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桃園市桃園區桃園好吃雞排便當推薦 | 丸強飯店。炸雞飯 外皮酥脆 肉質鮮嫩多汁的超級無敵大雞排 簡單配菜 滷蛋+酸菜 秒殺超人氣

2025-04-28 12:46:00 文字：Lulu~愛分享
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Lulu~愛分享

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桃園市桃園區桃園好吃雞排便當推薦 | 丸強飯店。炸雞飯 外皮酥脆 肉質鮮嫩多汁的超級無敵大雞排 簡單配菜 滷蛋+酸菜 秒殺超人氣


今天來到桃園工作，中午到好多朋友推薦的「丸強飯店。炸雞飯」，聽說他們家的無敵雞排飯，經常被秒殺，才剛炸完，立馬被掃光，送至客人手中，配菜只有滷蛋+酸菜, 就這樣也能成為人氣商品，實在一點也不合理，剛好來桃園，就順道買個「無敵雞排飯」，到底好吃在哪裡，也可以解決我的午餐，接著繼續跑下個工作。





 

文章目錄

  1. 丸強飯店。炸雞飯 | 地理位置 交通資訊
  2. 丸強飯店。炸雞飯 | 好吃的秘訣
  3. 丸強飯店。炸雞飯 | 人氣菜單
  4. 丸強飯店。炸雞飯 | 店家資訊





 

   


桃園好吃雞排便當推薦 | 丸強飯店。炸雞飯 地理位置 交通資訊

「丸強飯店」非常響亮的店名，其實是一間再平凡不過的便當店，單獨一個「無敵雞排飯」，就在桃園市打出名號，是附近不少住民與上班族的最愛。
丸強飯店。炸雞飯 座落於桃園市宏昌六街上，搭乘公車，可以坐到「中山正光路口」站下車，步行約7分鐘即可抵達。


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桃園平價便當推薦 | 丸強飯店。炸雞飯 好吃的秘訣

外皮酥脆、肉質鮮嫩多汁的超級無敵大雞排是好吃的秘訣之一，更絕的是那簡陋的配菜，酸菜竟然無敵好吃，吃起來酸、甜、微辣，超下飯，通常吃這種雞排飯，我都是先啃雞排，想不到這看起來不起眼的酸菜，竟讓我扒了好幾口飯，才突然想到，等一下，我忘記我的大雞排了，如果不小心把飯吃光了，我的雞排就吃不下了。

所有餐點均採現點現做，通常午餐時段，雞排才剛起鍋就會被秒殺，建議提前預訂，免得沒有午餐可以吃哦~!!!!
無敵雞排飯」 白飯裝盒均過秤，使份量一致，淋上秘製滷汁，加上一顆滷蛋（可換荷包蛋+NT$10），搭配獨家特製酸菜，超級無敵大雞排 現場裏粉、下油鍋，酥脆多汁又飽足。


▼ 秘製滷汁
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▼ 現場裏粉、立馬下油鍋
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▼ 超級無敵大雞排
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▼ 訂單滿滿，立馬被秒殺
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▼ 泰炒MAMA麵
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桃園超級大雞排便當推薦 | 丸強飯店。炸雞飯 人氣菜單

除「無敵雞排飯」是超人氣秒殺商品，另外一個泰炒MAMA麵+雞排 加起司，也是他們家的爆紅商品，可惜~今天沒帶老公出門，沒人幫吃，我只能點一個「無敵雞排飯」嚐鮮，此時此刻的我，多希望我有2個胃，也可以吃到他們家的泰炒MAMA麵。提供外帶、外送，無內用。


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無敵雞排飯

拎著我的雞排便當，找個地方，點杯咖啡，準備好好享用啦~!!!
先是啃一口雞排，用牛排的專用術語來說就是「超厚切」，不是被敲的薄薄，看起來很大片的那種雞排，吃起來非常有口感，不空虛，特殊淹漬過的雞排，帶著雞肉香，外皮酥脆可口。
配菜是滷蛋（可換荷包蛋+NT$10），搭配獨家特製酸菜，還有一小小塊的滷肉，微辣的酸菜，辣度是一般人都可以接受的辣度，除非真的一點辣都不能吃，切記~酸菜不能不要加


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▼ 扎實飽滿，不空虛的口感
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▼ 簡單的配菜，卻如此迷人
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[ 店家資訊 ]

丸強飯店。炸雞飯
地址：330桃園市桃園區宏昌六街187號
電話：0905051675
營業時間：10:30–14:00（週一公休）

粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=61573391463726






 

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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。

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丸強飯店。炸雞飯

phone0905051675
place桃園市桃園區宏昌六街187號
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美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
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