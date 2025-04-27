媽媽印度料理是由一對印度夫妻經營的，提供道地正統的南印度料理

菜單上的選項將近有200種，光烤餅、咖哩就有超多超多選擇，想找新竹印度料理、道地的印度料理就來媽媽印度料理就對了

來到媽媽印度料理最主要以英文溝通，老闆說會講一點點中文

英文不好的也不用擔心，菜單上都有編號，點餐時可以直接講號碼就可以了

提供內用、外帶之外，午餐還有提供自助吧吃到飽，有需要包場服務也可以洽詢店家唷

【目錄索引】

‧媽媽印度料理-環境介紹

‧媽媽印度料理-菜單

‧媽媽印度料理-餐點介紹

‧媽媽印度料理-停車資訊

‧媽媽印度料理-店家資訊

★影片介紹

媽媽印度料理所在位置鬧中取靜，假日來到這裡多了幾分寧靜

鄰近竹科、清華大學、公道五路、北新竹火車站，停車方便（文末有停車資訊）

而我們是搭火車到北新竹站，再步行約10分鐘左右到達

尤其吃飽後，走路回北新竹火車站剛好可以運動消化一下（因為太好吃，吃的超飽）

【媽媽印度料理-環境介紹】

因為我們沒有吃過印度料理再加上新竹的朋友推薦，原本不知道台灣人對於印度料理的接受度高嗎?

結果沒想到，一到用餐尖峰時段座無虛席，好在我們預約5點且鐵門還沒開就到門口才有辦法拍到淨空的座位區

用餐完離開，門口已經有人在候位了

用餐環境燈光是帶點微暗，蠻有氣氛的

但用餐尖峰時段人潮滿滿，呈現出歡樂的氛圍

【媽媽印度料理-菜單】

媽媽印度料理電子菜單→https://www.facebook.com/share/p/1EiZPtcN5j/

【媽媽印度料理-餐點介紹】

一份的份量不會太多，像我們只有兩個人來也不會不好點餐

但滿多都是揪上三五好友一塊來用餐的

▲1.扁豆湯 100元

將扁豆磨碎加入多種香料熬湯，另外提供檸檬片可以搭配食用

喝起來不會特別感受到檸檬的酸味，而是讓湯品喝起來更清爽

▲4.奶油白花菜湯 110元

很妙的是，看不到花椰菜但喝起來有著花椰菜濃郁的滋味

這兩種湯品都不是濃湯，但喝起來很夠味可是又呈現清爽口感的湯品

▲102.印度腰果起司雞咖哩 380元

吃起來並沒有太濃郁的腰果味道

但整體而言，咖哩味道超級濃郁、口感濃厚溫潤，加了起司讓味蕾更有層次，呈現出超級豐富的口感

裡面的雞肉軟嫩，且吸收了咖哩的滋味

難怪google有人評論這一道超好吃，說的一點也沒錯

第一次來嚐鮮或不敢吃辣的朋友，強力推薦這一道

▲116.香辣南印式味羊肉咖哩 410元

帶點辣度的咖哩跟印度腰果起司雞咖哩呈現出完全不同的風味，但一樣都是非常濃郁的口感

羊肉完全沒有腥羶味，燉煮的夠嫩但依舊保有肉質該有的嚼勁，也是一道超好吃又超下飯的咖哩

但在媽媽印度料理是又下飯、又好適合搭配烤餅，會讓人吃到停不下來

▲26.綜合碳烤雞

窯烤雞有超多口味可以選擇，其中綜合烤雞肉可以一次吃到香辣碳烤香料雞、薑黃烤香料雞、薄菏香料碳烤雞三種風味

附上一碟綠色醬料，屬於清淡口味，吃不出來是什麼味道

薄菏香料碳烤雞是鮮甜的雞肉加上印度香料、薄荷醬調味，上層再擠上美奶滋

除了鮮甜多汁並帶有碳香香氣的雞肉外，更有著豐富帶層次的口感

不會有印象中薄荷涼涼的口感

薑黃烤香料雞有著多種香料的風味，外層還有著窯烤的香氣、而裡面是帶有嚼勁並保有肉汁的口感

香辣碳烤香料雞使用印度香料調味的無骨雞腿肉，醃製後再做窯烤，散發出迷人的煙燻香氣

香氣十足吃起來鮮嫩多汁

▲34.蔬菜沙拉 150元

滿滿的蔬菜，有小黃瓜、紅蘿蔔、洋蔥、生菜，對於喜歡吃蔬菜的人來說大推

也很適合吃完濃郁的咖哩，搭配一些爽脆、清淡的時蔬

▲5.瑪莎拉烤脆薄片 120元

烤餅薄脆，灑上香料味道豐富且非常夠味

上面加上小黃瓜丁、洋蔥丁等等，多了爽脆的風味

▲130.馬沙拉薑黃飯 145元

馬沙拉薑黃飯加入薑黃粉呈現出黃澄澄的色澤，米飯粒粒分明且蓬鬆乾爽、散發著淡雅的薑黃香氣

搭配濃郁的咖哩非常對味又好吃

▲136.五香粉層烤餅 120元

五香粉層烤餅吃起來五香粉的滋味不是特別明顯，但烤餅吃起來Q中保有嚼勁、本身就散發著香氣

愈嚼愈香，而且單吃烤餅就有著很純粹的美味，口感不單調也不會讓人覺得太乾想喝水或配飲料

烤餅本身吃起來就非常好吃，搭配咖哩美味程度更是加分再加分

害我邊吃著烤餅配咖哩邊喊著我好飽喔，但嘴巴真的無法控制、停不下來

▲142.奶油烤餅（素） 80元

微帶點奶油的香氣，烤到外層略帶點微焦、吃起來有著碳烤的香氣

▲149.洋蔥餡烤餅 120元

洋蔥餡烤餅裡面包入洋蔥末，洋蔥末給的量非常十足

洋蔥末吃起來不會有生味，而是全熟的口感且釋放出洋蔥滿滿的鮮甜味

▲171.夏日清涼飲 120元

夏日清涼飲喝的到百香果的滋味，甜中帶點微酸之外，還有濃厚的香料香氣

甜度很明顯，比較像是一般飲料的全糖，但味道很好喝

▲157.印度香料拉奶茶（冰）110元

印度香料拉奶茶除了一般的奶茶滋味外更多了印度獨特的香料味，喝起來很特別而且整體味道完全不會太甜膩

【媽媽印度料理-停車資訊】

開車來的話，路邊停車格週一～週五8:00~22:00一小時20元、其餘時段不收費

而旁邊也有一個超大的收費停車場

媽媽印度料理真的好好吃，吃完會讓人回味且一直念念不忘的那種

難怪一到用餐時段湧現滿滿的人潮，也有不少人是選擇外帶的唷

雖然我的英文不好，但用餐期間可以感受到熱情的服務態度，店員都很親切

吃完後，小麥最愛咖哩料理，還有咖哩搭配薑黃飯及咖哩搭配烤餅的味道，一吃就讓人一口接一口不想停下來

直到離開了在回家路上也一直嘮唸著好好吃，吃一次真的會讓人深深愛上啊～

【媽媽印度料理-店家資訊】

店名：媽媽印度料理

地址：新竹市東區忠孝路166號

營業時間：11:00~14:00、17:00~21:00

電話：03-575 1017

訂位：inline.app

粉絲專頁：https://www.facebook.com/MASIndiaHsinchu

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