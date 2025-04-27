黃金蕎麥探索館位於台南市玉井區噍吧哖東路 (台三線) 旁，是全台唯一以黃金蕎麥為主題的概念餐廳，也是全台首家蕎麥觀光工廠。



黃金蕎麥探索館，一樓有蕎麥知識介紹、蕎麥製作與機器展示，二樓為蕎麥餐廳及伴手禮商店。



黃金蕎麥探索館，蕎麥原料為無農藥安全天然契作，透過友善環境及食農教育，實現永續農業及企業社會責任實踐，花圃種滿苦蕎做為食農教育的示範作物。



你知道苦蕎與甜蕎的差別嗎？你知道什麼是黃金蕎麥嗎？導覽老師解釋：蕎麥又名烏麥、花麥、三角麥，為溫、寒帶植物，名稱中因為有個「麥」字，常被誤為是麥類，事實蕎麥並不屬於麥類禾本科的穀物，屬於蓼科。



台灣蕎麥現行栽培品種有俗稱甜蕎的普通蕎麥，以及俗稱苦蕎的韃靼蕎麥二種。2006年經台中農業改良場成功培育高養生的台中二號苦蕎麥，經脫殼深焙後，外觀色澤金黃，因此又稱之「黃金蕎麥」。



黃金蕎麥 (苦蕎麥) 適合生長在冷涼地區，因此台灣多在 10月下旬至 11月開始種植，並於隔年 1月收穫。圖板介紹黃金蕎麥的種植過程，播種 3個月 (90天) 左右 ，在蕎麥約成熟至 90%左右時收穫。



黃金蕎麥在篩選、去殼之後，有三種形成產品的方式：

1. 炒培：炒培後的蕎麥生粒更香，適合用來泡茶。

2. 膨化：以烘焙方式使蕎麥原粒膨化，更能保存營養價值，適合用來做營養品。

3. 磨粉：研磨出蕎麥粉，蕎麥無麩質，適合麩質過敏的人食用，可用來做蕎麥麵。



黃金蕎麥使用紅外線原型膨化，無油炸，以烘焙原理瞬間膨化，保留黃金蕎麥的營養品質。



圖板：產品得獎、認證與檢驗報告。HALAL 證明蕎麥海苔系列 (七項) 獲得回教「清真」食品認證，JFRL 蘆丁檢驗，實驗証實台灣黃金蕎麥的營養價值。



「黃金糧倉」伴手禮商店，熱門商品有各式黃金蕎麥麵、黃金蕎麥堅果脆丸子、海苔黃金蕎麥薄燒、黃金蕎麥立體茶包、黃金蕎麥醬與黃金蕎麥海苔香鬆等，送禮自用兩相宜，值得參觀與選購。



黃金蕎麥立體茶包、海苔黃金蕎麥薄燒、黃金蕎麥麵與黃金蕎麥堅果脆丸子。



黃金蕎麥芒果鳳梨酥，台南玉井盛產芒果，鳳梨酥材料中加入芒果與蕎麥製作形成特色。



黃金蕎麥探索館，用餐環境寬敞明亮、桌距大，團體客人還有包廂座位。



點餐前，服務人員送上免費的蕎麥茶和蕎麥點心 (黃金蕎麥堅果脆丸子、黃金蕎麥海苔) 與黃金蕎麥芒果鳳梨酥供客人試吃。



黃金蕎麥探索館菜單，飯類有日式炸豬排、日式唐揚雞與紅燒豬肉蕎麥飯，麵類有蕎麥乾拌麵、苦茶油麵線、蕎麥拉麵、蕎麥冷麵、蕎麥沾麵、蔬食蕈菇湯麵等，每一樣都讓人食指大動。



店長推薦：蕎麥冷麵



黃金蕎麥探索館

地址：台南市玉井區噍吧哖東路288號

電話：06 574 5610

營業時間：10:00–18:30 (週一 ~ 週四) / 10:00–19:00 (週五 ~ 週日)

門票資訊：免費

FB 專頁，搜尋：黃金蕎麥探索館

台灣黃金蕎麥，官網：https://www.tgbw.com.tw/

大眾運輸：玉井轉運站或楠西區公所搭乘大台南公車綠22 (玉井 - 梅嶺)，或台灣好行 - 梅嶺線 (玉井 - 梅嶺，假日行駛) 前往梅嶺風景區，後旦站下車步行可達。

邀約：台南市政府觀光旅遊局「台南山區特色景觀暨產業踩線團」

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