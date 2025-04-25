鍋泰暖｜員林最強泰式鍋物 火鍋控必朝聖 叻沙、肉骨茶湯底超濃郁 還有爆漿蝦球等你來試！

在員林想吃到道地南洋風味的火鍋？「鍋泰暖」絕對是不能錯過的好選擇！主打泰式南洋風味鍋物的鍋泰暖，將濃郁香料湯頭與頂級肉品結合，不用出國一秒置身東南亞，必點湯頭有泰暖肉骨茶、南洋叻沙湯、泰暖冬陰功，搭配嫩肩霜降牛、橡飼伊比利豬，肉質鮮嫩多汁，每一口都超滿足！還有超邪惡椰汁流心球、熔岩起司芋泥球、海南KAYA咖椰多士等精緻點心，讓人吃過就愛上，豐富的餐點以及濃郁的湯頭，是火鍋控不容錯過的美食天堂！

~鍋泰暖（原鍋泰山）。泰式南洋火鍋-彰化員林創始店-員林火鍋~

店家地址：彰化縣員林市大同路一段431號

聯絡電話：04-836-8975

營業時間：週一~四 11:30~14:30、17:30~22:00 週六 11:00~22:30 週五日 11:00~22:00

預約網址：inline

官方網站：https://gotarzen.com/

鍋泰暖｜地理位置

鍋泰暖位於員林火鍋一級戰區的大同路上，附近有付費停車場，不論是開車或是騎車前來都很方便!!

鍋泰暖主打泰式南洋鍋物，天藍色的招牌相當顯眼，還有一隻可愛的猩猩吉祥物，經過一定都會多看兩眼~

鍋泰暖｜店內環境

鍋泰山門口有休息區，還有一張吊椅可以稍作休息~

一進門就看到掛著可愛猩猩的及綠意盎然的打卡牆，暖色系燈光搭配木質裝潢，以及帶些森林系的植栽，讓人一踏進店裡就有種放鬆的感覺~半開放式的用餐環境讓人感覺有獨立空間，座位區多以四人及六人座位為主，很適合親朋好友一同來用餐!!

鍋泰暖有眾多特約廠商，付款時可看一下有沒有特約廠商優惠~

櫃台有薄荷糖可以拿取，吃完飯後可來顆薄荷糖清新一下口氣~

櫃台旁有許多可愛的布偶娃娃及猩猩玩偶可以拍照打卡，可愛的布偶讓人童心大發~

鍋泰暖有飲品、蝦餅、泰國明果冰淇淋的自助吧區，內用可無限享用~飲品有檸檬水、紅茶、蘋果醋、香檳沙瓦及蘋果SO打，更有咖啡及茶包可以享用~

來到鍋泰暖怎能不吃酥脆美味的蝦餅!!每一口都是蝦子的鮮甜味，搭配酥脆的口感，真的會讓人一口接著一口!!

醬料除了提供常見的沙茶醬、醬油、醋、蔥花、辣椒及蘿蔔泥之外，獨家的泰式柚香醬、泰式酸辣醬以及香菜，搭配泰式南洋風味的湯底非常合拍!

鍋泰暖｜菜單MENU

鍋泰暖鍋物的選擇相當多，個人鍋328元起，還有雙人套餐及三人套餐可以選擇，更有單點肉品、海鮮、精緻點心及精選飲品，豐盛的菜色讓人看菜單就已經口水直流~

除了可以加入鍋泰暖的會員之外，打卡/限動標記/@標記或google評論都可以免費招待一份秘制嫩雞柳，必點的泰奶及海鮮拼盤也很優惠可以參考!!

二人套餐

這次享用1198元的二人套餐，餐點超級豐盛，外加點椰汁流心球、熔岩起司芋泥球、海南KAYA咖椰多士、白蝦、綜合丸子、泰奶，兩個人吃完後超飽的，份量真的很夠!!

因為是二人套餐所以可以選擇兩個湯頭，鍋泰暖最推薦的湯頭就是泰暖肉骨茶及南洋叻沙湯，而泰暖肉骨茶又有新加坡白胡椒風味以及馬來西亞藥膳風味，南洋叻沙湯有咖哩叻沙及阿森叻沙，之前去過新加坡對於白胡椒風味的肉骨茶念念不忘，沒想到在鍋泰暖就能喝到，而叻沙當然要選擇咖哩味道更濃郁~

白胡椒風味肉骨茶

新加坡白胡椒肉骨茶的湯頭呈現乳白色的，以大量白胡椒粒、蒜頭和豬骨熬煮，再加入紅棗及枸杞提味，湯頭帶有微微的辛辣感，喝起來溫潤且具有濃厚的胡椒香，味道相對清爽但帶有胡椒的香氣，超美味!!

南洋咖哩叻沙湯（+$20）

叻沙控一定要試試這款湯頭！結合了椰奶的香醇與東南亞香料的辛香，入口先是濃厚的椰奶甜香，接著辣味層層堆疊，湯底通常會加入蝦醬與香茅等香料，讓整體風味更加濃郁且富有層次，完全帶有南洋風味的靈魂~

嫩肩霜降牛

嫩肩霜降牛的油花細緻，入口嫩度十足，放入滾燙的湯底輕涮幾秒，吸附滿滿湯汁後即起鍋，超級鮮嫩美味！

橡飼伊比利豬

伊比利豬的肉質果然沒讓人失望，帶有淡淡堅果香氣，吃起來柔嫩不柴，搭配白胡椒肉骨茶或咖哩叻沙湯更是一絕！

秘制嫩雞柳

秘制嫩雞柳是很推的一道料理，雞柳肉質滑嫩，搭配蛋液，鮮嫩感十足！記得來店打卡或評論，就能免費獲得一份秘制雞柳!!

菜盤

菜盤相當豐富，有高麗菜、大白菜、金針菇、香菇、杏鮑菇、木耳、豆腐、米血、地瓜、玉米筍、紅蘿蔔、豆皮、蛤蜊等，五色蔬果吃起來更加健康~肉肉控的朋友也可以換小肥牛/梅花豬或是秘制雞柳唷!!~肉食控一定很愛！

泰暖打拋豬飯

超特別的打拋豬飯香氣濃郁，肉質柔嫩且微微帶有嚼勁，獨特的辛辣與香氣十分開胃，豐富的口感吃起來超滿足！

紫薯粉絲

吸附湯底的紫薯粉絲，滑順又帶點Q勁，不論是放在肉骨茶或是叻沙湯頭都很美味~

鮮甜白蝦

喜歡吃海鮮的朋友也不能錯過白蝦，鮮甜Q彈的口感吃起來有滿滿的幸福感~

綜合丸拼盤

精選丸拼盤有芋頭貢丸、香菇貢丸、花枝丸等，顆顆彈牙飽滿，吃得到新鮮美味~

海南KAYA咖椰多士

烤得香脆的吐司，淋上特調的大馬椰醬及香蘭葉，中間再抹上奶油，甜而不膩，完全是東南亞經典風味！

熔岩起司芋泥球

綿密的芋泥與牽絲起司鹹甜交錯，口感超療癒，喜愛芋頭與起司的朋友一定會很愛！

椰汁流心球

一口咬下，椰香濃郁的內餡瞬間爆漿，搭配外層酥皮，讓人非常驚豔的點心！

奶蓋泰奶

新上市的奶蓋泰奶非常推薦!!隱藏版的飲品一定要品嚐，有原味及可可口味可以選擇，上層有厚厚的鹹香奶蓋搭配好喝的泰奶，彼此超搭，喝起來鹹甜鹹甜的不膩口~

上方還放有小饅頭及水果軟糖增加不同的口感，滑順的奶蓋濃到可以直接挖來吃，清爽好喝的泰奶不死甜，與濃郁的火鍋湯頭一起享用超解膩~

「鍋泰暖」不只火鍋湯底濃郁，食材選擇也非常講究，從肉品、海鮮到特色南洋小點，每一樣都很有誠意，若喜歡泰式或南洋風味鍋物絕對值得一試！不管是肉骨茶、叻沙等湯頭，還是必點的炸物小吃，每一道美味都讓人回味無窮~

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