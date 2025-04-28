{台東美食}榕樹下米苔目（中華路創始老店-別無分店）/堅持手工米苔目撒上滿滿柴魚片絕對必吃！還有鬼頭刀魚條、嫦娥奔月、花枝騷都要點！

來到台東除了麻糬、釋迦外，絕對必吃的就是「米苔目」，而且一定要吃最正宗的「榕樹下米苔目」中華路創始的老店，

店家就在中華路上，店內座位超過上百席，但是每次到用餐時間排隊的人潮都多到排到馬路，

用餐環境座位古色古香，還放置了藝術家的真跡，相當詩情畫意，

來店必吃手工米苔目，尤其是一上桌滿滿的柴魚，鮮甜美味一定要吃大碗才滿足，

還有必點的「香酥太平洋鬼頭刀」、花枝騷、還有超特別的嫦娥奔月，最後再來杯洛神花茶或鹿野紅烏龍，

「榕樹下米苔目」中華路創始的老店絕對是來台東必吃的美食啊！

榕樹下米苔目的位置就在台東最熱鬧的中華路上，也是中華路的唯一創始老店，絕無分店，大家一定要認清楚，

一到用餐時間，門口竟然排隊排到馬路上，也不難發現排陮的人潮中有許多都是台東在地人。

想要內用的朋友，可以先去店內找座位，並在點單上寫好桌號，就可以來結帳，

外帶的朋友，可以直接排隊點餐，餐點叫號就可以取餐啦。

菜單

來「榕樹下米苔目」當然必點的就是他們米苔目，不管是乾的還是湯的各有千秋，建議都來一碗就對了，

另外還有自取的小菜以及廚房專送區，超推他們家的「香酥太平洋鬼頭刀」、「花枝騷」、還有超特別的「嫦娥奔月」

店內也有販售飲料，像是洛神花茶、初鹿鮮奶茶還有台東特有的鹿野紅烏龍都很不錯。

去點餐的時候，工作人員的手從來沒有停過，手工米苔目川燙後，放上清脆的韭菜與的豆芽，再淋上店家自製的肉燥醬，

出餐前在撒上滿滿的柴魚片，用料超實在又澎湃。

用餐環境

店家的座位區非常多，有雙人座、四人座位區，還有適合多人享用的圓桌，

而且店內竟然還有擺放台東知名藝術家「陳興泉」老師的畫作真跡，可以一邊享用美食，一邊欣賞畫作。

除了一樓座位區之外，還有二樓座位區可以選擇，店內古色古香的裝潢，用餐起來特別有古早味。

雖然當天用餐的時候人多到爆炸，不過出餐的速度倒是挺快的，米苔目、小菜等飲品是叫號取餐外，

廚房專送區的餐點，則會有工作人員直接送上桌超級貼心。



乾米苔目（大）

堅持手工製作的米苔目加上店家特製的肉燥，再加入清脆的豆芽、特殊香氣的韭菜，

最後再鋪上滿滿的柴魚片因為熱氣而不斷地在跳舞，真的是滿滿的古早味！

手工的米苔目口感真的很不一樣，吃起來就是特別香Ｑ有嚼勁，越吃越香真的會停不下來。

湯米苔目（大）＋滷蛋

喜歡熱湯的朋友，可以點他們家的湯米苔目，柴魚高湯香甜回甘，喝起來又相當清爽，

也可以外加一顆滷蛋或魚丸，一碗吃起下來好吃滿足營養滿分。

喜歡重口味的朋友，一定要搭配店家每桌都會放置的萬津烏醋，吃起來口感更加有層次。

喜歡吃辣的朋友，更不能錯過榕樹下米苔目自製的辣椒醬，

吃起來香辣夠味，屬於中辣等級，如果喜歡的話，店家也有單獨販售辣椒醬喔！

香酥太平洋鬼頭刀

新鮮的鬼頭刀油炸的金黃酥脆，魚肉相當鮮嫩多汁，再搭配店家特製的醬汁，酸甜帶些微辣口感超搭配。

花枝騷

花枝丸酥炸後，外皮帶些酥脆，裡頭依舊香Ｑ有嚼勁，還可以吃到完整的花枝塊，

再淋上香甜的美乃滋與滿滿的柴魚，不管大人小朋友都會超喜歡。

香噴炸米血

米血炸得酥脆有口感，再淋上特製的醬汁，以及一旁的洋蔥、大蒜與青蔥，吃起來非常涮嘴。

嫦娥奔月

一看到點單就被有趣的菜名吸引，原來是傳統的古早味煎蛋加入海菜，碰出的新火花，

個人好喜歡煎蛋外圍酥酥脆脆的口感，真的有種懷念的味道，再加上海菜帶有脆度與韌性的口感，非常有特色。

太和拼盤

吃米苔目當然要盤小菜滷味，店家推出了太和拼盤，基本的配料有，豆乾或甜不辣、海帶跟里肌肉，

另外還有粉腸/米血/豬皮可以三選一，建議加上店家自製的辣醬超級對味。

榕樹下米苔目也有販售各式的飲品，像是台東在地很有特色的：洛神花茶、初鹿鮮奶茶，還有鹿野紅烏龍都很好喝喔！

榕樹下米苔目（中華路創始老店-別無分店）

地址：台東市中華路一段362號

電話：0963-008242

營業時間：10:00~14:30，16:30~20:30

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