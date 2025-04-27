說到西門町，你第一個想到的是什麼？逛街、美食、電影，但你知道嗎？

走到鐵腿的時候，來一場超有感的腳底按摩，真的有夠療癒

今天就要推薦一家我最近愛上的按摩店 👉 亮足養生館송주우，位在西門町熱鬧街區中

環境舒適又不會人擠人，最棒的是他們提供一站式的服務：腳底按摩＋修腳皮＋頭療紓壓，讓你從頭到腳煥然一新

亮足養生館전신 마사지就坐落在西門捷運站3號出口附近，步行大約2分鐘就能輕鬆抵達，位置超級方便！

一到門口，就被店內明亮又寬敞的環境吸引，給人一種乾淨又安心的感覺

一推開門，親切的服務人員馬上熱情地迎接我，還立刻準備好室內拖鞋，讓人瞬間有種「回到家」的溫暖感

整個接待流程又快又舒服，還沒開始按摩，心情就已經先放鬆一大半了

亮足養生館마사지

電話：0223110110

地址：台北市中正區延平南路109號1樓

營業時間：12:00–02:00

粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=61574813473826

弟弟體驗腳底按摩발 마사지＋淋足＋修腳皮，整個人像飄起來！

這次帶著弟弟一起來體驗，幫他安排了腳底按摩massage＋淋足＋修腳皮的超放鬆組合療程，結果他直接按到快進入夢鄉🤣

一開始從溫熱的足浴開始泡腳，亮足養生館송주우還貼心地提供了專屬短褲讓你換穿，不用擔心褲子會濕，整個過程舒服又自在

泡腳的水溫如果覺得太熱或太冷，也完全不用擔心，只要輕輕開口

師傅立刻會幫你調整水溫，讓你泡得剛剛好，整雙腳都放鬆下來

弟弟一邊泡腳一邊碎念，說他每次上完體育課，都像打了一場大戰役一樣，腳又酸又累

沒想到這次遇到亮足養生館발 마사지擁有20年按摩經驗的資深師傅，超厲害！

師傅一摸到弟弟的腳，就直接點出來：氣血不順喔，而且還有輕微水腫，弟弟驚呼太神了XD

接著進入腳底按摩，師傅的手技真的不是蓋的

加壓的地方有力到位、該放鬆的地方輕柔舒適，整個手感拿捏得恰到好處，完全不是亂按一通那種

最誇張的是，弟弟這個超怕痛的小孩，竟然從頭到尾都沒有吱吱叫！這在我們家根本是奇蹟哈哈哈～

弟弟自己按完還一直說：「師傅真的很會拿捏力道耶，按起來超舒服，整個腳底像是活過來了！」

在進行腳底按摩massage的同時，師傅還會在按摩過程中擦上一層乳液，這股香氣真是超級療癒

聞起來完全不像那些充滿化學味的產品，反而有著淡雅清新的香氣，讓整個人都放鬆愉悅，彷彿一下子被包圍在舒適的氛圍中

我一直都很喜歡純天然的東西，畢竟這樣擦在皮膚上才不會擔心有害的成分，感覺非常安心

這樣的產品讓人不僅享受到按摩的放鬆，還能照顧到肌膚的健康

腳底按摩結束後，師傅會用熱毛巾熱敷腳底，讓整個腳步更加放鬆

無論是舒緩疲勞還是清新感受，都達到了完美的平衡，真是讓人感覺超級輕鬆

經過了放鬆的腳底按摩後，接下來就是修腳皮的環節啦

一開始弟弟其實有點緊張，畢竟他從來沒有嘗試過這樣的服務

師傅操作得相當熟練，輕柔又精準，讓整個修腳過程既輕鬆又舒適

店家使用的修腳皮工具都經過嚴格消毒過程，讓人完全放心

說到修腳皮，這可是許多人容易忽略的保養環節

腳底若是積聚了老舊的腳皮，走路不僅會感覺不舒服

如果是腳底雞眼、龜裂等問題，定期來做修腳皮，真的對腳部健康有很大幫助

弟弟修完後，整個腳底變得水嫩嫩、超光滑，簡直像嬰兒的皮膚一樣

這樣的保養不僅能提升行走的舒適感，也讓雙腳更健康，看了都想來試一次呢

弟弟的腳底真的是讓我驚訝了一番！老舊的腳皮居然這麼多，根本像是個「腳皮地圖」😂

每次走路都像是踩著沙灘一樣，難怪他老是覺得腳底不舒服

台北西門町頭療推薦｜媽媽實測亮足養生館발 마사지，舒緩頭痛、改善失眠超有感

接下來換媽媽我體驗亮足養生館的人氣服務—頭療

如果你跟我一樣，長期被失眠、頭痛、壓力大困擾的冰U們，真的一定要來試試這個超放鬆的療程

躺上店家特製的超舒服躺椅，配上舒緩放鬆的音樂，還沒開始按摩，我就差點秒睡（笑）

體驗頭療，真的每一個細節都讓人驚艷！

尤其是肩頸頭皮紓壓的部分，師傅的手技超級到位

每一寸緊繃的地方都輕柔放鬆，力道剛剛好，讓人不自覺閉上眼睛，差點直接進入夢鄉

在亮足養生館발 마사지體驗頭療，除了超舒服的按摩之外，還有一個超加分的秘密武器，就是中藥調理水沖頭頸療程✨

師傅會用溫熱的中藥調理水，從頭頂一路細細沖到脖子，不只溫度剛剛好，還帶著淡淡的草本香氣，整個人瞬間超級放鬆

水流輕輕沖刷著，彷彿把整天累積在身上的壓力、疲勞、煩惱統統帶走～真的有種靈魂出竅（超舒服）的感覺！

療程做下來，我真心覺得頭整個變得輕盈許多，不再有那種悶悶脹脹的感覺

最棒的是，晚上回家竟然一覺到天亮，失眠問題大大改善，隔天醒來精神超好，根本像換了一個人

如果你正在找台北西門町頭療，想要舒緩頭痛、放鬆緊繃的情緒，亮足養生館massage真的超推

不只是按摩而已，根本是幫大腦做了一場深度大掃除，療癒力100分💖

亮足養生館마사지按摩價目表

亮足養生館從環境、服務、師傅專業度，到每一個小細節，都讓人感受到滿滿用心

無論是想找西門町腳底按摩、修腳皮推薦、還是頭皮紓壓療程，這裡通通一次搞定

走一趟亮足，真的能徹底擺脫疲勞、放鬆心情，讓自己重新充電再出發💖

下次來西門町逛街、看電影、約會，不妨順便排個亮足養生館的放鬆行程吧

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