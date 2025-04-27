手工炸醬麵袁彬大推，麵條滑順Q彈，裹上濃厚炸醬，口感鹹香，爽脆小黃瓜絲可以解膩，讓愛吃乾麵、炸醬麵的袁彬吃的很過癮。

老北京炸醬麵的環境

店面左側是作業區，跟用餐區有所區隔，抬頭就可以瞧見菜單，還有一面白底紅字的招牌。

牆上除了有宣傳宅配料理包的海報，還有產品責任保險證明。

用餐區座位不多，約20個人，除了可以看到寫有老北京炸醬麵的衛生紙盒，還有獨門辣醬，袁彬跟友人只加了一匙，辣到快噴火了。

老北京炸醬麵的料理

招牌手工炸醬麵

將麵條、炸醬跟小黃瓜絲進行攪拌，醬香濃郁，以爽脆的小黃瓜做襯托，不會感到死鹹。

滷豆腐

豆腐經過滷製，吃起來口感滑嫩，味道超好。

豆干包冬粉湯

豆干包超大顆，吃起來內餡鮮美，冬粉湯湯頭濃郁醇厚，冬粉口感Q彈富有嚼勁。

燙青菜

加了油蔥的燙大陸妹，吃起來滋味爽口，香氣誘人。

老北京炸醬麵的菜單

老北京炸醬麵的資訊

老北京炸醬麵

評分： / 4.3

/ 4.3 地址：105台北市松山區敦化北路120巷7弄5號( 地圖 )

電話：02 2545 3131

營業時間

星期一: 11:00 – 15:00, 16:30 – 19:30,

星期二: 11:00 – 15:00, 16:30 – 19:30,

星期三: 11:00 – 15:00, 16:30 – 19:30,

星期四: 11:00 – 15:00, 16:30 – 19:30,

星期五: 11:00 – 15:00, 16:30 – 19:30,

星期六: 休息,

星期日: 休息

星期一: 11:00 – 15:00, 16:30 – 19:30, 星期二: 11:00 – 15:00, 16:30 – 19:30, 星期三: 11:00 – 15:00, 16:30 – 19:30, 星期四: 11:00 – 15:00, 16:30 – 19:30, 星期五: 11:00 – 15:00, 16:30 – 19:30, 星期六: 休息, 星期日: 休息 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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