說到近期最受關注的日料新勢力「旼禾日本料理」絕對榜上有名

採全預約制、主打一人一席的精緻無菜單料理 提供午餐與晚餐兩種時段、菜色隨季節調整、

共高達17道料理，讓人一次飽嚐從台灣在地到日本頂級漁獲的豐富味覺饗宴

原文: 台中高質感日料新星「旼禾」登場！藏身台中北區的預約制無菜單料理！17道驚喜好菜 每一口都值得期待

旼禾在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:旼禾

旼禾電話:0909-298-248

旼禾營業時間:⏰午餐｜12:30 - 14:30（約11-13道） ⏰晚餐｜18:30 - 20:30（約17道） （不定期公休，粉專公告為主）

線上訂位: 點我

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旼禾地址:404台中市北區西屯路一段248號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以旼禾為主

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說到近期最令人期待的日料新星 YUNO絕對要大推這間隱藏在台中北區西屯路一段的預約制日式無菜單料理 《旼禾》

從低調沈穩的灰色牆面、木質門扇與木牌開始 就讓人有種來到日劇裡小料亭的錯覺

主打一人一席、全預約制、無菜單料理體驗 依照季節變化推出11～17道料理組合 結合台灣在地好物與日本空運漁獲

每一道都充滿驚喜與溫度 不僅吃得到用心 還能品嚐到日本料理師傅職人的技與美感 這次YUNO就要帶大家一起開箱完整的晚間套餐體驗 吃進心坎裡的全紀錄

推開低調又帶點神秘的木門後 迎面而來的是一個安靜而沈穩的空間 吧台前一字排開的座位 配上木質色調與柔和燈光

讓人不自覺放慢腳步、收起喧鬧 準備好用五感迎接今晚的料理饗宴 牆上滿滿的清酒 以及那片宛如置身深海的投影牆景

讓整間店彷彿成為一場日式美學×職人料理的藝術展演空間 這裡沒有多餘裝飾 卻有一種溫柔的儀式感

每一個座位前都已經整齊擺上了日式陶瓷餐具、筷架與紙巾盒

從器皿選用到擺設方式 都能感受到店家的細膩用心

在吧台一側 低調閃耀著光澤的清酒櫃靜靜佇立 裡頭陳列的 是來自日本各地的職人清酒 不論是果香濃郁還是酒體乾淨通透

都能在這裡找到 如果你和YUNO一樣 喜歡在用餐時來一杯搭餐酒 那麼在《旼禾》你會感受到清酒與每一道料理相互呼應的魔力

有時是一口酒讓你更感受到食材的鮮甜、有時是一道料理提升了酒的香氣與層次

這 就是無菜單料理最迷人的地方 味蕾的即興對話 每一次都獨一無二

YUNO在此提醒大家未滿18歲禁止飲酒



喝酒不開車 開車不喝酒

飲酒過量有害身心健康

椅子下方整齊擺放著每位客人專屬的置物籃 不用擔心包包沒地方放

旼禾價位

午餐｜12:30 - 14:30（約11-13道）

晚餐｜18:30 - 20:30（約17道）

價格｜午 $1600 晚 $2300 + 10% 服務費 預付訂金500元 全預約制 亦提供25000元包場方案（不含酒水）

旼禾｜南非國寶茶、滷花生、荔枝醃蘿蔔

南非國寶茶口感甘醇 清新柔順 是讓味蕾先暖場的最佳選擇

滷花生、荔枝醃蘿蔔也都酸甜適口 扮演很不錯的解膩效果

旼禾｜澎湖花枝

這道真的超級厲害 主廚選用來自澎湖的新鮮花枝 再以純手工切超過百刀 花枝細緻到幾乎入口即化 口感Q彈卻又綿密

不帶一絲腥味 搭配上細緻的白色起司絲 整體風味溫潤中帶點鹹香 彷彿在嘴裡綻放一朵海的奶酪花

另一款則放上濃郁海膽 奢華感直接爆表 海膽的鮮甜與花枝的細緻完美融合 讓人一口吞下瞬間幸福感飆升

視覺、味覺、口感三重享受 從這一道開始就讓人驚艷不已 也讓今晚的期待值直接拉滿

旼禾｜日本天草鯛

雙重吃法 一魚兩味 第一塊沾上昆布鹽 襯出鯛魚原味的清甜

第二塊搭配芥末入口 帶出脂香與微嗆的完美平衡 重點是魚皮竟然酥酥脆脆 有夠特別

旼禾｜石老魚(鶯歌魚)

主廚選用肉質細嫩的石老魚 將魚皮煎至微微焦脆、香氣四溢 單看就讓人忍不住動筷

底部搭配的是特製的毛豆豆漿醬 溫潤綿滑中帶有甲殼類與貝類的自然鮮香

味道層次豐富卻又不搶戲 完美地襯托出魚肉的甜

旼禾｜宜蘭鬼蝦

來自宜蘭的大溪新鮮鬼蝦 肉質晶瑩剔透 口感Q彈又帶點黏滑感 入口的瞬間有種高級生蝦刺身的滿足

底下搭配的是特製蛋黃醬油與巴西堅果碎 一入口是蝦肉本身的甜與彈 尾韻浮出一抹淡淡的奶香與堅果香氣

旼禾｜日本兵庫生蠔

來自日本的鮮美兵庫生蠔 在《旼禾》被賦予了截然不同的優雅風格 主廚選用無籽葡萄入菜 搭配以水果醋調製而成的特製醋凍

並點綴幾片食用玫瑰花瓣 不只是味道 就連視覺也像藝術品 入口先是生蠔本身滑嫩鮮甜的海味 接著慢慢轉為果香的清新、花香的柔和

這樣的搭配讓整道菜不只不腥 還意外地爽口又充滿層次感

旼禾｜草蝦米果春捲

這道絕對是全場「最吸睛」代表 上頭是草蝦包裹七彩米果炸成的酥脆外衣 口感卡滋卡滋 鹹香不膩

底下則是包入新鮮吻仔魚的迷你春捲 薄薄炸皮包著魚鮮 兩種酥炸口感一次滿足 加上點綴的辣椒絲與菇菇天婦羅

不只是味道有層次 視覺上也繽紛有趣 是那種拍照拍不停、吃完還想續一份的驚喜料理

旼禾｜日本螢烏賊

這道使用的是日本螢烏賊 像是日本的藍眼淚 外型小巧精緻 口感卻意外細緻 彷彿在口中悄悄融化

搭配了主廚自製的南瓜醬 微微的甜味剛好能襯托出螢烏賊特有的鮮甜與海味

旁邊還有清爽的千刀小黃瓜做搭配 吃起來不膩口 反而有種開胃感

旼禾｜龜山島剝皮魚

這道乍看清爽 實則暗藏濃郁靈魂 主廚選用肉質細嫩的龜山島剝皮魚 佐上主廚以魚肝與味噌調製的特製醬料 鹹香中帶點內臟系的深沉香氣

魚肉柔軟滑嫩、毫無腥味 搭配那抹微厚的肝香味噌醬 入口瞬間激起味蕾衝擊 就像在日料裡偷吃到一道法式醬汁料理的感覺

溫和中藏著個性 濃淡拿捏得剛剛好 這道絕對是「懂吃的人會點頭的細節」 有感有記憶

旼禾｜ 雲林鰻魚

這道是YUNO當天最感動的一品之一 選用雲林在地白鰻 不同於傳統蒲燒口味 這裡吃得到的是更接近食材本質的鰻魚美味

點餐後主廚才將整條鰻魚以超過200度高溫 逐步將魚皮烤到酥脆、魚肉內裡仍保有水嫩油潤感 這道看似簡單的呈現

實則經過層層控火與時間洗禮 完全體現主廚的職人功力 搭配綿密的山藥泥與微嗆的芥末醬 滑順中有層次 香氣中帶清爽

最後灑上日本萬能蔥 增添一抹辛香 從外觀、口感到餘韻 全都讓人驚嘆：原來鰻魚可以這麼有靈魂

旼禾｜ 花東土魠魚

選用來自花東的新鮮土魠魚 油脂豐富、肉質厚實 搭配主廚特調的水果醋製成的醋凍 微酸清爽 恰好中和魚肉的油潤

再灑上香氣逼人的酥炸蒜酥 第一口咬下就能感受到醋香×魚鮮×蒜酥的完美三重奏 層次感超豐富

旼禾｜ 三點鰹

這道真的超有記憶點 選用脂香濃郁的三點鰹魚以稻草進行煙燻處理 帶出一種樸實卻奔放的香氣 一聞就讓人食指大動

特別的是旁邊還搭配了清甜的哈密瓜塊與薄片雪鹽 這個雪鹽是由鹽巴與澱粉混合製成 入口不會過鹹 而是帶有淡淡甘味

用來提升魚肉的層次剛剛好 煙香、甜香與鹹味三方交織 整體味覺衝擊卻又意外和諧

旼禾｜紹興鮑魚

主角是Q彈厚實的鮑魚 搭配紹興醬汁 酒香淡雅、毫不搶戲 反而讓海味更有深度 配料更是豐富：青椒、蘑菇、娃娃菜與馬鈴薯一起上桌

每一樣都恰到好處 咬下鮑魚後 能用不同的蔬菜搭出多層次口感 這是一道可以從第一口吃到最後一口都不膩 甚至會想再來一份的作品

旼禾｜ 竹莢魚握壽司

油脂含量剛剛好 入口滑順不腥 魚肉紋理細緻 搭配的是主廚特別選用的日本萬能蔥與一抹清新嫩薑泥 讓整體味道更有層次 也更加爽口

旼禾｜ 日本鮪魚中腹

選用的是日本鮪魚中腹 油脂分布美到像大理石 柔嫩入口即化 上頭再放上來自北海道的濃郁海膽

一入口海洋奶油感瞬間滿溢整個口腔 這是那種吃完會想閉上眼睛靜靜回味的「夢幻逸品」一口吃下只有一個念頭：可以再來一貫嗎

旼禾｜金鯧魚釜飯×鮭魚卵

這碗釜飯一上桌 香氣就直接爆開 根本是一鍋會讓人忍不住說出「哇～」的美味寶盒

主廚使用烤過的魚骨熬製高湯代替清水來煮飯 這就是那個「聞起來就知道很厲害」的秘密武器

米飯吸飽了金鯧魚油脂與湯底的濃郁香氣 再加入自家醃製的鮭魚卵與一抹照燒醬提味

一口下去鹹香鮮甜層層堆疊 重點是：熱騰騰入口超滿足 就算放涼後也完全不失風味

旼禾｜味噌湯

清清爽爽 讓整餐的味蕾做個溫柔的ending

旼禾｜流心巴斯克

流心巴斯克×雪片鹽外皮焦香、內餡濕潤還會流心 搭配雪片鹽 甜中帶鹹 超！犯！規！

旼禾的整體體驗讓人印象深刻 從環境氛圍、食材選用、料理順序到擺盤美學 每一處都看得出職人精神

如果你也愛無菜單料理的驚喜感、喜歡細緻海味與精緻創意的搭配「旼禾」絕對值得你親自預約體驗一次

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