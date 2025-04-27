台北眷村美食吃起來！南京復興站周邊美食推薦，老北京炸醬麵，隱身於敦化北路的巷弄內。老闆是北京人，提供口味道地的手工炸醬麵、豆干包冬粉湯以及滷豆腐等平價美食。
手工炸醬麵袁彬大推，麵條滑順Q彈，裹上濃厚炸醬，口感鹹香，爽脆小黃瓜絲可以解膩，讓愛吃乾麵、炸醬麵的袁彬吃的很過癮。
老北京炸醬麵的環境
老北京炸醬麵位於敦化北路120巷內，鄰近IKEA敦北店，離捷運南京復興站7號出口7分鐘腳程，再走幾步就可以瞧見行天宮附設玄空圖書館。
店面左側是作業區，跟用餐區有所區隔，抬頭就可以瞧見菜單，還有一面白底紅字的招牌。
牆上除了有宣傳宅配料理包的海報，還有產品責任保險證明。
用餐區座位不多，約20個人，除了可以看到寫有老北京炸醬麵的衛生紙盒，還有獨門辣醬，袁彬跟友人只加了一匙，辣到快噴火了。
老北京炸醬麵的料理
招牌手工炸醬麵
老北京炸醬麵的招牌手工炸醬麵使用的是手工麵條，吃起來口感Q彈，炸醬用的16種配料都是從北京空運而來，還加上滿滿的小黃瓜絲。
將麵條、炸醬跟小黃瓜絲進行攪拌，醬香濃郁，以爽脆的小黃瓜做襯托，不會感到死鹹。
滷豆腐
豆腐經過滷製，吃起來口感滑嫩，味道超好。
豆干包冬粉湯
豆干包超大顆，吃起來內餡鮮美，冬粉湯湯頭濃郁醇厚，冬粉口感Q彈富有嚼勁。
燙青菜
加了油蔥的燙大陸妹，吃起來滋味爽口，香氣誘人。
老北京炸醬麵的菜單
老北京炸醬麵的資訊
- 老北京炸醬麵
- 評分： / 4.3
- 地址：105台北市松山區敦化北路120巷7弄5號( 地圖 )
- 電話：02 2545 3131
- 營業時間
星期一: 11:00 – 15:00, 16:30 – 19:30,
星期二: 11:00 – 15:00, 16:30 – 19:30,
星期三: 11:00 – 15:00, 16:30 – 19:30,
星期四: 11:00 – 15:00, 16:30 – 19:30,
星期五: 11:00 – 15:00, 16:30 – 19:30,
星期六: 休息,
星期日: 休息
- 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
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