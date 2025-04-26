桂山聖堂，位於韓國大邱市中心，是天主教大邱總教區的主教座堂，原本就是熱門景點以及天主教徒的重要朝聖地，近來又火了一波——大熱韓劇《苦盡柑來遇見你》，IU飾演的金明結婚的場景，就選在這裡拍攝！賞楓之旅最後一天臨上飛機前，我們也來到這裡，算是有跟上這波熱潮。

↓桂山聖堂位於大邱中區桂山五岔路口，不過我一下車除了注意街景，發現對街有一棟美麗的雙塔白色教堂，差點誤認，卻原來是大邱首座基督教禮拜堂【大邱第一教會】新堂(原第一教會在其後方)。

↓和桂山聖堂隔街對望，一分鐘路程之遙。

↓轉身，眼前紅色磚造的哥德式建築才是【桂山聖堂】，建於1902年，是韓國最古老的哥德式建築之一。

↓尖塔與尖拱窗，高聳的立面與垂直線條強調對稱的建築結構。雙塔設計，使教堂正立面形成穩重且莊嚴的畫面。而鐘樓，在每天上午6點、正午12點、下午6點的三鐘時間，都會傳出鐘響，予人彷彿置身歐洲的錯覺。。

↓教堂前有耶穌受難的銅雕。玫瑰花窗實在非常優美，象徵著「完美與永恆」，也對應中世紀神學觀中神所創造的宇宙秩序與和諧。

↓庭院裡種植了玫瑰花，不但呼應「玫瑰花窗」，也營造一個祈禱、沉思的神聖氛圍，是一種「聖母園」的隱喻再現。粉玫瑰，象徵慈悲與感恩。

↓紅玫瑰，代表著殉道、愛與犧牲。

↓有台灣遊客穿著傳統韓服來拍照，原來服裝在附近就可以租借。

【桂山聖堂】氣氛莊嚴又安靜，門扉感覺厚重，神聖氣場令人不敢推門，現在想來，真是扼腕啊！其實平日白天的非禮拜時間，或許可以輕輕推開門看一眼。《苦盡柑來遇見你》在台灣Netflex上架的時間是3/25，也就是說，我們來的時候正是《苦》劇的拍攝或後製階段，簡直是「命中註定的踩點之旅」啊！

老實說，我很艱難地追到第12集。這部戲，一開場就已經將結局先透露了，全劇劇情跳來跳去，一下現在一下過去一下夢境，其實已經讓人毫無懸念。而朴寶劍的戲份竟然只有6集？！簡直詐騙！但是看到桂山聖堂的婚禮戲劇照，「梁寬植」這個令人心疼的寵妻魔人最終有牽女兒的手進教堂，那好吧，我會把最後四集看完。

短暫停留，其實我們已經又回到行程第一天的地鐵《半月堂站》附近，汗蒸幕是在地鐵1號出口，【桂山聖堂】則是在18號出口這邊。

↓五岔路口的《大邱近代歷史胡同導覽雕塑》，設計靈感來自「城市記憶的疊層」，表面是紅色透明壓克力柱體，中間呈現過往建築或街道影像，底座則標示出大邱近代胡同的歷史路線圖，結合導了覽、歷史介紹與裝置藝術功能。遊客可從這裡出發，沿著地上的路線走訪各大近代遺址。在夜晚，紅柱會發光，因此也常成為旅人打卡的地標。我們接下來，就要往東城路，第一天中午吃「人蔘雞湯」的方向前進。

↓青蘿之丘上宏偉聖潔的第一教會新堂還是那麼醒目，現在寫文章查資料才驚覺，通往第一教會新堂的階梯，正是韓劇《金秘書為何那樣》的拍攝場景！

朴寶劍的《雲畫的月光》，也有來這邊取景，啊～尖叫！才一分鐘的路程，我們竟然沒有走過來，崩潰！

↓走在歷史路線上，也有桂山聖堂的馬賽克拼貼牆。

↓來到「故宅文化巷弄（고택문화골목）」，過去就是李相和故居（詩人之家）和徐相敦故居（畫家之家）。

↓熱門打卡壁畫牆，是根據李相和的詩作為主題創作的插畫風場景，畫中也呈現了桂山聖堂和故居的傳統韓屋。周遭「近代文化散步路線」，文藝氛圍濃厚。

↓「近代巷弄觀光攝影比賽」的得獎作品展示牆，透過遊客、當地人或藝術家的視角，呈現了不同人眼中大邱近代巷弄的風情與轉變。

好可惜，我們也沒再走過去看一眼故居。而租借韓服的店家，也就在巷內。

附近其實還有許多值得逗留的知名景點，唉唷，再說下去難道又要再來一次？旅途中的每點小遺憾，未始不是來日旅程重啟的動力？不過旅途還未敘述的故事，仍有許多許多，還要說未完待續。

大邱【桂山聖堂】：

地址：大邱廣域市中區西城路10(대구광역시중구서성로 10)

電話：+82-53-254-2300

免門票

交通資訊：大邱地鐵「半月堂站반월당역」18號出口

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