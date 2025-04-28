這次陪友人來試吃喜餅才發現，這家名字好眼熟！原來上次才收過 babapova 的喜餅！沒有浮誇華麗的外表，澎湃好吃又價格實惠，親友吃完稱讚連連，連外縣市的新人都慕名而來～ 選擇 babapova 的手工喜餅禮盒，餅乾好吃禮盒漂亮送禮超有質感，長輩也會大好評！

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台中手工喜餅推薦 babapova

如此低調的 babapova 今年初才改了新裝潢，babapova 手工喜餅以溫暖柔和粉嫩色系、現代簡約風格，在台中喜餅街附近打造全新的喜餅試吃體驗空間～

台中喜餅推薦 babapova 手工喜餅，餅乾好吃禮盒漂亮，澎湃好吃價格經濟實惠～大盒數享折扣，小盒數也很有客製彈性，送禮超有質感！

目前的限時活動只要透過官方LINE@ 或 Facebook 事先預約即可「免費試吃喜餅」，可以先試吃品嚐不同的口味，選擇最想分享親友的喜餅，來趟 babapova 還可以順道漫遊散步感受台中舊城區的老時光～

最棒的一點是 babapova 手工喜餅無低消盒數，都能討論客製化搭配喜餅內容，對於小桌數、或是只有分享給至親好友的新人來說，真的是很棒的選擇！

牆上展示禮盒的選擇超多種，最喜歡這個紅金配色看起來很喜氣又很霸氣！推薦搭配12入或16入是最常見的組合，盒子選擇多多，感覺拿來當送給朋友的台中伴手禮也很可以！

無論選擇餅乾或是常溫磅蛋糕，盒內都是獨立包裝，若選擇珍珠檸檬、芝麻餅、佛羅倫斯是每包2片之外（因為餅乾本身比較大），其他喜餅每一種都有4片，好保存也好分享！超過20種餅乾口味，還有6種磅蛋糕，babapova 都沒有限制選擇搭配！一盒裡面想要選兩塊磅蛋糕、三塊磅蛋糕，或是整盒全部磅蛋糕也都可以！

雖然現在比較少吃大餅感覺比較傳統，但仍有不少新人喜歡西式餅乾+中式大餅的雙重組合，babapova 也有這樣中式的雙層禮盒，可以自行準備大餅，只需補貼更換盒子的差額，就提供免費包裝服務，把大餅送來 babapova 就可以幫你裝好再一起送出哦 ！超貼心～

除了喜餅之外也有搭配玫瑰茶包的禮盒，居然還有這種搭配紅酒禮盒的盒型也太酷了！

簡約的提袋設計也是很有質感～完全就是正中紅心，很懂新人需要什麼～

幸福品味，選對喜餅讓婚禮更加完美

台中喜餅推薦 babapova 手工喜餅有甜有鹹真的都蠻好吃，喜餅是分享給親朋好友的喜悅與祝福，當然也要自己覺得好吃送人才有面子！

免費試吃喜餅還這麼澎湃，就像剛吃完下午茶一樣，除了好吃餅乾還有6款磅蛋糕，老闆推薦餅乾類最熱門的口味是帕馬森起士、義式脆餅、巧克力磚、曲奇咖啡、佛羅倫斯、玫瑰茶餅、藍珍珠、黑旋風、脆皮巧克力、珍珠檸檬等，每一個口味真的都超好吃！

手工餅乾的口味我個人很推「曲奇抹茶」，濃濃抹茶滋味醇厚但不會苦，喜歡抹茶要選這個！

經典不敗「黑旋風」不只有濃濃的雙重巧克力還藏著橘子果乾，口感豐富闔家都喜歡～

脆脆的杏仁角加上進口野藍莓的「藍珍珠」口感脆脆QQ還有清甜果香，超有記憶點！

扎實的「杏仁巧克力」同時揉入杏仁片與杏仁角，苦甜平衡恰到好處，絕對是喜餅擔當！

還有這個我很愛的「佛羅倫斯」經典的杏仁脆餅佛羅倫丁，濃郁的焦糖醬與杏仁融為一體，脆甜口感真的好好吃～

口感鬆鬆的「珍珠檸檬」表面滿滿的珍珠糖，配上餅乾本身的檸檬，清爽酸甜好幸福！

優雅口味推一個茶香馥郁的「伯爵茶餅」以及用進口玫瑰花瓣堆疊浪漫玫瑰香氣的「玫瑰茶餅」都是很雅致的選擇～

除了甜的喜餅推薦也可以搭配鹹口味，鹹香可口的經典脆餅「帕瑪森起士」絕對是不敗的組合！

也很推薦 babapova 的杏仁瓦片，薄脆口感一試就愛上～

棉花糖有三種口味，玫瑰、百香果、藍莓，酸甜清爽不膩口，少見的喜餅選擇，很特別也很好吃～

齒頰留香的「柚農磅蛋糕」，口感相當濕潤，帶有柚子香氣，吃一口就想要直接買一條的那種！（還真的可以單獨訂購，歡迎直接私訊老闆哦😆）

有著銷魂夾心的「太妃伯爵」以及紮實飽滿的「抹茶紅豆」我也好喜歡！如果親友不是甜滋滋的螞蟻人，則是推薦有著深邃茶香的「炭焙鐵觀音」或是三種巧克力混搭會流心的濃厚「厚巧克力」也都很適合喲～

進口玫瑰花瓣研磨成粉再泡成玫瑰花茶，清雅甜香好想直接買一盒茶包回家！

台中手工喜餅推薦 babapova 也有彌月禮盒可以選擇，喜餅優惠往下滑，其他詳細資訊都可以直接私訊 babapova 唷！

babapova 手工喜餅預訂優惠

優惠資訊：滿50盒會送20盒棉花糖、牛軋糖或巧克力豆等小物。

滿100盒以上可享88折。

當天下訂再送小酒

滿盒數送婚禮小卡

50盒可免費配送一個地址 / 100盒兩個地址…以此類推。

這樣算起來如果提早兩個月前訂購，可以低於8折！！！老闆跟老闆娘都超阿莎力，推薦大家可以來試吃喜餅時了解更多優惠唷！

店家資訊

Babapova手工喜餅 ■ 店家地址：台中市中區中山路81號

■ 聯絡電話：0918-766-259

■ 營業時間：12:00-17:00 預約制 Instagram ｜ FB粉絲專頁 ｜ Line@

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