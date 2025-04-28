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咖哩控必收！彰化隱藏版必咖哩BVKcurry，獨特咖哩、工業風環境一試難忘。

2025-04-28 09:05:06 文字：Kiwi
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Kiwi

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說到彰化美食，大家可能第一個想到肉圓或爌肉飯對吧，但其實彰化市也有很多不一樣的選擇，而這家必咖哩呢，就在熱鬧的南瑤宮附近，位置蠻好找的，而且附近好停車，這點真的超加分啊！ 他們家在彰化經營很久了，老闆超用心，每次來都能吃到誠意滿滿的咖哩。店裡面的環境我很喜歡，是走工業風路線，感覺很寬敞舒服，而且還結合了一點文青藝文的感覺，是個吃美食兼具文創的好地方。

咖哩控必收！彰化隱藏版必咖哩BVKcurry，獨特咖哩、工業風環境一試難忘。

 

彰化市美食BVKcurry 必咖哩 在哪？

咖哩控必收！彰化隱藏版必咖哩BVKcurry，獨特咖哩、工業風環境一試難忘。

彰化市美食BVKcurry 必咖哩位在南瑤宮附近，正確位置在彰化市仁愛路126號126-1號，鄰近好停車，在彰化市吃美食，想要來點不一樣，想要吃咖哩，我很推薦這裡。

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一進門，你就會被他們家的工業風設計吸引。店面是寬面門店，給人一種很開闊的感覺。而且不得不說，靠窗的位子採光超好，坐那裡用餐感覺超迷人，我很喜歡。店裡面也有一些課外讀物可以給小朋友看喔。

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彰化市美食BVKcurry 必咖哩菜單MENU

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必咖哩的菜單價格都挺平易近人的。點餐前先告訴你幾個他們家的術語，菜單上的「米丘」指的就是飯，「酪燒」是焗烤，「鳥巢」則是麵食。主餐你可以選擇蔬菜、豬肉或牛肉搭配咖哩。

彰化市美食BVKcurry 必咖哩 餐點分享

咖哩控必收！彰化隱藏版必咖哩BVKcurry，獨特咖哩、工業風環境一試難忘。

我個人很推薦他們家的「洋蔥深燉豬肉咖哩米丘」。一份裡面會有飲料、米飯和咖哩。咖哩上還會放上一些蔬菜和歐姆蛋。

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它的咖哩香氣超濃郁，一端上來香料味就撲鼻而來，我超愛這種味道。醬汁吃起來有點微酸，感覺很順口。裡面燉煮的馬鈴薯和蘿蔔都超級軟嫩，吃起來略帶層次感。

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另一道也是我的心頭好，叫做「酪燒紅酒可可牛肉咖哩」。這道是用鐵板出爐的，記得小心燙手喔。咖哩控必收！彰化隱藏版必咖哩BVKcurry，獨特咖哩、工業風環境一試難忘。

必咖哩之所以是我很推薦的彰化咖哩飯選擇，就是因為他們家是專門做咖哩的。這個口味是他們自家的特色，你在外面不太容易吃到呢。老闆在料理上真的很用心，每次來吃都覺得心滿意足。

咖哩控必收！彰化隱藏版必咖哩BVKcurry，獨特咖哩、工業風環境一試難忘。

這個可可入醬超有戲的，而且竟然還加了藍莓，這個搭配真的超特別，味道和香氣都直接衝擊你的味蕾，很厲害。

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跟老闆聊過之後才知道，原來必咖哩來的很多都是在地客，外地客比較少知道。但我覺得這裡交通方便又好停車，加上獨特的工業風環境和美味的咖哩，真的值得大家來試試看。不論是洋蔥深燉豬肉咖哩米丘還是酪燒紅酒可可牛肉咖哩，上桌時咖哩的香氣都超濃郁。咖哩本身帶點蔬果的甜味，搭配肉、飯、麵或焗烤都很不錯。

BVKcurry 必咖哩

住址：彰化市仁愛路126號126-1號



 
 
 

 

 

 

 
 
 
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BVKcurry 必咖哩

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place彰化縣彰化市仁愛126號
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