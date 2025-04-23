中山區火鍋推薦撈王松江南京店🍲
豪華又精緻的火鍋店，一定要試試看😍
中式裝潢風格氛圍感十足
還有品牌打卡牆，禮物風格很有質感！
可視化廚房，料理時可看到，安全又放心
還有等位區貼心服務，坐著等好開心😆
-
醬料區與冰粉區，可以自由取用喔！
個人喜歡濃香胡麻醬+辣椒+蔥花，
辣中帶點胡麻的香氣，沾火鍋料好適合
吃完火鍋來點冰粉，清爽又滿足呢！
冰粉+蜜紅豆+椰果+黑糖蜜，很有層次呢👏🏻
-
🍲粵川湯戰 紅白對決 太極鴛鴦鍋
分別是粵式胡椒豬肚雞煲 、川味麻辣鍋
粵式胡椒豬肚雞煲一煲四味，濃甘鮮香
選用幸福豬肚 、南風肉、金華火腿，
搭配辛香海南白胡椒，料多實在、超澎湃
湯頭喝起來溫潤圓滑，口感鹹香濃郁！
暖胃又經典，每一口都讓人好滿足😌
川味麻辣鍋多種辣椒香氣 、辣度層層堆疊
融合麻的辛香回甘與辣度帶來的刺激感～
還有主廚多次選調配黃金比例 ，更好吃
可以將食材七上八下涮燙，麻辣夠味🥰
-
🍚雙臘煲仔飯 （中份）約2-4人份
大約要等15-20分鐘！一上桌香到不行
還有搭配桌邊點火秀，視覺感十足啊！
嚴選泰國香米 ，利用土陶鍋慢慢蒸煮 ，
讓米粒吸收臘肉 、臘腸的豐富香氣 ，
一開鍋香氣四溢，配上特製醬汁太厲害
口感鹹香且粒粒分明、Q彈有嚼勁🥳
高粱與臘肉、臘腸搭配，香氣四溢超滿足
帶點微微鍋巴，讓每一口都十分享受😎
-
🐮紐西蘭玫瑰牛舌
光是擺盤就好吸睛，繞成玫瑰形狀超特別
牛舌Q彈誘人、脆彈有勁，讓人很驚艷
🐷伊比利梅花豬
份量爆棚的伊比利梅花豬，超級澎湃啊
片片紮實且花色粉嫩，肉質鮮美Q軟～
-
🍡爆漿起司蝦丸
這個是我的最愛，太厲害了啦！
下鍋煮後裡面的起司與蝦子融合在一起
鹹香又彈牙的口感，非常的有嚼勁
濃郁的起司香在口中化開，太完美了😍
-
🥬田園蔬菜籃
✨山野珍菇匯
✨繡球豆腐
個人超愛田園蔬菜籃，一上桌就被萌翻
以新鮮健康時蔬，有菇類、玉米、番茄等
清脆爽口，兩人分著一起吃很足夠呢！
山野珍菇匯可以加入白湯，融入菇的鮮香
暖心又溫暖的湯頭，有如家的滋味😆
繡球豆腐真的超厲害！一定必點這個～
用白湯輕輕涮個幾下，口感滑順且細緻
會讓人想在續碗，有如宮廷般的滋味👏🏻
-
🥤馬蹄竹蔗水 （杯裝）
搭配火鍋好解膩，清新回甘的好滋味！
嚴選馬蹄與竹蔗，熬煮釋放自然清甜～
☁️焦糖雲朵奶茶
一整只冰棒泡在奶茶裡，好喝又有口感~
-
撈王菜品是單點制，第一次來，不知道怎麼點的話
可以參考桌牌上的TOP「匠心十味」~
🪄隱藏吃法自由配
1.可以使用千張將蝦丸、山野珍菇匯包在一起享用，口感很有層次且新穎！
2.將地瓜與起司蝦丸疊在一起，變成漢堡
地瓜的鮮甜與起司蝦丸搭配更有韻味喔～
3.玉米筍外層包裹著豬肉，甘甜可口！
-
🎁開幕活動🎁
即日起到店消費，凡上傳用餐照 限動
打卡並標註官方FB/IG帳號
即可獲得「迷你鴛鴦鍋仿真鑰匙圈」乙個
數量有限，送完為止！
-
🎊好康抽獎🎊
5/11前凡到店用餐並參加「粵川湯戰 紅白對決」活動
就有機會抽中雙人套餐 （每份價值逾2000元）
-
📍撈王-松江南京店
☎️電話：02-25080861
✨地址：台北市中山區南京東路二段 111號
🚇近捷運松江南京站6/7號出口
⏰營業時間：11:00am-1:00am
✨IG