想在台中吃到以螃蟹為主角的無菜單日料？這間開幕至今依然超難訂的【蟹割烹】絕對要筆記起來

店內環境有質感 料理更是誠意爆棚 一整套13道料理從前菜、炭燒、手卷、釜飯到甜點

每道都以細緻擺盤與層次口感抓住味蕾 美到就像藝術品 搭配板前座位還能近距離欣賞主廚手藝 完全是老饕夢幻享受

原文: 蟹割烹｜專為螃蟹控打造！13道無菜單料理奢華到炸 直攻味蕾最深處 每道都想拍照打卡。菜單價位(2025台中無菜單日料推薦)

蟹割烹在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:蟹割烹

蟹割烹電話:0919-717-769

蟹割烹營業時間:第一輪可於17:45入座，最晚18:00抵達，用餐時間到20:00第二輪可於20:15入座（如想喝酒或比較不趕時間，可選第二輪） 日、一公休



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蟹割烹地址:台中市西屯區逢明街196號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以蟹割烹為主

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藏在台中逢明街的隱藏系高級日料 外觀低調極簡 像極了日本深夜巷弄中的名店

這裡就是近期讓YUNO吃到靈魂顫抖的「蟹割烹」主打螃蟹主題無菜單料理 每道菜都像藝術品一樣令人讚嘆

走進店內 瞬間被這靜謐溫潤的日式空間包圍L型板前吧檯設計 能近距離欣賞主廚精湛刀工與擺盤 每道料理彷彿現場演出藝術秀

座位不多 僅開放10席 全預約制 靜靜坐著等待第一道菜上桌的片刻

店裡還設有兩間包廂 適合親友聚餐、慶生小聚 包廂共兩間 每間最多可容納6位 兩間包廂可打通 每間包廂低消新台幣2萬5千元+10%

蟹割烹 目前提供兩種套餐餐價 採預約制

$3600-旬蟹割烹套餐

$6800-板前現殺活體松葉蟹套餐

以上套餐皆需加收10%服務費

蟹割烹｜柚子酒&高山茶

入座後先來一杯香氣撲鼻的柚子酒 微甜不膩 有種開啟味蕾的清新感

餐點搭配回甘的高山茶 暖胃又舒心 讓人期待後續料理上桌

YUNO在此提醒大家未滿18歲禁止飲酒



喝酒不開車 開車不喝酒

飲酒過量有害身心健康

蟹割烹｜蟹甲羅螢烏賊蟹醋凍

一上桌就像夢境般美麗 乾冰氤氳霧氣間 甲羅殼中盛裝來自富士山的螢烏賊 搭配細絲蟹肉、自製醋凍與紫蘇花點綴

螢烏賊入口Q彈鮮甜 蟹醋凍酸香清爽 滑進嘴裡瞬間打開味蕾 還沒正式進入主菜就已經讓YUNO心花怒放

蟹割烹｜干貝蟹肉茶碗蒸

這碗看似簡單的茶碗蒸 YUNO真心覺得是「低調的華麗代表」滑嫩的蒸蛋如絲綢般入口即化 藏著滿滿鮮甜蟹肉與飽滿干貝

頂部再點綴些許山葵與花瓣 細節整個拉滿 芥末的微辛提味恰到好處 完美襯托出食材原味 溫潤又鮮美 是那種讓人一口接一口的好味道

蟹割烹｜刺身盛合（真鯛、青甘、軟絲）

這道生魚片盛合 真想幫它頒個「視覺獎」每一片魚肉都閃耀著自然光澤 宛如珠寶般細緻 擺盤也像藝術品一樣細膩

這天吃到的是日本真鯛佐魚子醬 口感細緻滑嫩 魚子醬鹹香讓整體多了奢華層次感 澎湖軟絲 新鮮到發亮 微微黏彈的口感吃起來超清爽

日本青甘搭配柚子胡椒 青甘的油脂遇上柚香微辣 一口瞬間戀愛 搭配紫蘇花、紅蘿蔔花片與金桔 彷彿把整個春天都盛在這一碗裡

蟹割烹｜炭燒鱈場蟹

主廚親手現場炭烤肥美鱈場蟹腳 那炭火焦香與海味融合的瞬間 一上桌 香氣就撲鼻而來

蟹肉飽滿到像「結實的絲綢」每一塊都Q彈細嫩 咬下去是那種「不須沾醬就完美」的鮮甜 保水度抓得超精準完全沒有柴感

這就是此行的高潮之一「看得到炭火、聽得到滋滋聲、吃得到極致海味」 這不只是一道料理 是一場海味的即時表演

蟹割烹｜蟹海膽藍天使蝦手卷

北海道海膽、現撥蟹肉與炸藍天使蝦肉 堆得像小山般奢華 最後包進香脆現烤海苔 一上桌就是視覺與嗅覺的雙暴擊

一口咬下 海膽的綿密、蟹肉的鮮甜、藍天使蝦的彈牙就在嘴裡翻騰 像被瞬間傳送到北海道港口那樣的感動

是那種會讓人突然安靜下來、只想閉眼慢嚐的海味神品 內心OS：「這不是吃飯 這是神明在寵我啊」

蟹割烹｜味噌蒲葉燒伊比利豬

在這場以螃蟹為主的盛宴中 這道伊比利豬竟然意外搶戲 厚切伊比利豬肉鋪上濃郁味噌醬與柔滑山藥泥 包裹在焦香的蒲葉中慢火炙烤

一打開就是濃郁香氣撲鼻而來 伊比利豬本身油脂豐厚卻不膩 味噌鹹香濃厚 山藥泥則負責平衡口感 加上那顆酸甜醃漬楊梅畫龍點睛

超解膩 層次豐富得讓人驚喜 私心覺得這是套餐裡最反差萌的一道 一口肉一口梅 完全抓住味蕾的節奏

蟹割烹｜蟹水雲（沖繩海藻 × 紫蘇醋）

在連番的鮮蟹攻勢後 這碗清爽的「蟹水雲」簡直是味蕾的救贖 主廚嚴選來自沖繩的水雲海藻 加入細絲蟹肉 再以紫蘇醋調味

點綴上花瓣與金箔 連顏值都清新優雅 吃起來微酸滑溜、冰涼爽口

像是一陣海風輕輕吹過味蕾 在重口之後剛剛好 reset 味覺狀態 這道真的可以單點當夏季限定 清爽、漂亮、還超解膩

蟹割烹｜鹽烤秋姑魚

主廚選用秋姑魚（老爺魚）進行炭火鹽烤 外皮烤得金黃酥香、魚肉細緻綿柔 保有豐富油脂卻不膩口 搭配栗子地瓜與兩顆金黃銀杏

香氣濃郁中帶一絲甜潤 最驚喜的是一旁的蕪菁醬（結頭菜醬）那股清甜滑順恰到好處地中和了鹽香 為整道料理畫下溫潤收尾

蟹割烹｜蟹肉鮭魚卵甲羅燒

滿滿蟹肉與晶亮鮭魚卵盛在蟹殼中 經炙燒後釋放濃郁鮮香

蟹肉纖細甜美、鮭魚卵啵啵爆汁 每一口都是海洋的精華精華精華（重要所以說三次）

這是一道讓人不顧儀態也要用筷子吃到最後一粒的邪惡存在

蟹割烹｜松露起司蟹卷

春捲外皮炸得香酥薄脆 咬下去會聽到「咔滋」聲 裡頭包的是滿滿誠意 蟹肉、蘆筍、菇類、紫蘇葉、魚子醬與松露起司

還附上一旁滑順的塔塔醬可沾 松露香氣從咬開那刻就霸道地佔據鼻腔 蟹肉的鮮、菇類的多汁、蘆筍的爽口

每一口都是層層交疊的快樂感 這道一定要熱熱吃 冷掉會對不起它的靈魂

蟹割烹｜蟹釜飯

來到尾聲 YUNO原本以為自己已經飽到天靈蓋 沒想到看到這鍋華麗的「蟹釜飯」時 胃口瞬間被喚醒

整鍋鋪滿鮮甜蟹肉、晶瑩剔透的鮭魚卵 還撒上金黃菊花瓣與萬能蔥點綴 光是視覺就讓人驚呼 主廚以柴魚高湯與香菇醬油慢火炊煮米飯 粒粒分明、帶有淡淡鍋巴香

完美吸附湯汁精華 一口咬下鹹香溫潤、層次豐富 不只是飽足收尾 更像是一場味蕾的最終盛宴 令人流連忘返

蟹割烹｜蛤蠣清湯

簡約卻高雅的清湯 用新鮮蛤蠣熬煮成高湯 入口鮮甜不腥 是完美的收尾暖湯 喝完這一碗 整個胃都覺得被溫柔擁抱

蟹割烹｜巴斯克蛋糕（焙茶風味）

焙茶風味的巴斯克蛋糕 外酥內濕潤 茶香中帶點焦糖感 是那種「大人系甜點」作為這場奢華蟹宴的句點 完美！

蟹割烹的每一道料理都藏著主廚的巧思與美學 食材新鮮、調味精準 從冷食到熟食節奏恰到好處

加上價位超值（$3600起跳的套餐就有13道）、服務到位、用餐體驗舒適 真的沒話說 推薦給所有日料控、螃蟹控、無菜單控！

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