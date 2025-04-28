在地深根超過20年的天仁喫茶趣，茶膳料理起家的複合式餐飲
尼力跟家人也追隨超過數十年，來天仁喫茶趣用餐過好幾次
佳餚、飲品、甜點都加入茶飲，製作出帶有台灣味茶韻味的料理
讓餐點好吃不油膩還兼具創意，保有美味度
加上很多長輩不愛吃油炸，天仁喫茶趣很多蒸式料理、蔬食都深受喜歡
尤其現在人講求養生、健康、健美，來天仁喫茶趣也都能吃到少油少鹽蒸物美食
天仁喫茶趣 內湖店
位置：台北市內湖區瑞光路409號
電話號碼： 02 2656 0099
營業時間：11:00~21:30
天仁喫茶趣Line官方帳號 https://lin.ee/WGx6ULnb
喫茶趣全台有多間門市
這次跟來喫茶趣 內湖店 用餐
喫茶趣 內湖門市占地大、空間位置數很多，常常都會有日本人、外國客來用餐
專程來吃帶有台灣茶入菜的茶膳美食
像是高雄可以到高雄義享店或者高雄夢時代店用餐，我們家中的長輩們也都很喜歡
每一季來都可以吃到新菜色
都是門市廚房現點製作，搭配當令新鮮食材運用、融入餐點
很多人也都會專程來吃下午茶，連茶點甜點都越來越強~不輸給甜點店唷!
喫茶趣的服務非常好，都會隨桌奉茶，免費喝到天仁茗茶代表茶款- 913茶王
可以很輕鬆舒適，不僅可以喝到茶飲
最近還喝到茶與咖啡融合製作的913西西里咖啡(推薦給咖啡控)
服務人員都會很貼心的奉茶，913茶王是天仁獨創的明星商品
高山茶帶出不苦澀的烏龍香氣、尾韻有參味，順口好喝不苦澀
阿薩姆紫蘇醋飲
套膳都會有開胃飲，帶有紫蘇梅酸度、引出阿薩姆清香
餐前喝可以開開胃，酸度會自然回甘蠻順口的
天仁喫茶趣餐點都是現點製作，像我本身都會點套膳
套膳不僅有主菜，還會搭配當令食材製作的開胃飲、前菜、湯品、主食、配菜、甜點、餐後茶
一整套吃下來真的會很飽，有時帶孩子一起來用餐
就會點一份套餐，再搭配招牌雙拼:喫茶菁、茶香鹹酥雞
包種黑豆薯泥
季節性開胃小菜，當天吃到包種黑豆薯泥
上面還有黑豆帶出酥脆口感，保有蔬菜清脆口感
套餐內的913滷肉飯也超好吃，使用台梗九號米
滷肉燉煮加入了913茶王，讓滷肉帶清香不油膩
加上米飯好飽滿，光是滷肉飯就讓我覺得好滿足
挑選好米很重要，也是套餐好吃的靈魂米飯，好吃不油膩!!!
美人栗子地瓜(胡麻醬)
使用栗子地瓜蒸過帶出香甜，保有地瓜綿密口感，連地瓜皮都好吃
可搭配東方美人茶特製胡麻醬提味，我個人喜歡吃原味栗子地瓜
美人典傳滷軟排
使用究好豬，從飼養到作業都是一條龍的台灣優質豬肉品牌
月亮軟排非常稀有，一隻豬僅有兩片
尤其很多朋友不愛吃豬肉，怕豬肉會有腥味
究好豬從飼養飼料、良好優質環境，讓豬健康快樂長大
讓豬肉飽滿無腥味，而且軟排會帶有微微軟骨口感唷!
採用東方美人茶，融入食材帶出尾韻獨門茶香韻味
帶有家常風味，熟悉媽媽滋味的滷肉
使用在地薄鹽醬油，帶出鹹香尾韻甘甜
裡面還加入了豆干、豆皮、花生，都很入味
尤其是豆干好好吃，咬下還有滷汁軟Q口感
豆皮更是沒話說，濕潤帶出鹹香豆皮香
居然連小紅蘿蔔都很自然甜味
碧螺春豚骨清湯
很厲害的連湯品都融入茶，使用碧螺春搭配
讓豬肉香甜的湯頭有獨特碧螺春風味，順口好喝
湯品裡面還有蓮藕片、豬肉片唷!
新鮮燉煮，讓豚肉好咀嚼不柴~
身邊很多朋友越來越多吃得比較養生或者蔬食者
這裡可以吃到帶有家常風味的 紅玉素三杯獅子頭
市面上很少見，可以讓把茶入菜製作成家常料理的獅子頭
紅玉素三杯獅子頭
一點都不馬虎的配菜、擺盤，手工製作的獅子頭
加入了紅玉紅茶、馬蹄等食材，吃起來完全不擔心很素食唷!
口感很豐富，吸附醬汁咬下濕潤乾甜鹹香還有脆度
主廚團隊還使用了木耳製作出素海參、蒟蒻蝦仁、蒟蒻花枝圈
完全不覺得這道是素食料理，料理手法太厲害了
手工獅子頭使用三杯台菜料理方式
加入麻油、九層塔下去煸香提味，讓獅子頭吃起來更像媽媽在家烹飪的溫暖滋味
口感很豐富，咬下軟嫩帶有脆度，微微麻油香氣
加入紅玉清香，讓整體吃起來不膩口
蒟蒻蝦仁、蒟蒻花枝圈製作的很像，口感滑溜帶有Q度
天仁喫茶趣讓茶膳餐點保有傳統還加入了創意
每次來用餐都很期待，能吃到茶與當令食材激發出的美味料理
而且都能感受到餐點上少油少鹽，利用茶的元素融入還能提味解膩度
讓我很愛來吃飯喝飲料，因為套膳的飲料都很大杯啊!很大方不小氣~
推薦這兩款很適合夏天、炎熱天氣喝的飲品
鳳梨菊花醇蜜綠茶
市面上少見的金鑽鳳梨與菊花融合，黃金比例加入綠茶當基底，利用蜂蜜增加柔和順口度
鳳梨菊花醇蜜綠茶好好喝，還會有鳳梨纖維，酸甜滋味帶有菊花香
913西西里咖啡
喝過西西里咖啡，絕對沒喝過913茶王與阿拉比卡咖啡黃金比例調配的咖啡茶飲
加入了新鮮檸檬，夏季解渴消暑的好味道
酸甜滋味引出咖啡香氣，咖啡中帶有清香茶味
真的很獨特，我個人超愛這款913西西里咖啡
喫茶菁、茶香鹹酥雞
加碼必點，每次來都要吃的喫茶菁、茶香鹹酥雞
喫茶菁是人氣必點
使用現採的茶葉，主廚特製麵衣油炸
讓茶葉可以變成好吃的炸物美食
帶出茶葉清香又酥脆
記得沾上特製的椒鹽綠茶，更是好吃
每次來都要點!!
茶香鹹酥雞
使用雞腿肉製作，獨門釀製口味
現點現炸，咬下薄脆帶出雞腿肉汁，鹹香開胃
鹹酥雞是大人小孩都愛吃的，而且門市也可以買到唷!
可以買冷凍喫茶趣鹹酥雞回家料理
使用烤箱、氣炸鍋都可以復熱，就跟現場吃一樣的美味
紅茶可可塔
套膳內還搭配紅茶可可塔，做完美的飯後甜點
一點都不馬虎的手作甜點
塔皮還有酥脆口感，上面鋪上帶有濃郁可可、紅茶提味
中間內餡很絲滑，有種提拉米蘇的滋味
上面搭配蜜核桃，增加顆粒口感與堅果香氣
真的不輸給甜點店，不會太甜膩，還很大人味~
下午茶時段也很多人來用餐
三五好友聚餐、朋友哈拉喝茶吃甜點都很推薦
門市不僅可以買到優質台灣茶葉，還有伴手禮、冷凍美食
推薦茶香入味的茶香泡菜
很開胃解膩，帶出台式泡菜引出清香茶味，無違和
喫茶趣鹹酥雞也成為團購美食，真的是居家美食
肚子餓、宵夜都可以馬上烤箱加熱、氣炸鍋加熱來吃，有夠香!
宅在家就可以吃到跟現場一樣的美味鹹酥雞