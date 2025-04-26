景美是吉景觀咖啡餐廳，位於台南楠西海拔約六百多公尺的梅嶺山脊，這裡居高臨下視野遼闊擁有 180度山景，山巒疊翠間能眺望楠西及玉井街景，傍晚時分還能欣賞日落夕照美景。「天空之心」一個心型造景座落在崖邊，是梅嶺風景區最具人氣的打卡點。和食套餐中的梅醬烤雞腿與薑黃唐揚雞，以梅嶺在地生產的梅醬與薑黃入菜形成特色。



景美是吉景觀咖啡餐廳，庭園入口一座芒草屋頂木門，搭配白字「景美是吉」木招牌，巧妙的聚焦遊客的眼球。



視線往左延伸，崖邊一座「天空之心」觀景台，愛心拍照藝術裝置彷彿由連綿山巒間竄出，懸浮於湛藍天空之中。



一條石階小徑緩緩上升，黑色的鐵皮主建築透過開窗設計，除了引入自然光於室內，也擺脫人們對鐵皮屋的既有印象。



淺藍色調的室內空間有自然光投入，多盞高低不一散發著溫暖黃光的燈籠，牆面彩繪大型花卉圖案，讓風塵僕僕一路上山的疲憊立即獲得洗滌。



景美是吉用餐環境寬敞舒適，大片落地窗有 180度山景。



窗景第一排的位置最搶手，品嚐美味餐點的當下，還能遠眺山巒美景。



半開放式包廂座位，很適合家庭聚餐或朋友聚會。



室外展望台用餐區也很熱門，這裡居高臨下視野遼闊擁有 180度山景。



俯瞰整個山谷，山巒疊翠間能眺望楠西及玉井街景，傍晚時分還能欣賞日落夕照美景。



在此小坐靜享片刻悠閒，滿眼的青翠能讓整天盯著手機的眼睛睫狀肌，獲得充分的舒緩，平日案牘勞形的心更能獲得療癒。



「天空之心」是景美是吉最熱門的網美取景點，以湛藍天空為底色，用起伏的山巒為背景，只要簡單的姿勢就能拍出人、天、山同框的美照。



景美是吉的餐點以和食套餐 (附小菜、湯、水果) 為主項，選項中的梅醬烤雞腿 (照片) 與薑黃唐揚雞，以梅嶺在地生產的梅醬與薑黃入菜形成特色。



薑黃唐揚雞



和食套餐除了二種雞肉料理外，還有味噌烤鮭魚、法式豬腿排與紅酒燉牛肉等三種選項。

套餐附飲料一杯 (紅茶、綠茶、梅子醋，冷/熱可選)，加價 100元即可升級豪華餐，可選 150元飲料加套餐甜點 (四選一)。照片：仙楂洛神花茶、曇天 (檸檬柚子茶為基底，添加手工梅子凍) 與套餐甜點梅子凍。



景美是吉景觀咖啡餐廳

地址：台南市楠西區香蕉山28之3

電話： 06 575 4395

營業時間： 週一、週五 11:00-19:00 / 週六、週日 11:00-19:30 (公休：週二、週三、週四)

特別規定：僅現金支付，個人最低消費限制150元，120公分以下兒童免低消。

FB 專頁，搜尋：景美是吉

大眾運輸：玉井轉運站或楠西區公所搭乘大台南公車綠22 (玉井 - 梅嶺)，或台灣好行 - 梅嶺線 (玉井 - 梅嶺，假日行駛) 前往梅嶺風景區，梅嶺站下車步行可達。

邀約：台南市政府觀光旅遊局「台南山區特色景觀暨產業踩線團」

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