也不少。







▲外婆家軟骨蒸籠飯，特寫

豬肋排軟骨肉份量不少，

軟骨口感入味好吃也好咬，

糯米飯有著荷葉飯與軟骨醬汁的香氣。

個人覺得這道蠻好吃的，

CP值也高。

最後吃不完，

於是打包帶回家。







▲麻辣香香鴨血

口感比不少平價麻辣鍋店的好吃







▲港式鹹檸七

甘草鹹檸檬＋七喜汽水，

我和老婆覺得，

這風味獨特也蠻好喝的。







▲聚寶盆螺螄粉

螺螄粉是廣西柳州的在地風味小吃，

聽說其地位大概有點類似台灣米粉湯。

看到這裡菜單的餐點圖，

感覺很不一樣，

顯得很彭湃豐富。

尤其看到這碗〝聚寶盆螺螄粉〞，

還放了脆皮燒肉、肥腸、椒麻雞，

對我這個肉控來說，

猶如一碗肉肉聚寶盆，

覺得非點它不可！







▲聚寶盆螺螄粉（小酸小辣），湯頭

螺螄粉湯頭，

是由螺螄（其實是石螺）熬煮成，

再加上酸筍、木耳、花生、油炸豆皮...等。







▲聚寶盆螺螄粉，脆脆皮

脆脆皮就是燒臘店的脆皮燒肉。

這不僅皮很香脆 ，

肉4大片且有厚度，

口感比不少燒臘店的好吃多，

吃起來很滿足。







▲聚寶盆螺螄粉，肥腸

滷至軟嫩好吃入味又不失咬勁

★除了脆脆皮、肥腸，

聚寶盆內還有椒麻雞，

結果肉控的我，

吃的太高興忘了拍...







▲聚寶盆螺螄粉，配料

鳥蛋、酸筍、木耳、花生...等







▲聚寶盆螺螄粉，特寫

沒有覺得，

有一般螺螄粉傳說中的螺腥味，

反倒是豐富的酸香微辣風味，

頗合我和老婆口味。

★點餐時先告知酸辣度喜好







▲留影

店家號稱是〝台灣螺螄粉第一品牌〞，

是不是第一名品牌我也不確定，

因為也沒吃過別家。

不過我和老婆，

倒是覺得這蠻合口味，

蠻好吃的，

沒有傳言中，

螺螄粉那讓不少人卻步的螺腥味，

用餐環境與氣氛也不錯。

本來對螺螄粉卻步，

或還沒吃過的朋友們，

可以來試試這家～







▲很有質感的名片

★小螺波（板橋店）

★只收現金

【營業時間】11：00～21：00

【地 址】新北市板橋區文化路一段419之5號1 樓

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