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台北市松山區【內湖美食】OMNIVORE 雜食者，捷運內湖站寵物友善餐廳，超豐富早午餐【捷運美食】多種三明治及漢堡，美國再台協會AIT美食推薦

奶蛋素 內湖美食 內湖早午餐 OMNIVORE more
2025-04-27 12:37:00 文字：～17七公主的小天地～
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～17七公主的小天地～

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放假的早晨，睡到自然醒再和朋友挑一家餐廳吃早午餐，一切都是如此悠閒如此美好！

OMNIVORE 雜食者

地址：台北市內湖區金龍路57號

電話：070-1018-2730

時間：週二休，週三至週一09:00-17:00

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OMNIVORE 雜食者從內湖捷運站1號口走過來不用五分鐘，位於金龍路上就在美國再台協會AIT附近喔！

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餐廳有室內及室外的座位，室內空間有限，但整個氛圍很溫馨，也是寵物友善餐廳，歡迎大家帶毛小孩來喲！

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櫃台旁就是開放式廚房，餐點製作看得見，衛生好安心！

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OMNIVORE 雜食者提供超豐富的早午餐，還有多種沙拉可選擇！

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漢堡及三明治的種類也很多，牛豬雞肉是基本款，奶蛋素也可以被滿足，還有特別的鹿肉，喜歡獵奇的朋友可以試試喲！

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飲品類也超多，我最推薦顏色好看又好喝的果昔啦！

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跟大家分享一下OMNIVORE 雜食者的美味！

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從麵包、主食到配菜共有五大項可選擇自己喜歡的，我選的是黑麥吐司，煙燻鮭魚、起司炒蛋、莓果燕麥粥、及菠菜炒菇！燻鮭魚超大塊，燕麥粥口感也超讚的！

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巧巴連麵包包著滿到爆出來的牛肉，給料大方的店家必須大推！牛肉軟嫩適中，超級美味。薯條量也很多，搭配新鮮脆綠的生菜，讓人忍不住十指大動！

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色彩繽紛的果昔都是用新鮮水果製成，口感很像冰沙，但質地更細膩。喝起來酸甜濃郁，好像把水果的養份都喝進去，同時喝出好氣色！

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美好的午后，和朋友在OMNIVORE 雜食者吃著色香味俱全豐富的早午餐，好像能把工作中的不愉快都吃掉，在舒服的氛圍裡聊天，美食伴好友，這一刻真好！

 

 

OMNIVORE 雜食者

地址：台北市內湖區金龍路57號

電話：070-1018-2730

時間：週二休，週三至週一09:00-17:00

FB：https://www.facebook.com/Omnivore.taiwan/

IG：https://www.instagram.com/omnivore_taipei/

#奶蛋素 #內湖美食 #內湖早午餐 #OMNIVORE 雜食者 #OMNIVORE  #雜食者 #果昔 #內湖聚餐 #內湖美式料理 #內湖寵物友善 #捷運美食 #內湖線美食 #AIT #美國在台協會 #三明治推薦 #台北美食

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Omnivore 雜食者 南京三民外帶店

phone02-27660026
place台北市松山區八德路四段245巷13弄1號
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美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
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