來到釜山最不能錯過的就是咖啡廳了
這次來跟大家介紹一下Abby覺得不錯的咖啡廳
每一間都覺得很有特色
幾乎每一間都是海景第一排的位子
吃甜點看海景賞日落
簡直放鬆到一個極緻啊~
現在就跟著Abby一起來去衝爆咖啡廳吧！
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【韓國釜山自由行】CORALANI CAF'E(코랄라니)~無敵海景／甜點好療癒。釜山推薦海岸咖啡廳！
首先要來介紹的是CORALANI CAF'E
這一間的海景真的是太強了
店家總共有四個樓層
每個樓層Abby都很喜歡
而且店家有設置拍照區很貼心
若遇到沒有人在等待真的會拍到一個手酸
什麼角度都超美
非常推薦的海景咖啡廳
【韓國釜山自由行】CAFE ROOFTOP 露天海景咖啡廳~海雲台/青沙浦網美咖啡廳。釜山咖啡廳推薦！
這間咖啡廳Abby也好愛啊~
看女兒趴坐著看海景就知道有多放鬆了
店家的頂樓很網美
大家不要忘了到頂樓去看看
很放鬆的一間咖啡廳
【韓國釜山自由行】AETHER CAFE 에테르~釜山影島白淺(險)灘文化村咖啡廳。來這裡看夕陽太浪漫了啦！
這間咖啡廳很有名很多人來這裡打卡
這裡的餐點Abby覺得都好美
而且剛好來的時間是看夕陽的時間
黃色的光暉打在甜點上是不是感覺很溫暖
夕陽照在海上就是覺得很浪漫
很推薦的咖啡廳哦~
【韓國釜山自由行】CUP & CUP 海景咖啡廳~廣安大橋海水浴場唯美咖啡廳。釜山海景咖啡廳推薦！
這間看海咖啡廳Abby也很推薦
可以看到廣安大橋超讚的
而且坐位的設計很漂亮又浪漫
非常適合情侶來這裡約會
推薦給大家哦~
【韓國釜山自由行】P.ARK複合式文化空間~海景玻璃屋咖啡廳。階梯座位好唯美！
這間咖啡廳相當有特色
是個階梯式坐位的設計
而且這裡的甜點顏值真的是太過份了
Abby什麼都想夾來吃
全部看起來都超好吃的
是一間很不錯的咖啡廳哦~
【韓國釜山自由行】caffe pascucci(파스쿠찌 부산강서점)~大片落地窗賞櫻花超愜意。大渚生態公園櫻花！
這間咖啡廳是無意間發現的
看完櫻花後剛好覺得累了
女兒想找個咖啡廳休息吃東西
一抬頭就看到這一間咖啡廳
店內的大型落地窗看出去還可以看到櫻花
邊吃甜點邊賞花超快意的
有來賞櫻花的朋友也可以參考一下哦~
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