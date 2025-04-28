回訪率超高台中火鍋推薦「十二段鍋物堂」在中彰地區深耕十多年的在地火鍋店，以日式個人鍋物為主，食材新鮮選擇多多、40種豐富的蔬菜鍋料自助吧一直補沒空過，副食必點麻辣牛肉乾拌麵、私房牛肉丼飯超好吃，時常人潮滿滿一位難求，特別是週末假日，真的是排隊排到不行！

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台中火鍋推薦・十二段鍋物堂

終於來吃收藏在豐原火鍋口袋名單的很久的超強火鍋自助吧吃到飽！十二段鍋物堂豐原店位在台中豐原向陽路上，距離豐原火車站/豐原轉運站走路只要5分鐘，斜對面就有付費停車場，交通很方便～

日式意象結合東方禪風的石壁間隔座位區超有風格，而且十二段鍋物的座位都是有點半開放式包廂的感覺，用餐空間舒適寬敞，很適合約會慶生，也有這種類包廂型的座位，家庭聚餐或是公司聚餐也很合適～十二段鍋物豐原店從中午營業到凌晨2點，從午餐到宵夜想吃隨時來開鍋！

採取 QR DODE 線上點餐，如果用餐中途需要加湯或是有什麼需要，直接翻轉桌上的感應方塊，不怕擔心店員在忙還要確認過眼神，店員們都很親切！

來十二段鍋物一次吃到40多種新鮮蔬菜，真的是一直補幾乎沒空過，醬料區也通通都是乾淨整潔！一定是有勤勞巡場才能如此維持～

自助吧放題任你吃，隨著季節調整的時令蔬菜，不僅有超多選擇的綠色葉菜類，還有豆腐、豆皮、菇類、山藥、南瓜、地瓜、芋頭、玉米等根莖類、也有丸類、餃類等火鍋好朋友！

想吃多少自己舀的花枝蝦仁滑必須多挖幾球，超有料煮完很Q彈，第一次看到居然還有豬肉滑耶！

再加上20多種果汁飲料、汽水，也有咖啡熱飲，超濃郁的 Hershey’s 巧克力冰沙與 Ｎiseko 冰淇淋＆霜淇淋通通吃到飽！真的太豐盛啦～

超猛海陸雙人餐，豐原最強個人火鍋吃到飽

說實在海陸火鍋不稀奇，魔鬼就藏在菜單細節裡，許多火鍋店的海陸通常就是有蝦子有蛤蜊之類的，豪華一點的可能是龍蝦或帝王蟹等類型，十二段鍋物堂超猛海陸雙人餐，不吃蝦也能盡享海味！

十二段鍋物堂線上訂位

四種海鮮盛合澎湃組合+三層肉肉塔，無論你是愛吃蝦子、愛吃魚肉、還是愛吃貝類通通都能大滿足 ！

十二段鍋物堂是一人一鍋的個人鍋，先選好主食之後就可以選擇喜歡的湯底，12種湯底看起來都好好吃～我們選擇了剝皮辣椒與老火胡椒豚骨！帶有胡椒香氣的豚骨湯頭怎麼涮煮都好吃～剝皮辣椒看似簡單的湯頭，還真的很不簡單！

浮誇三層肉肉塔

極盛海陸雙人餐搭配的浮誇的三層肉肉塔，不管怎麼涮都好吃！經典的肉品組合，有肥有瘦但都不帶油膩感～口感很滿足！

▼ 板腱牛

超適合煮火鍋的板腱牛，簡單涮煮5分熟帶點粉嫩肉色口感軟嫩，就很好吃！

▼ 梅花豬

梅花豬適量的油花，涮煮後非常多汁，口感細膩柔韌而不柴～

▼ 小培豬

軟嫩口感的最愛，因為脂肪比例較多，層層肥瘦相間的小培豬，但吃起來不油不膩，口感軟嫩恰到好處！

嚴選海貝鮮拼盛合

因為同行友人不吃蝦，能夠在火鍋店點到這樣的海陸組合真的超開心！嚴選海貝鮮拼盛合有鮑魚、花枝、蛤蜊、鮮蚵、干貝、淡菜、扇貝共7種海鮮！份量超澎湃而且很新鮮～花枝只要稍微燙一下從透明轉成白色就可以起鍋，口感厚實超Q彈！鮑魚鮮甜有彈性，飽滿的蛤蜊與鮮蚵都是超肥美的好滋味～

副食推薦必點

副食推薦必點麻辣牛肉乾拌麵、私房牛肉丼飯超好吃，是會嚇到「咦，這裡不是火鍋店嗎？」的那種好吃！好想外帶這兩碗！！

▼ 私房牛肉丼飯

首推「私房牛肉丼飯」，肥瘦均勻的牛肉與粒粒分明的完美白飯，口味有點甜甜的，趁熱將蛋黃拌入丼飯裡，口感滑順香氣十足，好吃到我覺得我一個人都可以吃兩碗！

▼ 麻辣牛肉乾拌麵

再來推薦「麻辣牛肉乾拌麵」將麵條下鍋現煮，30秒到1分鐘就可以起鍋，再拌入十二段鍋物堂獨家的麻辣牛肉醬～

麵條超Ｑ，有椒麻香氣很爽辣！而且12種湯底可以煮出12種不同韻味～整個過程都直流口水，嘴巴真的沒合過！

滷味拼盤

即使自助吧已經豐富到不行，還是很推薦大家可以單點一份「滷味拼盤」完全不輸知名麻辣鍋店！微辣口感豆腐、鴨血、米血都好入味好好吃！

台中火鍋推薦十二段鍋物堂不僅食材新鮮、菜單豐富高CP值，超過60種類的自助吧放題任你吃，還有超放鬆的的用餐環境，無論是家庭聚餐還是公司聚餐也很可以！如果你還沒來過十二段鍋物堂，趕快約個時間來嚐鮮吧！

十二段鍋物堂菜單

▼ 十二段鍋物堂菜單推薦極盛海陸套餐 ▼

店家資訊

十二段鍋物堂 | 豐原店 ■ 店家地址：台中市豐原區向陽路198號

■ 聯絡電話：04-2525-0638

■ 營業時間：11:00-02:00 官方網站 ｜ Instagram ｜ FB粉絲專頁 ｜ 線上訂位

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