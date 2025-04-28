如果你正在找桃園火鍋吃到飽、或是想知道哪裡有划算的平日幸福小資餐，那絕對不能錯過今天要介紹的涮乃葉！全台最強的火鍋連鎖品牌涮乃葉，竟然推出了超讚的平日幸福小資餐。只要320元起就能享受到新鮮野菜自助吧吃到飽，有新鮮蔬菜、冰沙、咖啡、烏龍麵、咖哩飯、雙淇淋、紅豆湯、蛋糕甜點等隨你吃，是不是超誘人啊。這方案目前只在特定店家獨家販售，像是桃園家樂福經國店就是其中一家喔。對於喜歡火鍋吃到飽的朋友來說，涮乃葉的CP值真的很高，不只可以吃很飽，食材還健康又精緻新鮮呢。

平日午餐成人460元，銀髮/孩童400元，晚餐、假日多40元

這個最新的平日幸福小資餐只要三百二十元起。選擇這個套餐，一樣可以享用自助吧吃到飽，不過用餐時間是限定六十分鐘。你可以任選兩種湯底。

特定店家才有這平日方案（桃園家樂福經國店、豐原家樂福店、斗六家樂福店、台南大潤發店獨家販售）。

實際DM以店家為主，以上圖片資訊來自官網

涮乃葉的用餐理念是「健康新鮮」，他們很堅持提供精選肉品、新鮮蔬菜、獨家湯底還有特調醬料。目標就是要讓大家享受到物超所值的涮涮鍋吃到飽。他們的用餐環境非常寬敞舒適，而且乾淨明亮。

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讓我最驚豔的是它的野菜自助吧。餐點種類超級多樣，而且看起來都很新鮮，感覺每一樣都有被仔細挑選過，屬於精緻吃到飽的等級。

醬料區的選擇也超多，有日式醬油、日式胡麻醬等等，可以自己搭配出喜歡的沾醬。

來到涮乃葉，有幾個是大家激推必吃的喔。像是他們的咖哩飯就很多人推薦。

停車可以折扺2小時。

自助吧除新鮮蔬菜，冰沙、咖啡、烏龍麵、咖哩飯、雙淇淋、紅豆湯、蛋糕甜點等通通無限享用。

飯後一定要來一支的抺茶牛奶雙淇淋，這個是招牌必點。吃飽後再來點甜點跟咖啡，真的是完美的結尾。

這次我們在經國家樂福店用餐，我們選了番茄湯跟和風參雞湯這兩種湯底。湯頭喝起來鮮甜味美，相當不錯。

平日豬肉套餐：我們選了梅花豬肉三盤

我們點了平日豬肉套餐，是梅花豬肉三盤。還有平日牛排套餐，裡面有安格新五花牛、紐澳肩胛牛、紐澳穀飼黑毛牛，這三種肉各一盤。我們兩個人總共吃了六盤肉，也覺得超飽的。

實際吃下來，用餐環境真的很舒適，肉盤都是現切的，吃起來很新鮮美味。不過，限時一小時對於平日幸福小資餐來說，真的覺得有點趕。但考慮到320就能火鍋吃到飽，這個CP值還是算高的啦。

涮乃葉 桃園家樂福經國店：桃園園市桃園區經國路369號2樓；營業時間：11:00-22:00

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