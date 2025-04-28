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日式個人鍋物超過60種任你吃，豐原最強火鍋吃到飽！

台中火鍋推薦 十二段鍋物堂 十二段 台中吃到飽
2025-04-28 12:30:00 文字：巧莉的世界流浪筆記
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巧莉的世界流浪筆記

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日式個人鍋物超過60種任你吃，豐原最強火鍋吃到飽！

回訪率超高台中火鍋推薦「十二段鍋物堂」在中彰地區深耕十多年的在地火鍋店，以日式個人鍋物為主，食材新鮮選擇多多、40種豐富的蔬菜鍋料自助吧一直補沒空過，副食必點麻辣牛肉乾拌麵、私房牛肉丼飯超好吃，時常人潮滿滿一位難求，特別是週末假日，真的是排隊排到不行！

 

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台中火鍋推薦・十二段鍋物堂

終於來吃收藏在豐原火鍋口袋名單的很久的超強火鍋自助吧吃到飽！十二段鍋物堂豐原店位在台中豐原向陽路上，距離豐原火車站/豐原轉運站走路只要5分鐘，斜對面就有付費停車場，交通很方便～

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日式意象結合東方禪風的石壁間隔座位區超有風格，而且十二段鍋物的座位都是有點半開放式包廂的感覺用餐空間舒適寬敞，很適合約會慶生，也有這種類包廂型的座位，家庭聚餐或是公司聚餐也很合適～十二段鍋物豐原店從中午營業到凌晨2點，從午餐到宵夜想吃隨時來開鍋！

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採取 QR DODE 線上點餐，如果用餐中途需要加湯或是有什麼需要，直接翻轉桌上的感應方塊，不怕擔心店員在忙還要確認過眼神，店員們都很親切！

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來十二段鍋物一次吃到40多種新鮮蔬菜，真的是一直補幾乎沒空過，醬料區也通通都是乾淨整潔！一定是有勤勞巡場才能如此維持～

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自助吧放題任你吃，隨著季節調整的時令蔬菜，不僅有超多選擇的綠色葉菜類，還有豆腐、豆皮、菇類、山藥、南瓜、地瓜、芋頭、玉米等根莖類、也有丸類、餃類等火鍋好朋友！

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想吃多少自己舀的花枝蝦仁滑必須多挖幾球，超有料煮完很Q彈，第一次看到居然還有豬肉滑耶！

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再加上20多種果汁飲料、汽水，也有咖啡熱飲，超濃郁的 Hershey’s 巧克力冰沙與 Ｎiseko 冰淇淋＆霜淇淋通通吃到飽！真的太豐盛啦～

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超猛海陸雙人餐，豐原最強個人火鍋吃到飽

說實在海陸火鍋不稀奇，魔鬼就藏在菜單細節裡，許多火鍋店的海陸通常就是有蝦子有蛤蜊之類的，豪華一點的可能是龍蝦或帝王蟹等類型，十二段鍋物堂超猛海陸雙人餐，不吃蝦也能盡享海味！

十二段鍋物堂線上訂位

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四種海鮮盛合澎湃組合+三層肉肉塔，無論你是愛吃蝦子、愛吃魚肉、還是愛吃貝類通通都能大滿足 ！

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十二段鍋物堂是一人一鍋的個人鍋，先選好主食之後就可以選擇喜歡的湯底，12種湯底看起來都好好吃～我們選擇了剝皮辣椒與老火胡椒豚骨！帶有胡椒香氣的豚骨湯頭怎麼涮煮都好吃～剝皮辣椒看似簡單的湯頭，還真的很不簡單！

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浮誇三層肉肉塔

極盛海陸雙人餐搭配的浮誇的三層肉肉塔，不管怎麼涮都好吃！經典的肉品組合，有肥有瘦但都不帶油膩感～口感很滿足！

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▼ 板腱牛

超適合煮火鍋的板腱牛，簡單涮煮5分熟帶點粉嫩肉色口感軟嫩，就很好吃！

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▼ 梅花豬

梅花豬適量的油花，涮煮後非常多汁，口感細膩柔韌而不柴～

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▼ 小培豬

軟嫩口感的最愛，因為脂肪比例較多，層層肥瘦相間的小培豬，但吃起來不油不膩，口感軟嫩恰到好處！

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嚴選海貝鮮拼盛合

因為同行友人不吃蝦，能夠在火鍋店點到這樣的海陸組合真的超開心！嚴選海貝鮮拼盛合有鮑魚、花枝、蛤蜊、鮮蚵、干貝、淡菜、扇貝共7種海鮮！份量超澎湃而且很新鮮～花枝只要稍微燙一下從透明轉成白色就可以起鍋，口感厚實超Q彈！鮑魚鮮甜有彈性，飽滿的蛤蜊與鮮蚵都是超肥美的好滋味～

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副食推薦必點

副食推薦必點麻辣牛肉乾拌麵、私房牛肉丼飯超好吃，是會嚇到「咦，這裡不是火鍋店嗎？」的那種好吃！好想外帶這兩碗！！

▼ 私房牛肉丼飯

首推「私房牛肉丼飯」，肥瘦均勻的牛肉與粒粒分明的完美白飯，口味有點甜甜的，趁熱將蛋黃拌入丼飯裡，口感滑順香氣十足，好吃到我覺得我一個人都可以吃兩碗！

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▼ 麻辣牛肉乾拌麵

再來推薦「麻辣牛肉乾拌麵」將麵條下鍋現煮，30秒到1分鐘就可以起鍋，再拌入十二段鍋物堂獨家的麻辣牛肉醬～

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麵條超Ｑ，有椒麻香氣很爽辣！而且12種湯底可以煮出12種不同韻味～整個過程都直流口水，嘴巴真的沒合過！

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滷味拼盤

即使自助吧已經豐富到不行，還是很推薦大家可以單點一份「滷味拼盤」完全不輸知名麻辣鍋店！微辣口感豆腐、鴨血、米血都好入味好好吃！

日式個人鍋物超過60種任你吃，豐原最強火鍋吃到飽！

台中火鍋推薦十二段鍋物堂不僅食材新鮮、菜單豐富高CP值，超過60種類的自助吧放題任你吃，還有超放鬆的的用餐環境，無論是家庭聚餐還是公司聚餐也很可以！如果你還沒來過十二段鍋物堂，趕快約個時間來嚐鮮吧！

 

十二段鍋物堂菜單

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▼ 十二段鍋物堂菜單推薦極盛海陸套餐 

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店家資訊

 

十二段鍋物堂 | 豐原店

■ 店家地址：台中市豐原區向陽路198號
■ 聯絡電話：04-2525-0638
■ 營業時間：11:00-02:00

官方網站 ｜ Instagram ｜ FB粉絲專頁線上訂位

 

 

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十二段鍋の物-豐原店

phone04-25250638
place台中市豐原區向陽路198號
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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