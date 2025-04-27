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宜蘭美食【正好鮮肉小籠包】必吃再+1，泰山路超人氣小吃

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2025-04-27 19:56:00 文字：Cheng chun
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Cheng chun

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宜蘭美食【正好鮮肉小籠包】必吃再+1，泰山路超人氣小吃

宜蘭美食【正好鮮肉小籠包】必吃再+1，泰山路超人氣小吃

什麼 ! 宜蘭市有家小籠包店媲美鼎泰豐 !? 

今年宜蘭輕旅毫不猶豫的將這家人氣店列入行程，

正好鮮肉小籠包】咱們來踢館 ! oh不，是來嚐鮮haha....

 

宜蘭美食【正好鮮肉小籠包】必吃再+1，泰山路超人氣小吃

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宜蘭美食【正好鮮肉小籠包】必吃再+1，泰山路超人氣小吃

蝦咪 ! 爬文得知想吃小籠包，排隊30分鐘算是常態 !

正好鮮肉小籠包】早上7點營業，咱們7點半就到也排了10來分鐘....

 

宜蘭美食【正好鮮肉小籠包】必吃再+1，泰山路超人氣小吃

除了招牌小籠包，還有酸辣湯、豆漿、紅茶、奶茶，價格清楚標示，

小籠包10顆才80元，若真的媲美鼎泰豐.....那CP值不就破了又破 !!

 

宜蘭美食【正好鮮肉小籠包】必吃再+1，泰山路超人氣小吃

小籠包從外皮、內餡到炊蒸現場一條龍工序，

WoW ! 光是桿皮和包餡就有4~5人.....

 

宜蘭美食【正好鮮肉小籠包】必吃再+1，泰山路超人氣小吃

用餐區除了店面一樓，隔壁也有座位

 

宜蘭美食【正好鮮肉小籠包】必吃再+1，泰山路超人氣小吃

宜蘭美食【正好鮮肉小籠包】必吃再+1，泰山路超人氣小吃

看周遭每桌除了有小籠包之外，都有豆漿....

咱們也入境隨俗來一套"漿包配" 

 

宜蘭美食【正好鮮肉小籠包】必吃再+1，泰山路超人氣小吃

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宜蘭美食【正好鮮肉小籠包】必吃再+1，泰山路超人氣小吃

小籠包屬於湯包系，外皮薄Q，內餡飽滿實在又多汁，

輕咬一口...嘖嘖~蔥香撲鼻 ! 光看就讓大叔垂涎怒滴 !

餡料調味對咱們來說恰到好處，滿滿三星蔥搭配肥瘦綜合的絞肉，吃起來完全不膩口，

一個接一個超涮嘴 ! 桌上附辣醬，but個人鍾愛吃原味，美味しい ~

相較小籠包，大叔覺得豆漿略顯普通，只怪小籠包太正 !

至於是否足以媲美鼎泰豐 ? 在下覺得各有千秋，仁者樂山，智者樂水就看個人喜好了.....

總之，來到宜蘭【正好鮮肉小籠包】值得走一趟~

且距離宜蘭設治紀念館只有300公尺，推薦給各位 。 

檢視地圖 : 正好鮮肉小籠包

地址 : 宜蘭縣宜蘭市泰山路25-1號

營業時間 : 07:00~13:30(完售提早打烊，每週一休息)

 

 

 

文章標籤
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正好小籠包

phone03-9325641
place宜蘭縣宜蘭市泰山路25號
4.11 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
3.29
裝潢氣氛
2.57
CP值
4.14
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