中山區火鍋推薦撈王松江南京店🍲

豪華又精緻的火鍋店，一定要試試看😍

中式裝潢風格氛圍感十足

還有品牌打卡牆，禮物風格很有質感！

可視化廚房，料理時可看到，安全又放心

還有等位區貼心服務，坐著等好開心😆

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醬料區與冰粉區，可以自由取用喔！

個人喜歡濃香胡麻醬+辣椒+蔥花，

辣中帶點胡麻的香氣，沾火鍋料好適合

吃完火鍋來點冰粉，清爽又滿足呢！

冰粉+蜜紅豆+椰果+黑糖蜜，很有層次呢👏🏻

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🍲粵川湯戰 紅白對決 太極鴛鴦鍋

分別是粵式胡椒豬肚雞煲 、川味麻辣鍋

粵式胡椒豬肚雞煲一煲四味，濃甘鮮香

選用幸福豬肚 、南風肉、金華火腿，

搭配辛香海南白胡椒，料多實在、超澎湃

湯頭喝起來溫潤圓滑，口感鹹香濃郁！

暖胃又經典，每一口都讓人好滿足😌

川味麻辣鍋多種辣椒香氣 、辣度層層堆疊

融合麻的辛香回甘與辣度帶來的刺激感～

還有主廚多次選調配黃金比例 ，更好吃

可以將食材七上八下涮燙，麻辣夠味🥰

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🍚雙臘煲仔飯 （中份）約2-4人份

大約要等15-20分鐘！一上桌香到不行

還有搭配桌邊點火秀，視覺感十足啊！

嚴選泰國香米 ，利用土陶鍋慢慢蒸煮 ，

讓米粒吸收臘肉 、臘腸的豐富香氣 ，

一開鍋香氣四溢，配上特製醬汁太厲害

口感鹹香且粒粒分明、Q彈有嚼勁🥳

高粱與臘肉、臘腸搭配，香氣四溢超滿足

帶點微微鍋巴，讓每一口都十分享受😎

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🐮紐西蘭玫瑰牛舌

光是擺盤就好吸睛，繞成玫瑰形狀超特別

牛舌Q彈誘人、脆彈有勁，讓人很驚艷

🐷伊比利梅花豬

份量爆棚的伊比利梅花豬，超級澎湃啊

片片紮實且花色粉嫩，肉質鮮美Q軟～

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🍡爆漿起司蝦丸

這個是我的最愛，太厲害了啦！

下鍋煮後裡面的起司與蝦子融合在一起

鹹香又彈牙的口感，非常的有嚼勁

濃郁的起司香在口中化開，太完美了😍

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🥬田園蔬菜籃

✨山野珍菇匯

✨繡球豆腐

個人超愛田園蔬菜籃，一上桌就被萌翻

以新鮮健康時蔬，有菇類、玉米、番茄等

清脆爽口，兩人分著一起吃很足夠呢！

山野珍菇匯可以加入白湯，融入菇的鮮香

暖心又溫暖的湯頭，有如家的滋味😆

繡球豆腐真的超厲害！一定必點這個～

用白湯輕輕涮個幾下，口感滑順且細緻

會讓人想在續碗，有如宮廷般的滋味👏🏻

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🥤馬蹄竹蔗水 （杯裝）

搭配火鍋好解膩，清新回甘的好滋味！

嚴選馬蹄與竹蔗，熬煮釋放自然清甜～

☁️焦糖雲朵奶茶

一整只冰棒泡在奶茶裡，好喝又有口感~

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撈王菜品是單點制，第一次來，不知道怎麼點的話

可以參考桌牌上的TOP「匠心十味」~

🪄隱藏吃法自由配

1.可以使用千張將蝦丸、山野珍菇匯包在一起享用，口感很有層次且新穎！

2.將地瓜與起司蝦丸疊在一起，變成漢堡

地瓜的鮮甜與起司蝦丸搭配更有韻味喔～

3.玉米筍外層包裹著豬肉，甘甜可口！

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🎁開幕活動🎁

即日起到店消費，凡上傳用餐照 限動

打卡並標註官方FB/IG帳號

即可獲得「迷你鴛鴦鍋仿真鑰匙圈」乙個

數量有限，送完為止！

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🎊好康抽獎🎊

5/11前凡到店用餐並參加「粵川湯戰 紅白對決」活動

就有機會抽中雙人套餐 （每份價值逾2000元）

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📍撈王-松江南京店

☎️電話：02-25080861

✨地址：台北市中山區南京東路二段 111號

🚇近捷運松江南京站6/7號出口

⏰營業時間：11:00am-1:00am

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