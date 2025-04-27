日本國寶【犬山城】最古老天守閣、城下町老街散策傳統小吃

四月日本追櫻之行，決定飛名古屋，

也來看看這座讓大叔朝思暮想的國寶-犬山城 。

犬山城別名白帝城，由織田信長的叔父 織田信康 建造，

先後歷經織田信長、豐臣秀吉、德川家康管轄治理，

如今是日本現存12座天守閣中最為古老的一座，也是五座國寶之一 。

有興趣的朋友不妨問問google，在此就不多贅述 。

對大叔而言，山城天守最美之處就在於視野遼闊周邊沒有現代建築干擾，

四周櫻花、楓樹環伺，近看或遠望.....唯美、優雅 。

既然要追櫻，租車當然是機動性最高的嘍......

車子停在犬山城下町-昭和橫町附近的停車場，這裡是城下町老街的起點 。

正當用餐時間，咱們決定沿著老街一路吃上去....

跟著排隊先來個犬山串吧 !

白玉丸子串在一起，再淋上美奶滋有多種口味可選擇，加上草莓丁點綴入口更清爽、不甜膩 。

橫町裡聚集了不少小吃店，烤的、炸的、炒的、冰品種類繁多，

最後面設有座位區，整體的感覺就像是小規模的屋台村 。

運氣不錯出了個大太陽，雖然氣溫也只有12度....

昭和橫町對面是どんでん館，裡頭展示犬山祭相關的道具和花車，

旁邊有洗手間，解放後開始城下町漫步散策 。

短短5~600公尺的老街，規模雖遠不及高山或京都，

但密集的老平房&沿途的傳統小吃，走在這兒依舊能感受到濃濃的江戶味兒 。

前方壽俵屋人氣夯，咱們也加入了排隊行列....

賣的是烤米糰和醬菜串在一起的傳統小吃，外層有點吃鍋巴的Fu味道特別，

夾在中間的醬菜好吃脆口也有整包販售 。

在日本的老街似乎都能看到可樂餅的蹤跡，飛驒牛可樂餅150円一個，果然好吃 ! 又燙又脆....

這家五平餅似乎也頗有名氣，不過....咱們看上隔壁這家水菓楼-仁

米糰子用竹籤串起，類似年糕的口感卻不黏牙，

炸過後米香更厚，加上紅豆泥散發的自然甜香，match...おいしい !

抹茶霜淇淋，茶味出乎意料的濃郁有扎實感 。

這裡也有飛驒牛握壽司......

上回在高山老街吃的飛驒牛握壽司門口掛有等級認證，這裡卻沒有，

肉質看起來也和想像中的有落差 。

哇say，還有烤香魚 ! 這種用竹籤串魚的傳統烤法....光看就讓大叔垂涎 !

不知不覺的來到針綱神社，也算是犬山城的入口，

幾株櫻花在藍天白雲下耀眼綻放，雖不如老欉來的壯觀，但也算美得亭亭玉立 。

一旁的三光稻荷神社可以求財運，

緊臨的姬亀社還能求姻緣，瞧兩邊滿滿的緣字心形繪馬應該很靈驗吧~

繼續前走穿過一小段鳥居隧道，雖然遠不及伏見稻荷大社來得壯觀，但也不失個拍照的好地方 。

穿過鳥居就是通往犬山城步道....

購票入城，550円/成人，110/小孩，團體入園超過30人以上有折扣 。

踏入城門，國寶犬山城天守完整映入眼簾.....

不需繞過蜿蜒的石垣，也無須穿過一扇又一扇的魯門，

難怪有人說犬山城佔地最小，但卻是大叔心中最美的城堡之一 。

結構三層四階，看慣了大城的氣勢磅礡，犬山城的袖珍、嬌小反倒讓大叔印象深刻，

周邊佈滿櫻花，正值花季更讓人著迷.....

前景櫻花，主景天守，背景是毫無阻隔物的藍天，每個角度都讓大叔快門按不停 。

來到天守閣入口，爆滿的人潮早以大排長龍，這就是國寶的魅力吧 !

進入天守的第一件事就是脫鞋，接著就是爬樓梯 !

所有人一字排開，整齊劃一的緩步前進，人龍從一階綿延到四階，

這也是犬山城獨一無二的特色吧 !

主結構都是以木頭固定、支撐，讓大叔嘆為觀止 !

樓梯陡峭同時保留了當年築城時最原始的寬度，寬只夠2人擦身而過.....

無論上樓或下樓，都是前所未有的體驗，

尤其每踩一步木板發出的壓力聲響更是刺激，更讓人感受到國寶的原汁原味 。

沿途有江戶時期的盔甲、犬山城模型，以及歷代城主的畫像 。

跟著人群一層層順著陡峭又狹窄的樓梯往上爬，十來分鐘後終於攻頂 !

從城頂露臺遠眺，居高臨下、一望無際，城下町、木層川美不勝收，

慶幸今日的好天氣，讓這一幕幕遼闊又讓人心曠的城主視角.....得以清晰的記錄下來 。

大石上刻著國寶犬山城，朋友看到這張照片氣著說 : 我去的時候怎麼沒看到 !?

其實這塊大石並不在天守閣，而是在三光稻禾神社下的馬路邊小廣場 。

四月初櫻花正靚，除了犬山城天守，城下町的犬山神社也是很棒的賞花地點，

更意外的是....竟然沒人 ! 呵~可能知道的人不多吧，才讓櫻花們放肆的爭艷&綻放，

瞧這一片染井吉野櫻美得讓大叔措手不及、神魂顛倒也不知所措 !

這也是這趟犬山城之行最大的意外&驚喜 。

以上國寶-犬山城隨記，和大家分享~

開放時間 : 09:00~16:30

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