來到新北三峽除了三峽老街走走逛逛外，還有一家蒙古勾勾火鍋吃到飽值得推薦

在新北三峽復興路、學成路有許多火鍋店林立，而蒙古勾勾展現出獨有的特色殺出重圍

最低只要599元就能享有肉品、海鮮、自助吧的火鍋料、時蔬、沙拉、水果、甜點、冷熱飲、冰品、麵食、滷肉飯、麻辣鴨血無限吃到飽

無論是三峽美食推薦、三峽必吃、三峽火鍋小麥都推薦它

【目錄索引】

‧蒙古勾勾-環境介紹

‧蒙古勾勾-菜單／消費方式

‧蒙古勾勾-自助吧介紹

‧蒙古勾勾-餐點介紹

‧蒙古勾勾-停車資訊

‧蒙古勾勾-店家資訊

小麥最近在做飲食控制及體重管理，對於飲食的觀念也越來越重視，也越來越了解該怎麼吃會對身體比較好

但在體重管理之餘，還是免不了會有口腹之慾，但怎麼吃？吃的健康真的很重要

新北三峽蒙古勾勾是一家火鍋吃到飽的餐廳，它不僅僅單純只是吃到飽的火鍋餐廳，而是讓大家知道怎麼正確飲食之外，店內的自助吧還提供非常多種低GI的食物

蒙古勾勾店面非常大且有著大紅色的招牌，遠遠就讓人注意到

【蒙古勾勾-環境介紹】

一走進門口可以看到蒙古草原、蒙古包的照片，讓你彷彿置身在蒙古高原般

用餐區非常寬敞，我們特意選了採光好、靠窗的座位

很妙的是，我們看得到外面的景色、但外面看不到我們

所以就算坐在靠落地窗旁的座位也不用擔心被路人看到吃相

這一區座位搭配牆上的門聯裝飾及文字特別有趣

想要享受、體驗在蒙古草原奔馳的快感嗎？

店內提供服裝及配件可以體驗

現場看到有人在著裝，接著到入口處去拍照

有興趣的朋友也可以玩一下唷

如何攝取食物，有興趣的可以看一下

【蒙古勾勾-自助吧介紹】

自助吧提供多樣化的食材，有火鍋料、海鮮、青菜、麵食等等

食材都非常新鮮，蔬菜都非常新鮮翠綠而且也清洗得很乾淨

愛吃菇的我看到自助吧提供超多種菇類非常開心

麵食類有常見的王子麵、科學麵、冬粉，比較特別的是還有蘆薈麵，而且蘆薈麵有好幾種顏色看起來都好可口

火鍋料比較特別的有魚翅冬瓜，還有鱘龍魚炸下巴、金滑菇，都是平常火鍋店比較沒看過的食材，重點提供無限吃到飽

金滑菇長相跟金針菇有點像，只是帶點被煙燻過後的感覺，吃起來跟金針菇一樣帶點爽脆的口感

雖然菜單上有海鮮可以點選，但自助吧一樣有提供非常多種的海鮮食材也可以無限吃到飽

各式冷熱飲

明果、俄羅斯卡比索冰淇淋，除了挖的冰淇淋還有草莓、香草、巧克力的甜筒

除了按壓式的飲料也有瓶裝的飲料，像是生活泡沫綠茶、蜂蜜奶茶、乳酸菌飲料等等

平常很少喝飲料的我，看到男友拿了生活泡沫綠茶也忍不住來懷念一下小時候常常喝的飲料

居然還有提供生菜沙拉，原本看到時想說裝一點來吃，後來逛著逛著其他的食材，就忘了這件事

醬料區也提高多種可以選擇搭配，比較特別的是翠香韭花醬（青醬）

滷肉燥來自大溪非常有名的二弟滷肉飯老闆傳授的配方，風味獨特、香氣迷人

可說是白飯殺手來著

麻辣鴨血

水果跟甜點是放在同一櫃，種類非常豐富

尤其甜點每一種看起來都很可口，而且看起來都很新鮮，水果感覺都是現切的，不是那種放到被風乾或是冰太久的

還有陪伴我們長大的中華豆花，有水果口味豆花跟花生豆花口味，還有愛玉

【蒙古勾勾-菜單／消費方式】

共有5種湯頭可以選擇

蒙古勾勾吃到飽最低只要599元起

除了599元吃到飽價位，還有799元、999元、1399元吃到飽價位可以選擇

以599元吃到飽來說，有牛有豬有鴨肉、海鮮也吃的到蝦子跟魚肉，再加上豐富的自助吧

別忘了自助吧也有好多種海鮮食材可以夾取

整體來說，真的非常超值，但如果比較追求肉品、海鮮的豐富度跟多樣化，則建議可以考慮799元、999元及1399元吃到飽的價位

蒙古勾勾消費方式

用餐時間120分鐘，酌收10%清潔費

12歲以上／成人599元、7~12歲兒童 300元／人

12歲以上／成人799元、7~12歲兒童 400元／人

12歲以上／成人999元、7~12歲兒童 500元／人

12歲以上／成人1399元、7~12歲兒童 700元／人

※未滿4歲兒童免費享用、4~6歲兒童200元、7~12歲兒童半價

肉品、海鮮使用QR Code點餐

【蒙古勾勾-餐點介紹】

小麥本身就愛蒙古風味烈焰麻辣鍋的滋味，所以今天選了烈焰麻辣鍋跟草原原味鍋

烈焰麻辣鍋辣度可選擇麻香不辣、微辣、普辣、特辣，鍋底使用純正的蒙古香料，且每日新鮮熬煮，有著獨特蒙古風味的滋味

我們兩人來用餐，一人選擇一種鍋底做成鴛鴦鍋的方式

四個人也可以開上兩鍋，享受更多口味的鍋底，就算點一樣的鍋底也可以自己涮煮自己的食材

▲烈焰麻辣鍋

烈焰麻辣鍋裡面還有鴨血、豆腐，豆腐特別軟嫩、鴨血也非常入味

烈焰麻辣鍋裡面加入滿滿的辛香料

選了微辣，辣度很溫和，重點是，湯底完全不油

不像有些麻辣鍋或是其他蒙古香辣鍋會有一層浮油，蒙古勾勾的烈焰麻辣鍋不僅非常夠味、湯頭也完全不會油，讓你想吃就吃，不用擔心有負擔！！

▲草原原味鍋

草原原味鍋加入多種中藥材，喝起來散發著淡淡的中藥香，不會讓人覺得濃重像喝中藥一樣，而是甘醇清香的滋味

拿來涮煮食材也很有味道，不吃辣的或是喜歡中藥香氣的都可以選這個湯底

所以不管你吃不吃辣都可以家人、朋友、情侶一起來享用

▲美國霜降牛

美國霜降牛油花分佈均勻、適中，口感軟嫩散發著牛肉的肉香及濃郁的油脂香氣

▲美國修清雪花牛

美國修清雪花牛的油脂比較豐富，吃起來口感保有明顯的Q彈感

吃起來感覺肉品有著一定的厚度，所以口感很飽滿





吃到飽的海鮮，不只是海鮮，還可以做成非常吸睛的海鮮船

像我們選擇999元吃到飽的方案

可以將999元的海鮮及799元、599元的海鮮一起做成海鮮船，超級澎湃

海鮮船有大顆扇貝、澎湖小卷、東石鮮蚵、天使紅蝦、鰈魚片、鱘龍魚尾、蛤蠣、江團魚、鱸魚、白蝦、鯛魚、多利魚

光魚片就有鰈魚片、鱘龍魚尾、江團魚、鱸魚、鯛魚、多利魚，鱘龍魚尾、江團魚跟鰈魚都是在火鍋店比較少見的魚類

鰈魚味道像鱈魚，但肉質比鱈魚再紮實一點，鱘龍魚尾肉質不知道是煮較久的關係嗎？吃起來比較紮實緊緻

江團魚肉質細緻，口感鮮嫩，魚皮部分帶點膠質軟Q的口感

鱸魚肉質細緻鮮嫩，鮮味特別濃郁

澎湖小卷、東石鮮蚵、天使紅蝦、蛤蠣、白蝦、鮑魚

蚵仔非常肥美，一般吃到飽的都是小小顆，但蒙古勾勾的蚵仔真的超大一顆的

蛤蜊肥美飽滿，而且非常新鮮，上桌時還看到蛤蜊不時在吐舌頭

蝦子有天使紅蝦跟白蝦，不管是什麼蝦都非常新鮮

白蝦肉質比較脆彈、味道也比較鮮甜，鮮甜滋味比較明顯

另外選擇999元吃到飽方案，主廚招待蝦蛄一份（每人限量一份）

蝦蛄有著飽滿的肉質，吃起來帶有彈性也非常鮮甜

桌上都備有菜盤，可以自行到自助區夾取喜愛的火鍋食材

魚翅冬瓜感覺跟一般冬瓜有點不太一樣，帶有一絲一絲像魚翅般的條狀感

滷肉燥有著豐富的膠質還有加入瓜瓜，口感非常鹹香但完全不會過鹹，有著的是濃郁的香氣，加入瓜瓜讓口感更有層次

喜歡加顆滷蛋的也別客氣，直接跟我們一樣舀上一顆滷蛋，吃起來更過癮更滿足

點了烈焰麻辣鍋，裡面本身就吃的到鴨血、豆腐

自助區也有提供鴨血可以無限享用

水果、甜點可說是非常豐富，每一種都好想嚐嚐看

但食量有限，只能挑選自己特別想吃的來嚐嚐

醬料區有我愛的蒜末跟辣椒末，烈焰麻辣鍋跟草原原味鍋煮好的食材本身就有吸收到湯頭的滋味

直接吃也有味道，也可以沾醬有著更豐富的味蕾

原本以為翠香韭花醬（青醬）吃起來就是很濃郁的韭菜味，但是吃起來完全不是想的這麼簡單

入口可以感覺到非常豐富的口感，感覺是加了多種的食材在裡面

店員跟我介紹說他很愛這個醬，每次吃都只沾翠香韭花醬，建議可以先從原味開始吃起，也可以搭配蒜頭、辣椒、醋等等去調味

因為王子麵、科學麵、冬粉都是比較常吃到，所以我選了蘆薈麵來吃

蘆薈麵的麵體有點像是緞帶麵、關廟麵那種略帶點Q度及嚼勁的麵體

蘆薈麵加上時蔬、牛肉就變成一碗很好吃的乾麵

這時候就怪自己不爭氣，只吃得下一份麵，如果吃得下的話真想再多吃幾種麵

喜歡吃火鍋配飲料的朋友，現場也有好幾種飲料可以享用

甜筒冰淇淋有巧克力及草莓口味，很適合餐後來一支

【蒙古勾勾-停車資訊】

雖然店家正前方就有一個大型收費停車場，但是蒙古勾勾提供專屬停車場（是不是超棒的呢）

停車方便對一個開車族來說真的是方便很多

也會是考慮來用餐的因素之一，提供專屬停車場可以停車，更加分呢！

蒙古勾勾最低只要599元就能享受海鮮、肉品及自助吧無限享用

還有我喜歡的蒙古烈焰麻辣鍋、草原原味鍋，湯頭不僅非常夠味，烈焰麻辣鍋還不會

食材選擇與品質都有一定的標準及水準，肉品採用原塊肉，還有提供多款比較少見的火鍋食材

所有菜品皆為當日新鮮配送，保證食材的新鮮與品質，注重低GI健康食材，適合跟小麥一樣注重飲食健康的人

用餐期間，服務人員不時來主動加湯、服務態度也相當親切和善 ，給人一個非常Nice的用餐體驗

可說是一家非常值得推薦的三峽火鍋，吃完讓我一直念念不忘！！

【蒙古勾勾-店家資訊】

店名：蒙古勾勾

地址：新北市三峽區國光街386-2號

營業時間：週一、三、四11:00 ~ 15:00、17:00 ~ 22:00／週五、六、日11:00 ~ 22:00（週二店休）

訂位電話：0226721269

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