週末衝著google地圖有4.6顆星的評價，我和老婆踏入位於基隆老城區邊緣的「海陸小廚」，

小店簡樸，空間不大，卻裝滿著老闆的人情味，例如11點營業，我們10:40到，很熱情的請我們先座，

點菜時會不時給我們意見，覺得點太多又會提醒我們可能吃不完....。說話語氣自然直接，就像朋友一般，讓人倍感親切。

菜色種類不算多，點完餐大約3~5分鐘陸續上桌

海鮮米粉

網友極推的一道，也可以做成粥或麵。

湯頭清甜鮮美，融入了白蝦、蛤蜊、小卷和一小塊蟹肉身，

米粉滑順的口感配上鮮香十足的湯汁，每一口彷彿都能品出海洋的氣息 。

這一碗吃完，已經8分飽 !

清燙小卷

小卷簡單燙煮後，仍保留著彈性和本身的鮮甜原味呈現，

不沾醬吃起來鮮美，佐上店家自製的醬料更有一番風味 。

嘴邊肉

現切川燙後上桌，肉質軟嫩中帶有微微的嚼勁，醬汁濃郁而不膩，帶點薑絲吃起來涮嘴。

燙地瓜葉

保留了它獨有的清脆與香氣，拌上些許蒜末與醬油，清爽的滋味，每一口都是新鮮。

吉古拉

基隆的名物，當然要來上一盤 。

撒上蔥花，魚漿鮮味還算明顯，吃起來微脆、微Q的口感，還不錯。

基隆正濱漁港旁，一家隱藏版的在地美食小店，

新鮮，價格實在，老闆古意，店面雖然簡陋些，喜歡海鮮小吃的朋友肯定不虛此行 。

google地圖連結 : 海路小廚

地址 : 台灣基隆市中正區正濱路116巷5弄1號後門

電話 : 0980-560-464

營業時間 : 11:00–18:30，週一、二休息