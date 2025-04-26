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雲林美食推薦：阿國獅魷魚羹，80年老店經典銅板美味，附設停車場超便利

2025-04-26 16:14:00 文字：饅頭弟
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饅頭弟

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台南美食一直是許多人來到台南旅遊的主要原因之一

而阿國獅魷魚羹更是台南必吃的老字號小吃之一這間老店擁有80年歷史

其傳承多年的魷魚羹風味獨特且濃郁，並且仍以銅板價格回饋顧客，成為許多在地居民和遊客的心頭好

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若是計畫來台南旅遊，別錯過台南在地美食的代表「阿國獅魷魚羹」

無論是當地居民還是外地遊客，大家都會特地來品味這份台南小吃的經典風味

這家店秉持銅板價小吃的理念，用平價卻用心的餐點，為每一位食客帶來最棒的用餐體驗

雲林美食推薦：阿國獅魷魚羹，80年老店經典銅板美味，附設停車場超便利阿國獅魷魚羹

地址：雲林縣斗六市大同路112

營業時間：09:30-19:30(週三公休)

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這碗魷魚羹麵真的是來阿國獅必點！麵條吸滿香濃湯頭，搭配脆彈的魷魚塊，每一口都令人驚艷

尤其是湯頭，選用新鮮的食材熬煮，讓羹湯香氣四溢

這就是地道的台南小吃，不僅能填飽肚子，還讓味蕾感受到傳統台南的溫暖

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阿國獅魷魚羹的辣粉絕對是店裡的靈魂醬料，一勺加入魷魚羹麵裡，瞬間讓味道豐富得更上一層樓

這辣粉帶著獨特的香氣，不僅提升了湯頭的濃郁，也完美平衡了魷魚的鮮甜與麵條的彈牙口感，讓每一口都充滿層次感

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來到阿國獅魷魚羹，除了必點的魷魚羹麵和靈魂辣粉外，還有一系列小菜真的是「盎播點」

各種銅板價小菜不僅能解膩，還能為味覺增添驚喜，讓整頓台南美食體驗更豐富

皮蛋豆腐：滑嫩的豆腐配上濃郁皮蛋，搭配些微醬汁，入口即化，簡單又滿足

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小黃瓜：清脆爽口，解膩的好選擇，搭配魷魚羹一起吃，口感層次更佳

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海帶：軟嫩Q彈、鹹香好滋味，既開胃又增添風味

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爆漿豆干：外脆內嫩，咬一口就能感受到內餡爆漿的驚喜，讓人忍不住再來一盤

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燙青菜：健康又解膩，沾上蒜蓉醬，吃起來特別清爽

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菜單

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阿國獅魷魚羹的用餐環境也是一大亮點，寬敞又明亮的空間讓人倍感舒適

無論是家庭聚餐還是朋友聚會，都能在這裡放鬆地享用每道美食

這種貼心設計不僅讓人吃得開心，也增添了幾分溫馨的氛圍

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阿國獅魷魚羹不僅是台南在地居民心中的經典小吃，更是許多美食節目必訪的老字號店家

多次登上知名電視節目和美食頻道，讓這家80年老店魷魚羹麵和小菜更廣為人知，也吸引了各地美食愛好者專程前來

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阿國獅魷魚羹還貼心地設有停車場，讓來這裡的客人不用擔心停車問題，輕鬆享受美食

對於開車來台南旅遊的朋友們來說，這種附有停車場的美食點絕對是加分的選擇

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阿國獅魷魚羹不僅是80年的歷史見證，更是台南美食文化的縮影

來這裡，不僅能嚐到經典台南小吃，也能感受到台南老店美食的魅力

如果你正在尋找台南必吃小吃或是想要體驗地道的台南味，不妨來到阿國獅，這裡的魷魚羹絕對會讓你滿載而歸

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阿國獅嘴大王魷魚羹

phone05-5364010
place雲林縣斗六市大同路112號
4.06 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.08
服務品質
4.04
裝潢氣氛
4.04
CP值
4.04
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