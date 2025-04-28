假日的時候，出門吃飯總會遇到很多需要排隊的餐廳，

尤其下雨天的時候，每間餐廳都會大爆滿。

這次能來吃樂雅樂，真的必須感謝gomaji團購券!

(Gomaji，我常常使用你們家的團購券欸，可以請你找我業配嗎?)



身為一個J人，買完團購券沒多久，當然就是要線上訂位阿!

而且我當天還提早到，確認訂位是否有成功?

但，我確認訂位的當下，發現自己又犯下了一個嚴重的錯誤，

那就是...我用我媽的電話跟名字幫自己訂位啊啊啊!!!

(每次幫忙訂餐廳，我都用我媽的訂，回來台北後，我忘記切換了・゜・(PД`q｡)・゜・)

還好我有看到訂位本，還親自確認了一下訂位的名字跟電話，我真的好蠢啊啊啊!!!

幸好我跟店員說明過後，也在我訂位的18:00順利入座了

每次看日本節目，都會看到這種日式西餐廳，

很愛日本動漫的我，對日本的餐廳、跟商店都很嚮往~

樂雅樂菜單~餐點真的是日式與西式結合在一起的家庭餐廳~

日式家庭餐廳有個特點，那就是飲料無限喝到飽，

跟台灣的自助吧風格式完全不相同的~

gomaji有兩種券，一種是多少錢折抵店內$500消費金額(?)

另外一個就是我購買的B.和牛漢堡排推薦$300多塊

(這是餐廳特別設計給gomaji的優惠菜單，這是常規菜單沒有的特別菜單)

桌面上有QR Code貼紙、牙籤、衛生紙、鹽巴跟胡椒粉

等餐點的時候也不要閒著，冷熱飲既然都是你用餐期間免費喝到飽的，那當然要喝爆!!!

過了一下下時間，我選的番茄湯來了~

因為平常都是喝玉米濃湯，所以來餐廳當然要喝看看番茄湯啦~

樂雅樂的番茄湯喝起來酸酸甜甜的，也沒有番茄獨有的草腥味，真的很不錯喔!

其實我本身很不喜歡番茄，因為我對爛掉的番茄味道有很大的陰影，

但現在長大了，一定要跨越人生中的各種障礙跟拿掉舊有的成見，勇於嘗試才能獲益良多~

喝完兩三杯飲料的時間，我的餐點終於來了~(主食可選白飯或麵包)

Oh~My~God~這真的是$300多塊的費用可以吃得到的餐點嗎?

這可是和牛漢堡排欸!還有一塊魚排!

我拍照拍這麼久了，漢堡排裡面居然還是熱的(拍拍手)

一口下去，喔!喔...喔~~~牛味!我被牛味攻擊了!

但漢堡排吃起來真的是扎實之中，帶點柔軟的奇妙口感~

用漢堡排沾了一下旁邊附的蘿蔔泥牛排醬多吃幾口之後，

真的覺得這個漢堡排真的好好吃!!!

感謝gomaji團購券讓我能品嘗到這麼美味的樂雅樂餐點!

但想要前往用餐之前，請一定要先訂位!

樂雅樂餐廳 站前店

所在地點： 台北青年國際旅館

地址： 100台北市中正區許昌街19號

電話號碼： 02 2371 3128