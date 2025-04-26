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【台南住宿】花水木文旅・台南安平住宿推薦 / 在安平市場開啟早晨並鄰近多個安平知名景點的溫馨舒適民宿

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2025-04-26 14:00:00 文字：來自品兒的食旅日常
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來自品兒的食旅日常

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【台南住宿】花水木文旅・台南安平住宿推薦 / 在安平市場開啟

這次來到台南旅遊意外發現一間寶藏民宿，這間花水木文旅位於熱鬧的觀光安平區，整體的木質調裝潢十分溫馨舒適，這裡不僅生活機能方便，步行即可到達多個台南知名景點，還可以晚上逛安平老街，早上逛安平市場，想要旅遊吃美食都方便，是個適合想定點在安平一帶旅遊的旅人入住。

造訪日期：2024/10/19

花水木文旅

這次規劃的有點臨時的台南行，竟然不小心住到一間讓我很滿意的民宿，隱身在安平區巷弄的公寓區中，門面不太顯眼的這棟五層樓白色透天厝，就是我們今天要入住的花水木文旅

花水木文旅

 

花水木文旅

要進去check in時只要按門鈴民宿管家就會馬上來接待，拿到房卡後進出都是用房卡管控

花水木文旅

花水木文旅 環境介紹

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花水木文旅

一進去先告知我們可以停車的地方，是鄰近民宿的台南免費公有停車場，有停車需求的人可以參考這張地圖，我覺得這裡停車位雖然蠻多的，但假日下午過來時也有很多來安平旅遊的遊客停車，車位還是要繞一下，但到晚上就有蠻多空位了

花水木文旅

來參觀一下民宿的大廳，整體是我最喜歡的木質裝潢，一些適合用餐聊天的桌椅擺設，牆面貼著幾張台南美食景點的地圖，看起來簡單卻不失質感

花水木文旅

這間「花水木文旅」座落於台南熱鬧的安平觀光區，步行到安平老街只需2分鐘，知名景點像是台南安平運河遊船、大魚的祝福裝置藝術、安平古堡和安平樹屋都是步行即可抵達的距離，民宿對面就有安平市場，非常適合想要在安平區一帶深度旅遊的人入住

花水木文旅

大廳不僅放著讓人心情平靜的輕音樂，空氣也瀰漫著舒服的香氣，一踏進去時就很喜歡這裡的氛圍

花水木文旅

 

花水木文旅

花水木文旅不僅是台南市政府認證的安心旅宿，也是交通部觀光署認證的好客民宿，住起來就覺得特別安心

花水木文旅

 

 

花水木文旅

住民宿最常擔心的大概是沒有電梯，花水木文旅是間有電梯的民宿，不用擔心搬行李的問題

花水木文旅

 

花水木文旅

民宿還很貼心的將當天附近景點的活動整理在一旁的看板上，像我們這次的台南遊，就是打算去位於台南安平遊憩碼頭的「My MelodyKuromi臺南探險之旅」!!

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蠻驚喜的是民宿的電梯竟然還有用房卡來控管樓層

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花水木文旅 房間介紹

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花水木文旅

這次入住的房型是「公園景觀四人房」，好喜歡下午時分踏進房間時，自然光灑進的感覺，整體空間還算蠻大的

花水木文旅

四人房提供的是兩張花雙人床，民宿還特別強調是採用眾多五星級飯店採用的知名品牌床墊，整體淺色木質調的房間擺設也令人覺得溫馨

花水木文旅

房間另一邊則放有化妝桌椅、小冰箱，桌上還有mini Bar、熱水壺等等，提供的設備蠻齊全的，空間規劃上也蠻舒適的

花水木文旅

化妝桌上的mini Bar有提供茶包、咖啡、礦泉水，剛剛check in時也送了一包連得堂餅家的餅乾做為迎賓點心

花水木文旅

衣架放置的位置在浴室旁的牆面上，但和家人都覺得這個設計有點不好掛多件衣服，算是一個小小缺點

花水木文旅

浴室是乾濕分離設計空間蠻大的，沐浴、洗髮乳是使用上山採藥的產品

花水木文旅

看官網介紹才知道浴室設計原來是有巧思的，為了呼應安平的異國風情，選用西班牙與義大利進口花磚來打造

花水木文旅

另外也特別喜歡窗前放著單人沙發和小茶几的小空間，在這裡曬著台南的陽光，滑手機吃東西感覺好愜意，公園景的房間採光真的是很好

花水木文旅

望出窗外看到的是是對面的石門公園景觀，另外因為對面就是市場，一大早可能就會有各種聲響，但不用擔心這裡是使用靜音窗，外面即使有噪音也不會被打擾

花水木文旅

花水木文旅 附近早餐

花水木文旅

雖然花水木文旅沒有提供早餐，但民宿很貼心的在房間放著一本安平區的景點、美食攻略，不知道吃什麼的時候跟著上面走就對了

花水木文旅

民宿對面就是安平市場真的是一件很方便的事情，一早為了覓食在附近逛逛，融入安平居民的日常也是個有趣的體驗

花水木文旅

一早附近賣吃得店家真的很多，不怕買不到食物只怕會選擇障礙，最後我們買了安平市場內的陳家清蒸蝦仁肉圓，和附近的徐媽媽早點作為早餐，用在地美食開啟早晨真是美好

花水木文旅

要退房時如果櫃檯還沒有人，只要放在房卡放置盒即可

花水木文旅

這次來台南的主要目的就是去台南安平遊憩碼頭，看美樂蒂和庫洛米的大型氣球，這次住在這裡直接步行到會場真的很近，讓我晚上的燈光秀到早上的充氣過程都能看好看滿，且停好車後都不用移動就能逛安平真的很方便

【台南住宿】花水木文旅・台南安平住宿推薦 / 在安平市場開啟

可以晚上逛安平老街，早上逛安平市場的花水木文旅不僅地理位置好，房間整體也都很舒適，未來有機會來到安平會想優先選擇入住的地方!!

 

花水木文旅 住宿資訊

地點：花水木文旅

地址：台南市安平區效忠街12-6號

電話： 0965-667-000

其他：附近有免費公有停車場

相關網站：官網FB粉專

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花水木文旅(臺南市民宿239號)

phone0965-667-000
place台南市安平區效忠街12-6號
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