在地深根超過20年的天仁喫茶趣，茶膳料理起家的複合式餐飲

尼力跟家人也追隨超過數十年，來天仁喫茶趣用餐過好幾次

佳餚、飲品、甜點都加入茶飲，製作出帶有台灣味茶韻味的料理

讓餐點好吃不油膩還兼具創意，保有美味度

加上很多長輩不愛吃油炸，天仁喫茶趣很多蒸式料理、蔬食都深受喜歡

尤其現在人講求養生、健康、健美，來天仁喫茶趣也都能吃到少油少鹽蒸物美食

天仁喫茶趣 內湖店

位置：台北市內湖區瑞光路409號

電話號碼： 02 2656 0099

營業時間：11:00~21:30



喫茶趣全台有多間門市

這次跟來喫茶趣 內湖店 用餐

喫茶趣 內湖門市占地大、空間位置數很多，常常都會有日本人、外國客來用餐

專程來吃帶有台灣茶入菜的茶膳美食

像是高雄可以到高雄義享店或者高雄夢時代店用餐，我們家中的長輩們也都很喜歡

每一季來都可以吃到新菜色

都是門市廚房現點製作，搭配當令新鮮食材運用、融入餐點

很多人也都會專程來吃下午茶，連茶點甜點都越來越強~不輸給甜點店唷!

喫茶趣的服務非常好，都會隨桌奉茶，免費喝到天仁茗茶代表茶款- 913茶王

可以很輕鬆舒適，不僅可以喝到茶飲

最近還喝到茶與咖啡融合製作的913西西里咖啡(推薦給咖啡控)

服務人員都會很貼心的奉茶，913茶王是天仁獨創的明星商品

高山茶帶出不苦澀的烏龍香氣、尾韻有參味，順口好喝不苦澀

阿薩姆紫蘇醋飲

套膳都會有開胃飲，帶有紫蘇梅酸度、引出阿薩姆清香

餐前喝可以開開胃，酸度會自然回甘蠻順口的

天仁喫茶趣餐點都是現點製作，像我本身都會點套膳

套膳不僅有主菜，還會搭配當令食材製作的開胃飲、前菜、湯品、主食、配菜、甜點、餐後茶

一整套吃下來真的會很飽，有時帶孩子一起來用餐

就會點一份套餐，再搭配招牌雙拼:喫茶菁、茶香鹹酥雞

包種黑豆薯泥

季節性開胃小菜，當天吃到包種黑豆薯泥

上面還有黑豆帶出酥脆口感，保有蔬菜清脆口感

套餐內的913滷肉飯也超好吃，使用台梗九號米

滷肉燉煮加入了913茶王，讓滷肉帶清香不油膩

加上米飯好飽滿，光是滷肉飯就讓我覺得好滿足

挑選好米很重要，也是套餐好吃的靈魂米飯，好吃不油膩!!!

美人栗子地瓜(胡麻醬)

使用栗子地瓜蒸過帶出香甜，保有地瓜綿密口感，連地瓜皮都好吃

可搭配東方美人茶特製胡麻醬提味，我個人喜歡吃原味栗子地瓜

美人典傳滷軟排

使用究好豬，從飼養到作業都是一條龍的台灣優質豬肉品牌

月亮軟排非常稀有，一隻豬僅有兩片

尤其很多朋友不愛吃豬肉，怕豬肉會有腥味

究好豬從飼養飼料、良好優質環境，讓豬健康快樂長大

讓豬肉飽滿無腥味，而且軟排會帶有微微軟骨口感唷!

採用東方美人茶，融入食材帶出尾韻獨門茶香韻味

帶有家常風味，熟悉媽媽滋味的滷肉

使用在地薄鹽醬油，帶出鹹香尾韻甘甜

裡面還加入了豆干、豆皮、花生，都很入味

尤其是豆干好好吃，咬下還有滷汁軟Q口感

豆皮更是沒話說，濕潤帶出鹹香豆皮香

居然連小紅蘿蔔都很自然甜味

碧螺春豚骨清湯

很厲害的連湯品都融入茶，使用碧螺春搭配

讓豬肉香甜的湯頭有獨特碧螺春風味，順口好喝

湯品裡面還有蓮藕片、豬肉片唷!

新鮮燉煮，讓豚肉好咀嚼不柴~

身邊很多朋友越來越多吃得比較養生或者蔬食者

這裡可以吃到帶有家常風味的 紅玉素三杯獅子頭

市面上很少見，可以讓把茶入菜製作成家常料理的獅子頭

紅玉素三杯獅子頭

一點都不馬虎的配菜、擺盤，手工製作的獅子頭

加入了紅玉紅茶、馬蹄等食材，吃起來完全不擔心很素食唷!

口感很豐富，吸附醬汁咬下濕潤乾甜鹹香還有脆度

主廚團隊還使用了木耳製作出素海參、蒟蒻蝦仁、蒟蒻花枝圈

完全不覺得這道是素食料理，料理手法太厲害了

手工獅子頭使用三杯台菜料理方式

加入麻油、九層塔下去煸香提味，讓獅子頭吃起來更像媽媽在家烹飪的溫暖滋味

口感很豐富，咬下軟嫩帶有脆度，微微麻油香氣

加入紅玉清香，讓整體吃起來不膩口

蒟蒻蝦仁、蒟蒻花枝圈製作的很像，口感滑溜帶有Q度

天仁喫茶趣讓茶膳餐點保有傳統還加入了創意

每次來用餐都很期待，能吃到茶與當令食材激發出的美味料理

而且都能感受到餐點上少油少鹽，利用茶的元素融入還能提味解膩度

讓我很愛來吃飯喝飲料，因為套膳的飲料都很大杯啊!很大方不小氣~

推薦這兩款很適合夏天、炎熱天氣喝的飲品

鳳梨菊花醇蜜綠茶

市面上少見的金鑽鳳梨與菊花融合，黃金比例加入綠茶當基底，利用蜂蜜增加柔和順口度

鳳梨菊花醇蜜綠茶好好喝，還會有鳳梨纖維，酸甜滋味帶有菊花香

913西西里咖啡

喝過西西里咖啡，絕對沒喝過913茶王與阿拉比卡咖啡黃金比例調配的咖啡茶飲

加入了新鮮檸檬，夏季解渴消暑的好味道

酸甜滋味引出咖啡香氣，咖啡中帶有清香茶味

真的很獨特，我個人超愛這款913西西里咖啡

喫茶菁、茶香鹹酥雞

加碼必點，每次來都要吃的喫茶菁、茶香鹹酥雞

喫茶菁是人氣必點

使用現採的茶葉，主廚特製麵衣油炸

讓茶葉可以變成好吃的炸物美食

帶出茶葉清香又酥脆

記得沾上特製的椒鹽綠茶，更是好吃

每次來都要點!!

茶香鹹酥雞

使用雞腿肉製作，獨門釀製口味

現點現炸，咬下薄脆帶出雞腿肉汁，鹹香開胃

鹹酥雞是大人小孩都愛吃的，而且門市也可以買到唷!

可以買冷凍喫茶趣鹹酥雞回家料理

使用烤箱、氣炸鍋都可以復熱，就跟現場吃一樣的美味

紅茶可可塔

套膳內還搭配紅茶可可塔，做完美的飯後甜點

一點都不馬虎的手作甜點

塔皮還有酥脆口感，上面鋪上帶有濃郁可可、紅茶提味

中間內餡很絲滑，有種提拉米蘇的滋味

上面搭配蜜核桃，增加顆粒口感與堅果香氣

真的不輸給甜點店，不會太甜膩，還很大人味~

下午茶時段也很多人來用餐

三五好友聚餐、朋友哈拉喝茶吃甜點都很推薦

門市不僅可以買到優質台灣茶葉，還有伴手禮、冷凍美食

推薦茶香入味的茶香泡菜

很開胃解膩，帶出台式泡菜引出清香茶味，無違和

喫茶趣鹹酥雞也成為團購美食，真的是居家美食

肚子餓、宵夜都可以馬上烤箱加熱、氣炸鍋加熱來吃，有夠香!

宅在家就可以吃到跟現場一樣的美味鹹酥雞